Проектом «Нудоль» интересуется американская разведка
Россия разрабатывает ряд перспективных комплексов противовоздушной, противоракетной и противокосмической обороны, предназначенных для защиты страны в целом и отдельных объектов от возможного нападения. Все эти проекты закономерно привлекают внимание зарубежных специалистов и средств массовой информации. В последние дни в иностранных, а затем и в отечественных изданиях наблюдался целый вал публикаций об одной из перспективных российских разработок. Темой новостей и статей стала система «Нудоль», считающаяся новейшим противоспутниковым оружием.
Сложившаяся ситуация имеет любопытную особенность. Проект «Нудоль» привлекает повышенное внимание иностранных СМИ, но авторы официальных документов из других государств не склонны преувеличивать его значение. Мало того, в некоторых случаях, затрагивая тему в целом, они предпочитают не конкретизировать и не указывать конкретные типы изделий российской разработки.
Так, недавно Пентагон выпустил новый обзор противоракетной обороны «2019 Missile Defense Review», темой которого стали актуальные угрозы в ракетно-ядерной сфере и ответы на них. В одном из разделов доклада упоминались российские разработки в сфере противоспутникового оружия, к которой за рубежом традиционно относят комплекс «Нудоль». В докладе отмечалось, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие наземного базирования, предназначенное для уничтожения орбитальных целей прямым попаданием. Также авторы обзора ПРО вспомнили о странных и подозрительных космических аппаратах российского производства. При этом собственно «Нудоль» в документе не упоминается.
***
Новые сообщения непосредственно о комплексе «Нудоль», также известном как PL-19, были опубликованы 18 января американским телеканалом CNBC. Редакция телеканала через неназванного сотрудника спецслужб смогла ознакомиться с некоторыми данными из секретного доклада одной из разведывательных структур США. В этом документе содержались крайне интересные сведения. Американской разведке удалось установить, что несколько недель назад российские специалисты провели очередные испытания изделия «Нудоль» и получили достаточно высокие результаты.
По данным CNBC, очередной тестовый запуск состоялся 23 декабря прошлого года. Противоспутниковая ракета взлетела с подвижной грунтовой пусковой установки и отправилась к условной цели. Ее полет продолжался 17 минут, за это время ракета смогла преодолеть 1864 мили (3 тыс. км). Затем ракета-перехватчик упала в заданном районе. Пуск признан успешным.
Следует напомнить, что зарубежная пресса уже не в первый раз публикует данные об испытаниях российского противоспутникового комплекса. Начиная с 2014 года, зарубежные средства массовой информации неоднократно писали об испытаниях «Нудоли», получая необходимые данные от своих источников в разведке или военном ведомстве США. В целом, согласно зарубежным данным, с 2014 по 2018 годы Россия провела семь испытаний перспективного комплекса, в том числе два в прошлом году. Пять пусков называются удачными; статус еще одного неизвестен: разведка говорила о провале, тогда как другие источники считают его успешным.
Разведка и СМИ Соединенных Штатов утверждают, что два прошлогодних пуска ракет «Нудоль» были проведены на полигоне Плесецк. Вместо испытательных стендов, применявшихся ранее, в них использовались штатные самоходные пусковые установки. Таким образом, противоспутниковый комплекс уже тестируется в полной конфигурации, что служит прозрачным намеком на текущую стадию испытаний.
***
20 января на профильных ресурсах и в блогах появились новые интересные сведения о проекте «Нудоль». На этот раз речь шла об особенностях размещения его средств на полигоне Плесецк. Используя доступные спутниковые снимки поверхности Земли, любители военного дела сумели определить наиболее вероятную площадку для проведения испытаний перспективного комплекса.
Предполагается, что для испытаний системы «Нудоль» используется бывшая стартовая площадка с комплексом средств для ракеты-носителя «Циклон». Несколько лет назад эту площадку начали перестраивать под нужды перспективных систем, и к настоящему времени она вернулась в эксплуатацию в новой роли. По всей видимости, в ходе перестройки отказались от имевшейся шахтной пусковой установки, а запуски новых ракет теперь проводятся с открытых площадок.
