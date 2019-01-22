США задействовали в качестве мишеней российские средства ПВО
Мишени-макеты российских комплексов ПВО «Оса» и «Тор» замечены в американском тренировочном лагере в «Кэмп-Шелби», сообщает ресурс Defence Blog.
Сообщается, что на этих комплексах экипажи ударных вертолетов AH-64 Apache отрабатывают приемы преодоления и уничтожения российских систем ПВО.
По данным портала, тренировки проходят в рамках масштабного учения Southern Strike («Южный удар»), организованного Национальной гвардией Миссисипи.
По словам подполковника Эдварда Кнопса, в ходе тренировок экипажи AH-64 нарабатывают навыки воздушного нападения, которые поддерживались во времена холодной войны, но «стали угасать» после ее завершения.
Он пояснил, что мишени-макеты используются на учениях для придания реализма происходящему и «получения дополнительных ощущений».
Офицер позирует перед камерой на фоне зенитных комплексов малой дальности «Оса» и «Тор», а также БТР-80.
Ресурс отмечает, что за последние 17 лет, пока американцы воевали с партизанами и повстанцами на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии, потенциальные противники (Россия и Китай) внимательно изучали военный опыт США и разрабатывали современное смертоносное вооружение. Теперь это новейшее оружие, в ряде случаев превосходящее американское, противник готов применить против США. И военные должны быть готовы к этому.
Сегодня американцы смещают свое внимание на подготовку к конфликту с великой державой, в том числе на территории Европы, где в последние годы поддерживается повышенная напряженность из-за агрессивной политики Москвы, говорится в материале.
Напомним, недавно американские военные перекрасили свой F-16C в «цифровой» камуфляж истребителя Су-57, который в тренировочных боях будет представлять российские ВКС.
Сообщается, что на этих комплексах экипажи ударных вертолетов AH-64 Apache отрабатывают приемы преодоления и уничтожения российских систем ПВО.
По данным портала, тренировки проходят в рамках масштабного учения Southern Strike («Южный удар»), организованного Национальной гвардией Миссисипи.
По словам подполковника Эдварда Кнопса, в ходе тренировок экипажи AH-64 нарабатывают навыки воздушного нападения, которые поддерживались во времена холодной войны, но «стали угасать» после ее завершения.
Он пояснил, что мишени-макеты используются на учениях для придания реализма происходящему и «получения дополнительных ощущений».
Офицер позирует перед камерой на фоне зенитных комплексов малой дальности «Оса» и «Тор», а также БТР-80.
Ресурс отмечает, что за последние 17 лет, пока американцы воевали с партизанами и повстанцами на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии, потенциальные противники (Россия и Китай) внимательно изучали военный опыт США и разрабатывали современное смертоносное вооружение. Теперь это новейшее оружие, в ряде случаев превосходящее американское, противник готов применить против США. И военные должны быть готовы к этому.
Сегодня американцы смещают свое внимание на подготовку к конфликту с великой державой, в том числе на территории Европы, где в последние годы поддерживается повышенная напряженность из-за агрессивной политики Москвы, говорится в материале.
Напомним, недавно американские военные перекрасили свой F-16C в «цифровой» камуфляж истребителя Су-57, который в тренировочных боях будет представлять российские ВКС.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com
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