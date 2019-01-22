СМИ сообщили о требованиях пассажира из Сургута направить лайнер в Афганистан
Сообщение о происшествии на борту самолёта Сургут-Москва поступает в эти минуты. Сообщается о том, что один из пассажиров авиалайнера потребовал от экипажа разворота самолёта на афганское направление. Если судить по сайтам, осуществляющим «живой» мониторинг перемещений самолётов, то можно говорить об изменении курса пассажирского лайнера «Boeing-737». Его направление – Ханты-Мансийск.
Рейс из Сургута в Москву выполняется авиакомпанией «Аэрофлот». При этом информационному агентству «Интерфакс» сотрудник службы аэропорта Сургут сообщил, что у него никаких данных о происшествии на борту «Боинга» на данный момент нет.
А в службе авиационных диспетчеров подтверждают сведения о том, что пассажир авиалайнера потребовал взять курс на Кабул или Кандагар.
Первоначально сообщалось, что пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения. В социальных сетях появилось сообщение о том, что мужчина якобы вооружён. Однако пока эта информация не подтверждена, как не сообщается и о его конкретных угрозах.
На данный момент СМИ сообщают о том, что борт потребовал направить в Афганистан мужчина, у которого "проблемы с психическим здоровьем". В самолёте находятся 76 человек, включая 7 членов экипажа.
По предварительным данным, требования выдвинул пассажир по имени Павел Ш. Он демонстрировал в салоне самолёта предмет, похожий на пистолет.
Рейс из Сургута в Москву выполняется авиакомпанией «Аэрофлот». При этом информационному агентству «Интерфакс» сотрудник службы аэропорта Сургут сообщил, что у него никаких данных о происшествии на борту «Боинга» на данный момент нет.
А в службе авиационных диспетчеров подтверждают сведения о том, что пассажир авиалайнера потребовал взять курс на Кабул или Кандагар.
Первоначально сообщалось, что пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения. В социальных сетях появилось сообщение о том, что мужчина якобы вооружён. Однако пока эта информация не подтверждена, как не сообщается и о его конкретных угрозах.
На данный момент СМИ сообщают о том, что борт потребовал направить в Афганистан мужчина, у которого "проблемы с психическим здоровьем". В самолёте находятся 76 человек, включая 7 членов экипажа.
По предварительным данным, требования выдвинул пассажир по имени Павел Ш. Он демонстрировал в салоне самолёта предмет, похожий на пистолет.
- Использованы фотографии:
- Аэрофлот
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