На новых спутниковых снимках запечатлен участок космодрома Плесецк, на котором расположены несколько параллельных дорожек с подъездами к ним. Рядом с двумя продольными дорожками предусматривается пара боковых площадок достаточных размеров – по-видимому, это стартовые позиции. Коммерческий спутник сумел снять не только инфраструктуру полигона, но и находящуюся на нем технику. На обеих стартовых позициях присутствуют длинномерные машины на шасси марки «МЗКТ». Их вид позволяет предполагать наличие транспортно-пусковых контейнеров и ракет.
Именно наличие характерных машин на паре новых стартовых позиций стало едва ли не главным аргументом в пользу использования переоборудованной площадки с комплексом PL-19 / «Нудоль». Также нельзя не отметить, что иностранному коммерческому спутнику удалось сделать фотографии реальных средств новейшего комплекса противокосмической обороны. Ранее специалистам и любителям военной техники приходилось полагаться лишь на рисунки и схемы, якобы имеющие отношение к проекту.
***
В силу известных причин российские структуры не спешат публиковать все наиболее интересные данные о перспективном проекте «Нудоль». Вследствие этого значительная часть информации – прежде всего, о ходе испытаний – поступает из зарубежных источников. Впрочем, российское министерство обороны и предприятия-участники проекта время от времени упоминают новый комплекс. Данные из разных источников, как отечественных, так и зарубежных, позволяют составить достаточно подробную картину. При этом, однако, не обходится без противоречий.
По российским данным, комплекс «Нудоль» создается в рамках более крупной программы модернизации системы противоракетной обороны. Целью опытно-конструкторской работы с шифром «Нудоль» является создание стрельбового комплекса, пункта управления и других средств разного назначения, выполненных на мобильных шасси. Также комплекс должен включать в себя новую ракету дальнего перехвата.
Из отечественных источников следует, что комплекс «Нудоль» предназначается для использования в противоракетной обороне и должен дополнять существующие средства из ее состава. Боеприпас комплекса именуется ракетой космического назначения. По зарубежным данным, комплекс имеет иные цели и является системой для уничтожения космических аппаратов на орбите. Подобные выводы были сделаны, в первую очередь, на основе известных летно-технических характеристик новой ракеты.
ОКР «Нудоль» была запущена в конце прошлого десятилетия. В 2010 году это название впервые было упомянуто в официальных документах одного из оборонных предприятий. В дальнейшем неоднократно появлялись новые сообщения о выполнении тех или иных работ. С 2014 года регулярно поступали сообщения о проведении испытательных запусков. Интересно, что данные такого рода сначала публиковались зарубежной прессой, ссылавшейся на свои источники в военных кругах США. Российские СМИ, оглашая данные о тестовых пусках, в основном полагались на зарубежные источники.
Первый запуск ракеты комплекса «Нудоль», иногда обозначаемой как 14А042, по зарубежным данным, состоялся 12 августа 2014 года. Согласно одним источникам, он закончился аварией, по другим данным – это был бросковый пуск с желаемыми результатами. 22 апреля 2015 года состоялся новый пуск, признанный неудачным. 18 ноября того же года испытатели выполнили третий запуск – первый однозначно удачный. В зарубежной прессе предполагалось, что целью этого старта была отработка противоспутниковых возможностей комплекса.
В ноябре и декабре 2016 года на Плесецке запустили две ракеты нового типа; оба запуска признаны успешными. Декабрьский пуск стал последним с применением экспериментальной пусковой установки. В 2017 году пуски не производились либо о них не сообщалось. Шестой старт состоялся 26 марта прошлого года. Ракета взлетела с самоходной пусковой установки и поразила заданную цель. В декабре состоялся седьмой испытательный запуск, ставший пятым однозначно успешным.
