Кишинёв призвал ОБСЕ помочь в вывозе боеприпасов со складов в ПМР

Молдавия призвала Евросоюз принять активное участие в вывозе вооружения со складов, расположенных на территории Приднестровской молдавской республики. Соответствующее предложение сделал премьер-министр Молдавии Павел Филип во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели. Ранее власти Молдавии призвали ОБСЕ способствовать проведению международных проверок на данных военных складах, сообщает пресс-служба молдавского правительстваПо словам молдавского премьера, расположенные в Колбасне военные склады представляют "огромную опасность" для всего региона, поэтому их необходимо проинспектировать, а затем вывезти все находящееся там вооружения и боеприпасы. В свою очередь, президент ПА ОБСЕ подтвердил готовность форума и впредь поддерживать Республику Молдова в процессе урегулирования приднестровского конфликта.Ранее Молдавия неоднократно обращалась в ООН с целью добиться вывода с территории Приднестровья российских миротворцев, которые, по утверждению Кишинева, "представляют собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности".Военные склады, расположенные в приднестровском селе Колбасна, остались еще от 14-й армии времен СССР и являются самыми большими в Европе. В настоящее время охраной складов и поддержанием мира в республике занимается оперативная группа российских войск, основная задача которой - миротворческая миссия.На сегодняшний день российские миротворцы в Приднестровье фактически оказались в блокаде после того, как Украина заблокировала снабжение по своей территории.