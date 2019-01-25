Гражданское короткоствольное оружие в России. Часть 1
Травматическое оружие – собирательное название для различных образцов оружия, разрешённого к приобретению, ношению и применению гражданам России. Эта достаточно специфичная ветвь огнестрельного оружия получила широкое распространение в России и странах бывшего Советского Союза. Попробуем разобраться, как развивалось данное направление, и какое оказало влияние на оружейную промышленность, рынок оружия и культуру владения оружия гражданами.
Для упрощения текста, понятия «огнестрельное-бесствольное», «газовое с возможностью стрельбы резиновой пулей», «огнестрельное оружие ограниченного поражения» используются только тогда, когда этого требует контекст, в прочих случаях используется термин «травматическое оружие».
Предыстория
После развала СССР на оружейном рынке России в большом количестве стали продаваться так называемые «Газовые» пистолеты. Внешне данные изделия представляли собой копии боевого оружия, выполненные из лёгких сплавов, что максимально затрудняло их переделку в боевые образцы и одновременно приводило к ускоренному износу. Количество патронов в данном оружии не ограничивалось. С точки зрения самообороны пользы от газовых пистолетов не было. Количество газа, содержащееся в патроне незначительно и подвержено сносу в лицо стрелка порывами ветра. Гораздо дешевле и эффективнее баллончики со слезоточивым газом или аэрозольные средства типа «УДАР».
Необходимо отметить, что часть газовых пистолетов изготавливалась путём переделки из боевого оружия, например, газовые пистолеты типа «Пистолет Макарова» 6П42, и обладала высоким качеством.
Данные образцы имеют минимальные отличия от боевого оружия, что делает их привлекательными как для коллекционеров. (почти настоящий, аутентичный ПМ), так и для переделки под стрельбу боевыми патронами или травматическими патронами, переделанными для стрельбы металлическими пулями. По данным с открытых форумов, в конце 90-х информационное письмо из МВД по пистолетам этого типа приходило в ЛРР и ОУР, с целью обращать особое внимание на владельцев данного оружия.
Отдельно можно упомянуть о попытке применения дробовых патронов из газового оружия. Данные патроны предназначены для защиты от змей и снаряжены самой мелкой дробью, которая уже с одного метра практически не нанесёт вреда человеку, но способна пробить тонкую шкурку змеи. В России с данными патронами было связано несколько несчастных случаев, повлекших тяжкие последствия вследствие неосторожного обращения с оружием.
В целом появление газовых пистолетов можно оценить скорее, как негативное. Неразбериха с кримтребованиями в начале формирования рынка привела к появлению моделей, легко переделываемых под боевой патрон. А их низкая эффективность и условная безопасность для «цели» положили начало как привычке беспричинной демонстрации оружия владельцами, так и привычке россиян «идти на ствол», не разбираясь газовый он или боевой.
Справедливости ради необходимо сказать, что у автора был положительный пример применения газового пистолета – два выстрела в воздух холостыми патронами помогли избежать настойчивого внимания агрессивной пьяной компании. Однако, такие случаи скорее исключение, нежели правило, не сработай психологический фактор, толку от оставшихся газовых патронов не было бы никакого.
Травматическое оружие
Первый образец травматического оружия ПБ-4 «Оса» калибра 18х45т был представлен на международной оружейной выставке в Москве в 1996 году и сертифицирован компанией «НИИ Прикладной Химии» в 1999 году (в дальнейшем пистолеты семейства «Оса» будут производиться компанией «Новые Оружейные Технологии»). Сертифицировано данное оружие было как «огнестрельное бесствольное».
