Без человека есть куда. Обзор беспилотных систем. Часть 2

«На данном технологическом уровне я не думаю, что в бою эти системы смогут выступить в качестве решающего средства. Но то, что в отдельные моменты они могут оказать влияние на ту или иную ситуацию, в этом у меня сомнений нет. Так или иначе, необходимо повышать свой технический уровень, это касается не только нашей группы, но и всей нашей страны».

Компания Elbit Systems также продемонстрировала возможности своего 12-метрового автоматического надводного аппарата (AHA) SEAGULL на совместных учениях с британским флотом. Во время учений аппарат SEAGULL, управляемый с береговой станции управления, обеспечивал быстрое обнаружение «минообразных» объектов и выдавал предупреждения на британский вертолетоносец OCEAN.Ранее были продемонстрированы возможности этого AHA в противолодочной борьбе, когда он развернул погружной гидролокатор для обнаружения и классификации подводных объектов, после чего в реальном времени контролировался по спутниковому каналу прямо со стенда компании на выставке в Лондоне DSEI 2017.Компании Lockheed Martin и Boeing в октябре 2017 года получили контракты стоимостью по 43 миллиона долларов на разработку необитаемого подводного аппарата большого размера ORCA XLUUV (Extra Large Unmanned Undersea Vehicle) для ВМС США. Эти две компании должны поспорить за право производства до 9 таких аппаратов, которые должны выполнять разведывательные и логистические задачи.Немного информации имеется в открытом доступе, но как ожидается, ORCA будет спускаться с «домашней базы» и возвращаться на нее, совершая переходы до удаленной оперативного района с грузом в отсеке объемом 9,2 м3. Заявлено о дальности плавания 2000 морских миль. При приходе в пункт назначения аппарат устанавливает связь с силами, которым обеспечивает поддержку, выгружает свой груз и возвращается на базу.Lockheed Martin также проявляет интерес к другой технологии морского безэкипажного аппарата продолжительного плавания. Об этом свидетельствуют крупные инвестиции в компанию Ocean Aero, разработчика надводного аппарата SUBMARAN (фото внизу) с питанием также от солнечных батарей, который способен погружаться на глубину до 200 метров с целью избежания движения надводных судов и штормов или проведения разведывательных задач.Выделению инвестиций предшествовало успешное сотрудничество компаний в демонстрации технологий необитаемых систем, проводившейся во время ежегодных учений Annual Naval Technology Exercise 2016. В компании Lockheed Martin отметили, что это позволит продемонстрировать опыт в конфигурировании групп автономных систем для проведения комплексных миссий.Компании Thales Australia и Ocuis Technology также занимаются разработкой подобной системы, показав в августе 2017 года у берегов Австралии свой AHA BLUEBOTTLE (фото внизу) с солнечным, ветровым и волновым движителями, который выполнял противолодочные задачи. AHA был оборудован системой гидроакустических станций, буксировавшейся на тросе длиной 60 метров; по сообщениям, эта комбинация систем по своим возможностям превзошла все ожидания разработчиков.Флоты многих стран традиционно неохотно принимают на вооружение автономные системы, но начинают понимать, что внедрение этой технологии повысит безопасность и надежность в сложной оперативной обстановке.Флоты, как правило, эксплуатируют ряд подводных или надводных аппаратов, которые могут оставаться в море продолжительное время и которые позволяют им выявлять угрозы на воде и под водой. Впрочем, на флотах считают воздушную среду более проблемной для интеграции беспилотных систем, особенно на борт судов.Австралия в феврале 2017 года заявила о том, что выдала контракт компании Schiebel на поставку беспилотника CAMCOPTER S-100 с тем, чтобы флот мог оценить свои потребности в этой платформе в рамках проекта NMP1942.Затем последует реализация проекта SEA 129, предусматривающего полномасштабную закупку корабельного дрона для Австралии, заявку на который кроме Schiebel вероятно подадут также компании UMS Skeldar и Northrop Grumman.