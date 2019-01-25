Гражданское короткоствольное оружие в России. Часть 1

Газовый вариант пистолета Макарова 6П42

Травматический пистолет ПБ-4 «Оса»

Травматический пистолет WALTHER P22T. Переделка из неплохого малокалиберного пистолета под «мелкашку» 22 l.r. Затвор сплошной силумин, при стрельбе были случаи разрыва затвора и полёта задней части в лоб стрелявшему

Травматический пистолет Grand Power T10





Травматический пистолет WASP R

Травматический пистолет Steyr M-A1

Травматический пистолет ПМ-Т

Травматический пистолет АПС-М

Пистолет ОЦ-21

Травматический пистолет ГШ-18Т

Огнестрельное-бесствольное оружие Кордон-5Л