Оса реализована по типу пистолетов «Дерринджер» с откидным блоком стволов на четыре патрона. Корпус изготовлен из пластика и лёгких сплавов. Гильза по сути выполняет функцию ствола. Для исключения возможности переснаряжения патронов стальными или свинцовыми пулями инициирование порохового состава реализовано электровоспламенением. Предполагалось, что отсутствие капсюлей электровоспламенения в свободной продаже позволит исключить самостоятельные переделки патронов, при самостоятельном извлечении резиновой пули капсюли разрушались. Можно сказать, что затея себя оправдала, так как о сколько-нибудь известных или массовых случаях переснаряжения патронов 18х45 информации нет.
Мощность патронов 18х45т на начальном этапе составляла 120 Джоулей, что позволяло осуществлять достаточно эффективную самооборону. В тоже время, выстрел в голову противника с высокой вероятностью мог привести к смерти. Переключение между стволами осуществлялось механически при нажатии на спусковой крючок.
Помимо травматических, могли применяться светозвуковые, сигнальные и газовые патроны. Впрочем, толку от них на мой взгляд мало, а заряжать совместно с травматическими вообще крайне опасно.
В принципе, на этом историю травматического оружия можно было бы и заканчивать, т.к. если говорить о максимально возможной эффективной реализации травматического оружия, то это она и есть. Но рынок есть рынок, народу хотелось «почти боевой ствол» (Осу многие презрительно называли «Пельменницей»), а производителям хотелось заработать немного денег.
Результатом данного симбиоза стала так называемая – малокалиберная травматика.
Первые образцы малокалиберной травматики были реализованы на базе газового оружия и сертифицировались соответственно – «газовое оружие с возможностью стрельбы резиновой пулей». Так появились различные «Макарычи», «ПСМычи» а также силуминовые поделки иностранных производителей. Первый ИЖ-79-9Т "Макарыч" был сертифицирован в 2004 году.
В начальный период максимальная энергия выстрела, допустимая из травматического оружия, рассчитывалась исходя из соотношения кинетической энергии на площадь пули и на первом этапе составляла 20-30 Джоулей.
Требования к данному оружию также содержали необходимость обязательного препятствия в канале ствола, для исключения возможности стрельбы твёрдыми предметами, и ослабленные зоны конструкции, для обеспечения невозможности переделки под стрельбу боевыми патронами.
Самооборона таким оружием невозможна в принципе даже при условии летней одежды на противнике, максимум – резиновый шарик войдёт под кожу и только разозлит нападающего. При стрельбе через зимнюю куртку скорее всего не останется даже синяков.
Сочетание низкой мощности оружия, преград в стволе и ослабленной конструкции, зачастую помноженной на ужасное качество изготовления, превратили эксплуатацию такого оружия в пытку для владельцев. Нормальное явление – застревание резинового шарика в стволе и разрыв ствола при последующем выстреле. Ну а про вывернутые или треснувшие зубья в стволе, лопнувшие корпуса, неперезаряды оружия и прочее и говорить не приходиться.
Из плюсов можно отметить разве что стремительное развитие конструкторских навыков у части населения, выразившееся в «допиливании» вручную всего этого барахла.
В целом, влияние на оружейную культуру подобного недооружия можно сравнить с влиянием газовых пистолетов, только с уклоном в ещё более отрицательную сторону. Иными словами – одни по-прежнему чуть что, сразу хватаются «за ствол», другие его не боятся и сразу лезут на рожон.
В отличие от огнестрельного бесствольного оружия, для которого было прописано ограничение на десять патронов и запрет на ношения патрона в патроннике, на «газовое с возможностью» подобные ограничения не распространялись. Особого смысла в данных различиях не было. Пистолеты семейства ОСА и так ограничены четырьмя патронами, и патроны по умолчанию «в стволах». Появившийся позже травматический пистолет «Лидер», на базе аутентичного старого «ТТ», и сертифицированный как «огнестрельное бесствольное» также не мог вместить более семи патронов, а патронника у него юридически не было, т.к. собственно по документам он не имел и ствола.
Все остальные производители не заморачивались, и сертифицировали травматику как «газовое с возможностью».