В состав стрельбового комплекса «Нудоль» должны входить несколько основных средств, построенных на специальных колесных шасси. Прежде всего, это пусковая установка с ракетами-перехватчиками. Также разрабатываются транспортная машина для ее обслуживания и мобильный командно-вычислительный пункт. Остается открытым вопрос радиолокационных систем. Согласно данным прошлых лет, «Нудоль» будет работать вместе с существующими РЛС и средствами управления московской ПРО. Получит ли этот комплекс собственную машину с радиолокатором – неизвестно.
Характеристики ракеты, известной как 14А042, пока не публиковались, но отдельные сообщения могут быть основанием для различных оценок. Так, во время последнего на данный момент пуска опытная ракета преодолела порядка 3 тыс. км. Взяв поправку на специфику полета по траектории «земля-земля», можно представить примерные возможности ракеты по перехвату баллистических или орбитальных целей. В обоих случаях речь может идти о дальности стрельбы в сотни километров и досягаемости по высоте не менее 100-150 км.
Именно из-за таких оценок «Нудоль» считается за рубежом не противоракетным, а противоспутниковым оружием. Считается, что характеристики на этом уровне позволят ракете-перехватчику атаковать космические аппараты на низких орбитах. Впрочем, официальные российские источники пока не подтверждают и не опровергают противоспутниковое предназначение нового комплекса.
По известным данным, пока система PL-19 «Нудоль» остается на испытаниях и потому используется только на полигоне Плесецк. Ранее для проверок нового оружия использовалась опытная пусковая установка, а к настоящему времени были оборудованы стартовые позиции для самоходных боевых машин. Как долго будут продолжаться испытания – неизвестно. По-видимому, комплекс примут на вооружение в течение нескольких следующих лет.
Также остается без ответа вопрос дальнейшего развертывания новых вооружений. Если «Нудоль» действительно является комплексом ПРО и предназначается для работы в составе систем обороны Москвы и центрального промышленного региона, то серийным комплексам предстоит служить в соответствующих районах страны. Факт применения мобильных шасси и предположение о противоспутниковой роли комплекса, в свою очередь, привели к появлению версии о возможности его развертывания в любых регионах страны, в зависимости от текущих потребностей армии и актуальных угроз.
***
Согласно большинству российских источников, перспективный комплекс «Нудоль» разрабатывается для использования в составе модернизируемой системы противоракетной обороны и предназначается для повышения ее потенциала. Зарубежные специалисты склонны видеть в PL-19 перспективное оружие для борьбы с космическими аппаратами. В такой роли новая российская разработка может представлять особую угрозу для зарубежных армий. Вероятно, именно по этой причине «Нудоль» удостаивается пристального внимания разных изданий и специалистов.
Современные вооруженные силы активно используют спутники различного назначения; при помощи такой техники решаются самые разные задачи – навигация, разведка, связь и т.д. Таким образом, перспективный комплекс, способный уничтожать аппараты на орбите, представляет серьезную угрозу для армии. По данным зарубежной прессы, подобные системы создаются в нашей стране и в Китае. Они могут считаться асимметричным ответом на развитие прочих направлений и, при начале открытого вооруженного конфликта, уравнивать шансы армий. Именно по этой причине каждое сообщение об испытаниях системы «Нудоль» или ее китайских аналогов привлекает внимание и становится поводом для обсуждений.
По всей видимости, беспокойство американских специалистов и военных, связанных с комплексом PL-19 «Нудоль», будет постоянно усиливаться. Уже выполнено семь тестовых запусков опытных ракет, и это означает, что испытания могут приближаться к своему завершению. Готовый противоракетный / противокосмический комплекс сможет поступить на вооружение в обозримом будущем, и этот факт явно не останется незамеченным.
