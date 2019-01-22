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Луценко предложил легализовать на Украине оружие и проституцию

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Юрий Луценко, занимающий пост генерального прокурора Украины, в очередной раз высказался за легализацию в стране огнестрельного оружия и проституции. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое было опубликовано на Youtube.

Луценко предложил легализовать на Украине оружие и проституцию



По словам главного прокурора Украины, он уже давно выступает за легализацию огнестрельного оружия в стране, объясняя это тем, что в настоящее время, только по оценке МВД, у населения на руках от трех до пяти млн. нелегальных единиц оружия, которые "невозможно изъять".

Ранее Луценко уже призывал легализовать оружие, чтобы "снизить уровень преступности в стране". По его словам, преступник, зная, что ему могут дать вооруженный отпор, десять раз подумает, прежде чем лезть в квартиру или дом.

В тоже время Луценко поясняет, что легализация не должна коснуться гранатометов, мин и взрывчатки, которых "на руках у населения тоже очень много".

Кроме легализации оружия, генпрокурор Украины выступил и за легализацию проституции. По его словам, в настоящее время проституция "питает коррупцию", в первую очередь, среди силовиков. Необходимо брать ситуацию под государственный контроль, чтобы доходы от этого бизнеса легально шли в казну государства. Однако, отметил Луценко, в Верховной Раде пока не нашлось депутата, который стал бы автором подобного законопроекта, высказывались лишь некоторые предложения по этому вопросу.


Использованы фотографии:
УНИАН
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