Поскольку рынок имеет свойство насыщаться, а денег хочется, то были приняты законодательные изменения.
Мощность малокалиберной травматики постепенно росла. Вначале до 50 Джоулей, затем до 70, а затем и до 90 Джоулей. С другой стороны, мощность огнестрельного бесствольного оружия типа «Оса» была снижена со 120 до 85 джоулей, под предлогом чрезмерной летальности. Сторонники теорий заговора небезосновательно подозревают, что это было сделано с целью снижения конкурентных преимуществ пистолетов типа «Оса» по сравнению с маломощной малокалиберной травматикой.
Дальнейшие годы можно охарактеризовать как «Золотой век» малокалиберного травматического оружия. Появились частные компании, предложившие оружие достаточно неплохого качества. Сочетание относительно высокой разрешённой дульной энергии и хитроумия производителей, привели к появлению на рыке образцов травматического оружия и патронов с энергией выстрела, доходившей при совместном использовании до 150 Джоулей. А при учёте доработок пользователей, в виде полировки стволов и выступов, замене пружин, «контроле» навески патронов и других ухищрений, дульная энергия травматики могла превышать 200 Джоулей, что уже сравнимо со служебным оружием калибра 9х17к.
Лучшими образцами травматического оружия периода 2007-2011 годов можно считать ряд моделей, перечисленных ниже.
Словацкий Grand Power T10, разработанный одноимённой словацкой компанией при содействии участников форума guns.ru. Надёжное и качественное оружие (пусть и не без недостатков) с отзывчивым производителем.
Компактный травматический пистолет WASP R на основе конструкции боевого пистолета Kevin калибра 9×17.
Появились даже такие экзотические для России образцы, как пистолет Steyr M-A1.
В общем рынок рос лавинообразно. Отечественный производитель порадовал переделками в травматику боевого оружия со складов — ПМ, ТТ, АПС. От современных поделок отечественной промышленности они отличались значительно лучшим качеством изготовления. В тоже время ряд любителей оружия возмущался варварским, по их мнению, надругательством над историческими моделями.
Отличительными особенностями травматического оружия этого периода является повышенная конструкционная прочность, существенное уменьшение размеров преград в стволе и достаточно высокая дульная энергия (для травматического оружия, разумеется).
В 2006 году автор, работая в ГУП «КБП», выходил на Грязева Василия Петровича с предложением о разработке и выпуске на базе боевых пистолетов ОЦ-21 и ГШ-18 их травматических аналогов. Находящийся уже в преклонном возрасте Василий Петрович вызвал кого-то из руководителей по направлению «Стрелковое оружие» и поручил разобраться в теме. Когда через неделю я позвонил по данному вопросу, они с трудом смогли вспомнить о чём речь, вопрос изучать никто не стал. Вместе с тем, до сих пор считаю, что травматика на базе данных моделей могла быть одной из лучших, и завоевать существенную долю рынка, обеспечив предприятию не только прибыль, но и отработку узлов пистолета ГШ-18, до сих пор находящегося в «сыром» состоянии, а также составить существенную конкуренцию тому же Grand Power T10.
Про ОЦ-21 и говорить нечего, он выпускается (выпускался?) в единичных экземплярах как подарочное оружие, а вполне мог составить достойную конкуренцию компактному WASP R.
В 2017 году наконец-то анонсирован травматический пистолет ГШ-18Т по какой-то дикой цене, под непопулярный патрон калибра 45 Rubber. Впрочем, рынок упущен, перспективы продаж минимальны.
В целом, по характеристикам лучшие образцы травматического оружия 2010 года приблизились к боевому оружию начального уровня. Однако, в той или иной степени, все вышеперечисленные проблемы малокалиберного травматического оружия сохранились. По-прежнему присутствовали такие явления как разрывы стволов, неперезаряд и тому подобное. К этому добавилась неразбериха с патронами – мощные патроны разрывали не предназначенное для них оружие, слабые застревали в оружии, предназначенном под более мощные патроны.