Кроме того, Германия также в течение некоторого времени изучала использование этой технологии для корабельных операций и в декабре 2017 года UMS Skeldar вместе с компанией ESG объявила о завершении совместных недельных испытаний вертолетного БЛА R-350.Этот БЛА, оснащенный лазерным дальномером и оптико-электронной/инфракрасной камерой, во время испытаний выполнял автоматическое распознавание места посадки для пилотируемого вертолета вне пределов прямой видимости.Компания Leonardo, также весьма активно занимающаяся беспилотными системами, недавно добилась успеха со своим опционально пилотируемым SW-4 SOLO. В феврале прошлого года компания объявила о первом полете SOLO без пилота. Беспилотник SOLO, базирующийся на польском легком однодвигательном вертолете SW-4, взлетев с аэродрома на юге Италии, оставался в воздухе 45 минут. По данным Leonardo, все системы работали штатно с «превосходной контролируемостью и управляемостью».Вертолет прошел серию испытаний, включая удаленный запуск двигателя, пробег по полосе и глушение двигателя, автоматический взлет и посадку, зависание, ускорение при полете вперед, автоматическую навигацию по промежуточным координатам и смоделированную разведывательную задачу, достигнув при этом высоты 460 метров и скорости 60 узлов. До этого два месяца вертолет работал самостоятельно, но с пилотом на борту, сыграв важную роль в отработке боевых действий на море Unmanned Warrior.Во время трехдневных учений Advanced Naval Technology Exercise, проведенных в августе 2017 года в Центре разработки надводного вооружения ВМС, компания Northrop Grumman продемонстрировала различные автономные технологии. Продвинутая система управления и контроля задач разработки этой компании продемонстрировала преимущества открытой архитектуры по интеграции многих возможностей в выполняемые флотами задачи.«Проведение подводных атак с задействованием существующих технологий и с использованием автономных платформ для разных сред, оснащенных сетевыми сенсорами и продвинутыми системами командования и управления, позволяет получить значительные наступательные и оборонительные возможности в морских условиях», — сказал представитель компании Northrop Grumman Aerospace Systems.Во время учений несколько подводных, надводных и воздушных аппаратов получали задание по сбору, анализу и обобщению данных от различных сенсоров с целью выработки решений в реальном времени, которые бы позволяли подводному аппарату эффективно уничтожать вражескую инфраструктуру на морском дне в оспариваемом пространстве.Совместные действия нескольких аппаратов также является темой программы Управления DARPA, получившей название CODE (Collaborative Operation in Denied Environments — совместная операция в запретном пространстве), «запретный» в этом контексте означает отсутствие или глушение сигнала GPS. Управление DARPA объявило об успешном завершении летных испытаний второго этапа, которые позволили начать третий этап, включая модернизацию существующих летательных аппаратов с тем, чтобы они могли взаимодействовать при минимальным контроле.Целью программы CODE является расширение возможностей существующей военной пилотируемой авиации США с целью проведения динамичных захватов высокомобильных наземных и морских целей в оспариваемом или запретном боевом пространстве.Множество БЛА, оснащенных технологией CODE, летят до своих оперативных районов и затем ищут, отслеживают, идентифицируют и нейтрализуют цели в соответствии с установленными правилами ведения боевых действии; при этом вся группа контролируется одним оператором.На втором этапе компания Lockheed возглавила летные испытания, в то время как Raytheon проверяла открытую программную архитектуру и обеспечивала собственно сами испытания. Летные испытания проводились в Калифорнии, в них принимали участие БЛА RQ-23 TIGERSHARK с оборудованием и программным обеспечением CODE для контроля направления, высоты, скорости и самих сенсоров.Реальные и моделируемые БЛА TIGERSHARK использовали сетевую относительную навигацию в отсутствие сигнала GPS, например, использовали бортовую функцию планирования для адаптации к динамично меняющимся ситуациям, автоматически меняли траектории в случае внезапно появляющихся угроз и переназначали роли при потере одного или более членов группы.