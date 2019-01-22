Белорусские сапёры получили новые защитные костюмы «Сокол»
Белорусские военные инженеры получили на вооружение новую специальную технику и защитные костюмы «Сокол» и ОВР-3Ш, сообщает Российская газета со ссылкой на начальника инженерных войск ВС РБ полковника Андрея Куракова.
По его словам, полученные недавно взрывозащитные костюмы «Сокол» «полностью обеспечивает защиту сапера от осколков и поражающих элементов любой противопехотной мины».
Другая новинка – костюм ОВР-3Ш. Его вес – 66 кг. Он «обеспечивает защиту от взрыва заряда массой два килограмма», рассказал Кураков.
Он отметил, что этот костюм представлен пока только в единственном экземпляре. Белорусские саперы будут использовать его только при выполнении сложных заданий.
Полковник напомнил, что оба костюма были испытаны в локальных конфликтах и доказали свою надежность.
Кроме того, белорусские саперы получили новые миноискатели, которые распознают мины на глубине до 4 метров. Предыдущее оборудование позволяло обнаруживать заряды не глубине не более 40 см.
В Минобороны РБ отметили, что ключевыми задачами белорусских саперов является обезвреживание снарядов, мин, гранат и других взрывоопасных предметов, оставшихся после Великой Отечественной войны. Например, в 2018 году военными инженерами было обезврежено около 33 тыс. взрывоопасных предметов. Наибольшее их количество обнаружено в Толочинском, Докшицком, Логойском и Осиповичском районах.
По его словам, полученные недавно взрывозащитные костюмы «Сокол» «полностью обеспечивает защиту сапера от осколков и поражающих элементов любой противопехотной мины».
Другая новинка – костюм ОВР-3Ш. Его вес – 66 кг. Он «обеспечивает защиту от взрыва заряда массой два килограмма», рассказал Кураков.
Он отметил, что этот костюм представлен пока только в единственном экземпляре. Белорусские саперы будут использовать его только при выполнении сложных заданий.
Полковник напомнил, что оба костюма были испытаны в локальных конфликтах и доказали свою надежность.
Кроме того, белорусские саперы получили новые миноискатели, которые распознают мины на глубине до 4 метров. Предыдущее оборудование позволяло обнаруживать заряды не глубине не более 40 см.
В Минобороны РБ отметили, что ключевыми задачами белорусских саперов является обезвреживание снарядов, мин, гранат и других взрывоопасных предметов, оставшихся после Великой Отечественной войны. Например, в 2018 году военными инженерами было обезврежено около 33 тыс. взрывоопасных предметов. Наибольшее их количество обнаружено в Толочинском, Докшицком, Логойском и Осиповичском районах.
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- Телекомпания ВоенТВ
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