По отношению к огнестрельному бесствольному оружию, малокалиберная травматика захватила большую часть рынка. На стороне пистолетов типа «Оса» оставалась меньшая стоимость и минимальные требования к знанию «матчасти», при более высокой стоимость патронов (в три-четыре раза по сравнению с малокалиберными патронами). Также в пистолетах семейства «Оса» в резиновой пуле находился стальной сердечник, повышающий убойное действие пули.
На стороне малокалиберной травматики – аутентичный внешний вид, больший боезапас и меньшая стоимость патронов. Для ряда моделей ещё и существенно большая дульная энергия (что, впрочем, в случае применения могло повлечь за собой неприятные юридические последствия).
Несмотря на это, пистолеты типа «Оса» также постепенно модернизировались, получили встроенные лазерные целеуказатели (ЛЦУ), электронную схему переключения канала ствола, а в дальнейшем и патроны увеличенного размера калибра 18,5х55.
Также появились достаточно интересные модели «Кордон» тульской фирмы А+А. При мощном патроне, они отличались минимальными габаритами (особенно по толщине), минимальной массой, а также простой и надёжной конструкцией. Для данных пистолетов фирма А+А выпустила свою версию патрона 18х45, так как патроны производства НОТ отличаются по нормам допусков. Из недостатков можно отметить определённую специфику обращения с оружием при эксплуатации.
В настоящий момент линейка пистолетов «Кордон» и патронов к ним снята с производства.
О причинах этого, последних изменениях рынка травматического оружия и перспективах поговорим в следующей статье.
В статье упомянуты далеко не все модели травматического оружия обозреваемого периода, но такая цель и не ставилась, показаны «реперные точки» отечественного рынка травматики.
Для упрощения текста, понятия «огнестрельное-бесствольное», «газовое с возможностью стрельбы резиновой пулей», «огнестрельное оружие ограниченного поражения» используются только тогда, когда этого требует контекст, в прочих случаях используется термин «травматическое оружие».
Предыстория
После развала СССР на оружейном рынке России в большом количестве стали продаваться так называемые «Газовые» пистолеты. Внешне данные изделия представляли собой копии боевого оружия, выполненные из лёгких сплавов, что максимально затрудняло их переделку в боевые образцы и одновременно приводило к ускоренному износу. Количество патронов в данном оружии не ограничивалось. С точки зрения самообороны пользы от газовых пистолетов не было. Количество газа, содержащееся в патроне незначительно и подвержено сносу в лицо стрелка порывами ветра. Гораздо дешевле и эффективнее баллончики со слезоточивым газом или аэрозольные средства типа «УДАР».
Необходимо отметить, что часть газовых пистолетов изготавливалась путём переделки из боевого оружия, например, газовые пистолеты типа «Пистолет Макарова» 6П42, и обладала высоким качеством.
Газовый вариант пистолета Макарова 6П42
Данные образцы имеют минимальные отличия от боевого оружия, что делает их привлекательными как для коллекционеров. (почти настоящий, аутентичный ПМ), так и для переделки под стрельбу боевыми патронами или травматическими патронами, переделанными для стрельбы металлическими пулями. По данным с открытых форумов, в конце 90-х информационное письмо из МВД по пистолетам этого типа приходило в ЛРР и ОУР, с целью обращать особое внимание на владельцев данного оружия.
Отдельно можно упомянуть о попытке применения дробовых патронов из газового оружия. Данные патроны предназначены для защиты от змей и снаряжены самой мелкой дробью, которая уже с одного метра практически не нанесёт вреда человеку, но способна пробить тонкую шкурку змеи. В России с данными патронами было связано несколько несчастных случаев, повлекших тяжкие последствия вследствие неосторожного обращения с оружием.
