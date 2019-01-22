Луценко предложил легализовать на Украине оружие и проституцию
Юрий Луценко, занимающий пост генерального прокурора Украины, в очередной раз высказался за легализацию в стране огнестрельного оружия и проституции. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое было опубликовано на Youtube.
По словам главного прокурора Украины, он уже давно выступает за легализацию огнестрельного оружия в стране, объясняя это тем, что в настоящее время, только по оценке МВД, у населения на руках от трех до пяти млн. нелегальных единиц оружия, которые "невозможно изъять".
Ранее Луценко уже призывал легализовать оружие, чтобы "снизить уровень преступности в стране". По его словам, преступник, зная, что ему могут дать вооруженный отпор, десять раз подумает, прежде чем лезть в квартиру или дом.
В тоже время Луценко поясняет, что легализация не должна коснуться гранатометов, мин и взрывчатки, которых "на руках у населения тоже очень много".
Кроме легализации оружия, генпрокурор Украины выступил и за легализацию проституции. По его словам, в настоящее время проституция "питает коррупцию", в первую очередь, среди силовиков. Необходимо брать ситуацию под государственный контроль, чтобы доходы от этого бизнеса легально шли в казну государства. Однако, отметил Луценко, в Верховной Раде пока не нашлось депутата, который стал бы автором подобного законопроекта, высказывались лишь некоторые предложения по этому вопросу.
По словам главного прокурора Украины, он уже давно выступает за легализацию огнестрельного оружия в стране, объясняя это тем, что в настоящее время, только по оценке МВД, у населения на руках от трех до пяти млн. нелегальных единиц оружия, которые "невозможно изъять".
Ранее Луценко уже призывал легализовать оружие, чтобы "снизить уровень преступности в стране". По его словам, преступник, зная, что ему могут дать вооруженный отпор, десять раз подумает, прежде чем лезть в квартиру или дом.
В тоже время Луценко поясняет, что легализация не должна коснуться гранатометов, мин и взрывчатки, которых "на руках у населения тоже очень много".
Кроме легализации оружия, генпрокурор Украины выступил и за легализацию проституции. По его словам, в настоящее время проституция "питает коррупцию", в первую очередь, среди силовиков. Необходимо брать ситуацию под государственный контроль, чтобы доходы от этого бизнеса легально шли в казну государства. Однако, отметил Луценко, в Верховной Раде пока не нашлось депутата, который стал бы автором подобного законопроекта, высказывались лишь некоторые предложения по этому вопросу.
- Использованы фотографии:
- УНИАН
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