По материалам:
https://defense.gov/Portals/1/Interactive/2018/11-2019-Missile-Defense-Review/The%202019%20MDR_Executive%20Summary.pdf
https://media.defense.gov/2019/Jan/17/2002080666/-1/-1/1/2019-MISSILE-DEFENSE-REVIEW.PDF
http://militaryrussia.ru/blog/topic-806.html
https://cnbc.com/
https://defense.gov/
https://defence-blog.com/
http://freebeacon.com/
https://bmpd.livejournal.com/
Сложившаяся ситуация имеет любопытную особенность. Проект «Нудоль» привлекает повышенное внимание иностранных СМИ, но авторы официальных документов из других государств не склонны преувеличивать его значение. Мало того, в некоторых случаях, затрагивая тему в целом, они предпочитают не конкретизировать и не указывать конкретные типы изделий российской разработки.
Так, недавно Пентагон выпустил новый обзор противоракетной обороны «2019 Missile Defense Review», темой которого стали актуальные угрозы в ракетно-ядерной сфере и ответы на них. В одном из разделов доклада упоминались российские разработки в сфере противоспутникового оружия, к которой за рубежом традиционно относят комплекс «Нудоль». В докладе отмечалось, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие наземного базирования, предназначенное для уничтожения орбитальных целей прямым попаданием. Также авторы обзора ПРО вспомнили о странных и подозрительных космических аппаратах российского производства. При этом собственно «Нудоль» в документе не упоминается.
***
Новые сообщения непосредственно о комплексе «Нудоль», также известном как PL-19, были опубликованы 18 января американским телеканалом CNBC. Редакция телеканала через неназванного сотрудника спецслужб смогла ознакомиться с некоторыми данными из секретного доклада одной из разведывательных структур США. В этом документе содержались крайне интересные сведения. Американской разведке удалось установить, что несколько недель назад российские специалисты провели очередные испытания изделия «Нудоль» и получили достаточно высокие результаты.
По данным CNBC, очередной тестовый запуск состоялся 23 декабря прошлого года. Противоспутниковая ракета взлетела с подвижной грунтовой пусковой установки и отправилась к условной цели. Ее полет продолжался 17 минут, за это время ракета смогла преодолеть 1864 мили (3 тыс. км). Затем ракета-перехватчик упала в заданном районе. Пуск признан успешным.
Следует напомнить, что зарубежная пресса уже не в первый раз публикует данные об испытаниях российского противоспутникового комплекса. Начиная с 2014 года, зарубежные средства массовой информации неоднократно писали об испытаниях «Нудоли», получая необходимые данные от своих источников в разведке или военном ведомстве США. В целом, согласно зарубежным данным, с 2014 по 2018 годы Россия провела семь испытаний перспективного комплекса, в том числе два в прошлом году. Пять пусков называются удачными; статус еще одного неизвестен: разведка говорила о провале, тогда как другие источники считают его успешным.
Разведка и СМИ Соединенных Штатов утверждают, что два прошлогодних пуска ракет «Нудоль» были проведены на полигоне Плесецк. Вместо испытательных стендов, применявшихся ранее, в них использовались штатные самоходные пусковые установки. Таким образом, противоспутниковый комплекс уже тестируется в полной конфигурации, что служит прозрачным намеком на текущую стадию испытаний.
***
20 января на профильных ресурсах и в блогах появились новые интересные сведения о проекте «Нудоль». На этот раз речь шла об особенностях размещения его средств на полигоне Плесецк. Используя доступные спутниковые снимки поверхности Земли, любители военного дела сумели определить наиболее вероятную площадку для проведения испытаний перспективного комплекса.
Предполагается, что для испытаний системы «Нудоль» используется бывшая стартовая площадка с комплексом средств для ракеты-носителя «Циклон». Несколько лет назад эту площадку начали перестраивать под нужды перспективных систем, и к настоящему времени она вернулась в эксплуатацию в новой роли. По всей видимости, в ходе перестройки отказались от имевшейся шахтной пусковой установки, а запуски новых ракет теперь проводятся с открытых площадок.