В целом появление газовых пистолетов можно оценить скорее, как негативное. Неразбериха с кримтребованиями в начале формирования рынка привела к появлению моделей, легко переделываемых под боевой патрон. А их низкая эффективность и условная безопасность для «цели» положили начало как привычке беспричинной демонстрации оружия владельцами, так и привычке россиян «идти на ствол», не разбираясь газовый он или боевой.
Справедливости ради необходимо сказать, что у автора был положительный пример применения газового пистолета – два выстрела в воздух холостыми патронами помогли избежать настойчивого внимания агрессивной пьяной компании. Однако, такие случаи скорее исключение, нежели правило, не сработай психологический фактор, толку от оставшихся газовых патронов не было бы никакого.
Травматическое оружие
Первый образец травматического оружия ПБ-4 «Оса» калибра 18х45т был представлен на международной оружейной выставке в Москве в 1996 году и сертифицирован компанией «НИИ Прикладной Химии» в 1999 году (в дальнейшем пистолеты семейства «Оса» будут производиться компанией «Новые Оружейные Технологии»). Сертифицировано данное оружие было как «огнестрельное бесствольное».
Травматический пистолет ПБ-4 «Оса»
Оса реализована по типу пистолетов «Дерринджер» с откидным блоком стволов на четыре патрона. Корпус изготовлен из пластика и лёгких сплавов. Гильза по сути выполняет функцию ствола. Для исключения возможности переснаряжения патронов стальными или свинцовыми пулями инициирование порохового состава реализовано электровоспламенением. Предполагалось, что отсутствие капсюлей электровоспламенения в свободной продаже позволит исключить самостоятельные переделки патронов, при самостоятельном извлечении резиновой пули капсюли разрушались. Можно сказать, что затея себя оправдала, так как о сколько-нибудь известных или массовых случаях переснаряжения патронов 18х45 информации нет.
Мощность патронов 18х45т на начальном этапе составляла 120 Джоулей, что позволяло осуществлять достаточно эффективную самооборону. В тоже время, выстрел в голову противника с высокой вероятностью мог привести к смерти. Переключение между стволами осуществлялось механически при нажатии на спусковой крючок.
Помимо травматических, могли применяться светозвуковые, сигнальные и газовые патроны. Впрочем, толку от них на мой взгляд мало, а заряжать совместно с травматическими вообще крайне опасно.
В принципе, на этом историю травматического оружия можно было бы и заканчивать, т.к. если говорить о максимально возможной эффективной реализации травматического оружия, то это она и есть. Но рынок есть рынок, народу хотелось «почти боевой ствол» (Осу многие презрительно называли «Пельменницей»), а производителям хотелось заработать немного денег.
Результатом данного симбиоза стала так называемая – малокалиберная травматика.
Первые образцы малокалиберной травматики были реализованы на базе газового оружия и сертифицировались соответственно – «газовое оружие с возможностью стрельбы резиновой пулей». Так появились различные «Макарычи», «ПСМычи» а также силуминовые поделки иностранных производителей. Первый ИЖ-79-9Т "Макарыч" был сертифицирован в 2004 году.
В начальный период максимальная энергия выстрела, допустимая из травматического оружия, рассчитывалась исходя из соотношения кинетической энергии на площадь пули и на первом этапе составляла 20-30 Джоулей.
Травматический пистолет WALTHER P22T. Переделка из неплохого малокалиберного пистолета под «мелкашку» 22 l.r. Затвор сплошной силумин, при стрельбе были случаи разрыва затвора и полёта задней части в лоб стрелявшему
Требования к данному оружию также содержали необходимость обязательного препятствия в канале ствола, для исключения возможности стрельбы твёрдыми предметами, и ослабленные зоны конструкции, для обеспечения невозможности переделки под стрельбу боевыми патронами.
Самооборона таким оружием невозможна в принципе даже при условии летней одежды на противнике, максимум – резиновый шарик войдёт под кожу и только разозлит нападающего. При стрельбе через зимнюю куртку скорее всего не останется даже синяков.
