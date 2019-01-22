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Белорусские сапёры получили новые защитные костюмы «Сокол»

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Белорусские военные инженеры получили на вооружение новую специальную технику и защитные костюмы «Сокол» и ОВР-3Ш, сообщает Российская газета со ссылкой на начальника инженерных войск ВС РБ полковника Андрея Куракова.

Белорусские сапёры получили новые защитные костюмы «Сокол»



По его словам, полученные недавно взрывозащитные костюмы «Сокол» «полностью обеспечивает защиту сапера от осколков и поражающих элементов любой противопехотной мины».

Другая новинка – костюм ОВР-3Ш. Его вес – 66 кг. Он «обеспечивает защиту от взрыва заряда массой два килограмма», рассказал Кураков.

Он отметил, что этот костюм представлен пока только в единственном экземпляре. Белорусские саперы будут использовать его только при выполнении сложных заданий.

Полковник напомнил, что оба костюма были испытаны в локальных конфликтах и доказали свою надежность.

Кроме того, белорусские саперы получили новые миноискатели, которые распознают мины на глубине до 4 метров. Предыдущее оборудование позволяло обнаруживать заряды не глубине не более 40 см.

В Минобороны РБ отметили, что ключевыми задачами белорусских саперов является обезвреживание снарядов, мин, гранат и других взрывоопасных предметов, оставшихся после Великой Отечественной войны. Например, в 2018 году военными инженерами было обезврежено около 33 тыс. взрывоопасных предметов. Наибольшее их количество обнаружено в Толочинском, Докшицком, Логойском и Осиповичском районах.

Использованы фотографии:
Телекомпания ВоенТВ
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