На новых спутниковых снимках запечатлен участок космодрома Плесецк, на котором расположены несколько параллельных дорожек с подъездами к ним. Рядом с двумя продольными дорожками предусматривается пара боковых площадок достаточных размеров – по-видимому, это стартовые позиции. Коммерческий спутник сумел снять не только инфраструктуру полигона, но и находящуюся на нем технику. На обеих стартовых позициях присутствуют длинномерные машины на шасси марки «МЗКТ». Их вид позволяет предполагать наличие транспортно-пусковых контейнеров и ракет.
Именно наличие характерных машин на паре новых стартовых позиций стало едва ли не главным аргументом в пользу использования переоборудованной площадки с комплексом PL-19 / «Нудоль». Также нельзя не отметить, что иностранному коммерческому спутнику удалось сделать фотографии реальных средств новейшего комплекса противокосмической обороны. Ранее специалистам и любителям военной техники приходилось полагаться лишь на рисунки и схемы, якобы имеющие отношение к проекту.
***
В силу известных причин российские структуры не спешат публиковать все наиболее интересные данные о перспективном проекте «Нудоль». Вследствие этого значительная часть информации – прежде всего, о ходе испытаний – поступает из зарубежных источников. Впрочем, российское министерство обороны и предприятия-участники проекта время от времени упоминают новый комплекс. Данные из разных источников, как отечественных, так и зарубежных, позволяют составить достаточно подробную картину. При этом, однако, не обходится без противоречий.
По российским данным, комплекс «Нудоль» создается в рамках более крупной программы модернизации системы противоракетной обороны. Целью опытно-конструкторской работы с шифром «Нудоль» является создание стрельбового комплекса, пункта управления и других средств разного назначения, выполненных на мобильных шасси. Также комплекс должен включать в себя новую ракету дальнего перехвата.
Из отечественных источников следует, что комплекс «Нудоль» предназначается для использования в противоракетной обороне и должен дополнять существующие средства из ее состава. Боеприпас комплекса именуется ракетой космического назначения. По зарубежным данным, комплекс имеет иные цели и является системой для уничтожения космических аппаратов на орбите. Подобные выводы были сделаны, в первую очередь, на основе известных летно-технических характеристик новой ракеты.
ОКР «Нудоль» была запущена в конце прошлого десятилетия. В 2010 году это название впервые было упомянуто в официальных документах одного из оборонных предприятий. В дальнейшем неоднократно появлялись новые сообщения о выполнении тех или иных работ. С 2014 года регулярно поступали сообщения о проведении испытательных запусков. Интересно, что данные такого рода сначала публиковались зарубежной прессой, ссылавшейся на свои источники в военных кругах США. Российские СМИ, оглашая данные о тестовых пусках, в основном полагались на зарубежные источники.
Первый запуск ракеты комплекса «Нудоль», иногда обозначаемой как 14А042, по зарубежным данным, состоялся 12 августа 2014 года. Согласно одним источникам, он закончился аварией, по другим данным – это был бросковый пуск с желаемыми результатами. 22 апреля 2015 года состоялся новый пуск, признанный неудачным. 18 ноября того же года испытатели выполнили третий запуск – первый однозначно удачный. В зарубежной прессе предполагалось, что целью этого старта была отработка противоспутниковых возможностей комплекса.
В ноябре и декабре 2016 года на Плесецке запустили две ракеты нового типа; оба запуска признаны успешными. Декабрьский пуск стал последним с применением экспериментальной пусковой установки. В 2017 году пуски не производились либо о них не сообщалось. Шестой старт состоялся 26 марта прошлого года. Ракета взлетела с самоходной пусковой установки и поразила заданную цель. В декабре состоялся седьмой испытательный запуск, ставший пятым однозначно успешным.
В состав стрельбового комплекса «Нудоль» должны входить несколько основных средств, построенных на специальных колесных шасси. Прежде всего, это пусковая установка с ракетами-перехватчиками. Также разрабатываются транспортная машина для ее обслуживания и мобильный командно-вычислительный пункт. Остается открытым вопрос радиолокационных систем. Согласно данным прошлых лет, «Нудоль» будет работать вместе с существующими РЛС и средствами управления московской ПРО. Получит ли этот комплекс собственную машину с радиолокатором – неизвестно.