Сочетание низкой мощности оружия, преград в стволе и ослабленной конструкции, зачастую помноженной на ужасное качество изготовления, превратили эксплуатацию такого оружия в пытку для владельцев. Нормальное явление – застревание резинового шарика в стволе и разрыв ствола при последующем выстреле. Ну а про вывернутые или треснувшие зубья в стволе, лопнувшие корпуса, неперезаряды оружия и прочее и говорить не приходиться.
Из плюсов можно отметить разве что стремительное развитие конструкторских навыков у части населения, выразившееся в «допиливании» вручную всего этого барахла.
В целом, влияние на оружейную культуру подобного недооружия можно сравнить с влиянием газовых пистолетов, только с уклоном в ещё более отрицательную сторону. Иными словами – одни по-прежнему чуть что, сразу хватаются «за ствол», другие его не боятся и сразу лезут на рожон.
В отличие от огнестрельного бесствольного оружия, для которого было прописано ограничение на десять патронов и запрет на ношения патрона в патроннике, на «газовое с возможностью» подобные ограничения не распространялись. Особого смысла в данных различиях не было. Пистолеты семейства ОСА и так ограничены четырьмя патронами, и патроны по умолчанию «в стволах». Появившийся позже травматический пистолет «Лидер», на базе аутентичного старого «ТТ», и сертифицированный как «огнестрельное бесствольное» также не мог вместить более семи патронов, а патронника у него юридически не было, т.к. собственно по документам он не имел и ствола.
Все остальные производители не заморачивались, и сертифицировали травматику как «газовое с возможностью».
Поскольку рынок имеет свойство насыщаться, а денег хочется, то были приняты законодательные изменения.
Мощность малокалиберной травматики постепенно росла. Вначале до 50 Джоулей, затем до 70, а затем и до 90 Джоулей. С другой стороны, мощность огнестрельного бесствольного оружия типа «Оса» была снижена со 120 до 85 джоулей, под предлогом чрезмерной летальности. Сторонники теорий заговора небезосновательно подозревают, что это было сделано с целью снижения конкурентных преимуществ пистолетов типа «Оса» по сравнению с маломощной малокалиберной травматикой.
Дальнейшие годы можно охарактеризовать как «Золотой век» малокалиберного травматического оружия. Появились частные компании, предложившие оружие достаточно неплохого качества. Сочетание относительно высокой разрешённой дульной энергии и хитроумия производителей, привели к появлению на рыке образцов травматического оружия и патронов с энергией выстрела, доходившей при совместном использовании до 150 Джоулей. А при учёте доработок пользователей, в виде полировки стволов и выступов, замене пружин, «контроле» навески патронов и других ухищрений, дульная энергия травматики могла превышать 200 Джоулей, что уже сравнимо со служебным оружием калибра 9х17к.
Лучшими образцами травматического оружия периода 2007-2011 годов можно считать ряд моделей, перечисленных ниже.
Словацкий Grand Power T10, разработанный одноимённой словацкой компанией при содействии участников форума guns.ru. Надёжное и качественное оружие (пусть и не без недостатков) с отзывчивым производителем.
Травматический пистолет Grand Power T10
Компактный травматический пистолет WASP R на основе конструкции боевого пистолета Kevin калибра 9×17.
Травматический пистолет WASP R
Появились даже такие экзотические для России образцы, как пистолет Steyr M-A1.
Травматический пистолет Steyr M-A1
В общем рынок рос лавинообразно. Отечественный производитель порадовал переделками в травматику боевого оружия со складов — ПМ, ТТ, АПС. От современных поделок отечественной промышленности они отличались значительно лучшим качеством изготовления. В тоже время ряд любителей оружия возмущался варварским, по их мнению, надругательством над историческими моделями.