Характеристики ракеты, известной как 14А042, пока не публиковались, но отдельные сообщения могут быть основанием для различных оценок. Так, во время последнего на данный момент пуска опытная ракета преодолела порядка 3 тыс. км. Взяв поправку на специфику полета по траектории «земля-земля», можно представить примерные возможности ракеты по перехвату баллистических или орбитальных целей. В обоих случаях речь может идти о дальности стрельбы в сотни километров и досягаемости по высоте не менее 100-150 км.
Именно из-за таких оценок «Нудоль» считается за рубежом не противоракетным, а противоспутниковым оружием. Считается, что характеристики на этом уровне позволят ракете-перехватчику атаковать космические аппараты на низких орбитах. Впрочем, официальные российские источники пока не подтверждают и не опровергают противоспутниковое предназначение нового комплекса.
По известным данным, пока система PL-19 «Нудоль» остается на испытаниях и потому используется только на полигоне Плесецк. Ранее для проверок нового оружия использовалась опытная пусковая установка, а к настоящему времени были оборудованы стартовые позиции для самоходных боевых машин. Как долго будут продолжаться испытания – неизвестно. По-видимому, комплекс примут на вооружение в течение нескольких следующих лет.
Также остается без ответа вопрос дальнейшего развертывания новых вооружений. Если «Нудоль» действительно является комплексом ПРО и предназначается для работы в составе систем обороны Москвы и центрального промышленного региона, то серийным комплексам предстоит служить в соответствующих районах страны. Факт применения мобильных шасси и предположение о противоспутниковой роли комплекса, в свою очередь, привели к появлению версии о возможности его развертывания в любых регионах страны, в зависимости от текущих потребностей армии и актуальных угроз.
***
Согласно большинству российских источников, перспективный комплекс «Нудоль» разрабатывается для использования в составе модернизируемой системы противоракетной обороны и предназначается для повышения ее потенциала. Зарубежные специалисты склонны видеть в PL-19 перспективное оружие для борьбы с космическими аппаратами. В такой роли новая российская разработка может представлять особую угрозу для зарубежных армий. Вероятно, именно по этой причине «Нудоль» удостаивается пристального внимания разных изданий и специалистов.
Современные вооруженные силы активно используют спутники различного назначения; при помощи такой техники решаются самые разные задачи – навигация, разведка, связь и т.д. Таким образом, перспективный комплекс, способный уничтожать аппараты на орбите, представляет серьезную угрозу для армии. По данным зарубежной прессы, подобные системы создаются в нашей стране и в Китае. Они могут считаться асимметричным ответом на развитие прочих направлений и, при начале открытого вооруженного конфликта, уравнивать шансы армий. Именно по этой причине каждое сообщение об испытаниях системы «Нудоль» или ее китайских аналогов привлекает внимание и становится поводом для обсуждений.
По всей видимости, беспокойство американских специалистов и военных, связанных с комплексом PL-19 «Нудоль», будет постоянно усиливаться. Уже выполнено семь тестовых запусков опытных ракет, и это означает, что испытания могут приближаться к своему завершению. Готовый противоракетный / противокосмический комплекс сможет поступить на вооружение в обозримом будущем, и этот факт явно не останется незамеченным.
По материалам:
https://defense.gov/Portals/1/Interactive/2018/11-2019-Missile-Defense-Review/The%202019%20MDR_Executive%20Summary.pdf
https://media.defense.gov/2019/Jan/17/2002080666/-1/-1/1/2019-MISSILE-DEFENSE-REVIEW.PDF
http://militaryrussia.ru/blog/topic-806.html
https://cnbc.com/
https://defense.gov/
https://defence-blog.com/
http://freebeacon.com/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Bmpd.livejournal.com, Defence-blog.com
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