Травматический пистолет ПМ-Т
Травматический пистолет АПС-М
Отличительными особенностями травматического оружия этого периода является повышенная конструкционная прочность, существенное уменьшение размеров преград в стволе и достаточно высокая дульная энергия (для травматического оружия, разумеется).
В 2006 году автор, работая в ГУП «КБП», выходил на Грязева Василия Петровича с предложением о разработке и выпуске на базе боевых пистолетов ОЦ-21 и ГШ-18 их травматических аналогов. Находящийся уже в преклонном возрасте Василий Петрович вызвал кого-то из руководителей по направлению «Стрелковое оружие» и поручил разобраться в теме. Когда через неделю я позвонил по данному вопросу, они с трудом смогли вспомнить о чём речь, вопрос изучать никто не стал. Вместе с тем, до сих пор считаю, что травматика на базе данных моделей могла быть одной из лучших, и завоевать существенную долю рынка, обеспечив предприятию не только прибыль, но и отработку узлов пистолета ГШ-18, до сих пор находящегося в «сыром» состоянии, а также составить существенную конкуренцию тому же Grand Power T10.
Про ОЦ-21 и говорить нечего, он выпускается (выпускался?) в единичных экземплярах как подарочное оружие, а вполне мог составить достойную конкуренцию компактному WASP R.
Пистолет ОЦ-21
В 2017 году наконец-то анонсирован травматический пистолет ГШ-18Т по какой-то дикой цене, под непопулярный патрон калибра 45 Rubber. Впрочем, рынок упущен, перспективы продаж минимальны.
Травматический пистолет ГШ-18Т
В целом, по характеристикам лучшие образцы травматического оружия 2010 года приблизились к боевому оружию начального уровня. Однако, в той или иной степени, все вышеперечисленные проблемы малокалиберного травматического оружия сохранились. По-прежнему присутствовали такие явления как разрывы стволов, неперезаряд и тому подобное. К этому добавилась неразбериха с патронами – мощные патроны разрывали не предназначенное для них оружие, слабые застревали в оружии, предназначенном под более мощные патроны.
По отношению к огнестрельному бесствольному оружию, малокалиберная травматика захватила большую часть рынка. На стороне пистолетов типа «Оса» оставалась меньшая стоимость и минимальные требования к знанию «матчасти», при более высокой стоимость патронов (в три-четыре раза по сравнению с малокалиберными патронами). Также в пистолетах семейства «Оса» в резиновой пуле находился стальной сердечник, повышающий убойное действие пули.
На стороне малокалиберной травматики – аутентичный внешний вид, больший боезапас и меньшая стоимость патронов. Для ряда моделей ещё и существенно большая дульная энергия (что, впрочем, в случае применения могло повлечь за собой неприятные юридические последствия).
Несмотря на это, пистолеты типа «Оса» также постепенно модернизировались, получили встроенные лазерные целеуказатели (ЛЦУ), электронную схему переключения канала ствола, а в дальнейшем и патроны увеличенного размера калибра 18,5х55.
Также появились достаточно интересные модели «Кордон» тульской фирмы А+А. При мощном патроне, они отличались минимальными габаритами (особенно по толщине), минимальной массой, а также простой и надёжной конструкцией. Для данных пистолетов фирма А+А выпустила свою версию патрона 18х45, так как патроны производства НОТ отличаются по нормам допусков. Из недостатков можно отметить определённую специфику обращения с оружием при эксплуатации.
Огнестрельное-бесствольное оружие Кордон-5Л
В настоящий момент линейка пистолетов «Кордон» и патронов к ним снята с производства.
О причинах этого, последних изменениях рынка травматического оружия и перспективах поговорим в следующей статье.
В статье упомянуты далеко не все модели травматического оружия обозреваемого периода, но такая цель и не ставилась, показаны «реперные точки» отечественного рынка травматики.
- Автор:
- Андрей Митрофанов
- Использованы фотографии:
- guns.ru, armoury-online.ru
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