Управление DARPA выбрало компанию Raytheon для завершения разработки программного обеспечения CODE на третьем этапе. Если все будет работать, как задумано, то можно ожидать, что существующие БЛА станут более живучими, гибкими и эффективными, а также снизится их стоимость и ускорится разработка будущих систем.«Летные испытания Этапа 2 превысили его цели по организации инфраструктуры и показали направление развития будущих совместных автономных возможностей, которые даст CODE, — отметил руководитель программы CODE. — На Этапе 3 мы прогнозируем дальнейшее расширение возможностей CODE за счет испытаний большего количества аппаратов с большим уровнем автономности в более сложных сценариях».В комбинации с инновационными конструкциями аппаратов, предназначенных для работы во всех средах, взаимодействие между группами беспилотных и пилотируемых систем, по всей видимости, раскроет истинный потенциал этой быстро развивающейся технологии.Американская армия является самым крупным оператором наземных мобильных роботов (НМР) и, тем не менее, готова принимать на вооружение системы следующего поколения.Например, в октябре 2017 года она выдала компании Endeavour Robotics контракт на программу Man Transportable Robotic System Increment II (MTRS Inc II), которая будет выполнена в течение двух лет.Робот массой порядка 75 кг, хотя и новый, все же будет базироваться на уже разработанных компанией системах. Он будет выполнять операции по обезвреживанию самодельных взрывных устройств, обнаружению химического и биологического оружия , а также расчистку маршрутов.Компания Endeavour Robotics также предлагает аппараты для армейской программы Common Robotic System — Individual (CRS-I), который будет выполнять такой же набор задач, что и робот MTRS Inc II, но будет весить всего 11,5 кг. Запрос предложений по нему выпущен в 2017 году, а контракт выдан в 2018 году.После того как было определено полное соответствие робота FirstLook требованиям немецких военных и в результате победы над «достойными соперниками» компания получила контракт от Германии на 44 таких забрасываемых робота.«Я действительно горжусь работой, проделанной нашей группой, — отметил директор компании Endeavor. — FirstLook является важным инструментом, используемым повсеместно солдатами и службами быстрого реагирования, он бережет их от смертельных угроз. Мы рады предоставить эти важнейшие возможности нашим союзникам из Германии».Еще одной новой системой на рынке является дистанционно управляемая машина Т7 массой 342 кг, которая впервые была представлена компанией Harris в 2017 году. Она была приобретена британской армией в рамках программы Starter.Универсальный робот предлагается для различных структур, включая военных, правоохранительные органы; он отличается тактильной навигацией и имеет различные варианты сенсорного комплекта.«Т7, как базовая система, представляет собой многоцелевую гибкую платформу. Первый британский заказ на нее был именно как на робота по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, но мы также видим интерес со стороны заказчиков к этой системе как к системе для разведки ОМП и работы с опасными материалами, — сказал представитель компании Harris. — При этом платформы для военных должны быть прочнее, чем для полиции, например».Он отметил, что имеется потребность в унифицированности во всех типах операций, а одна из стран хочет приобрести у Harris робота для военных и полиции с тем, чтобы можно было иметь общие аксессуары, учебные средства и так далее.«Не все используют роботов подобным образом; некоторые предпочитают небольших роботов, поскольку это лишь набор глаз и ушей. И если вы просто хотите доставить видеокамеру в помещение, почему вам нужно что-то большое, чем то, что просто входит в заплечный ранец? — добавил он. — Это конечно робот не одного размера, который мог бы подойти всем заказчикам. С более крупными роботами у вас есть дополнительные возможности касательно радиуса действия и усилий. Это позволяет вам работать в задачах обезвреживания опасных предметов, большой робот позволяет вам работать с начиненными взрывчаткой автомобилями, чего вы не сможете делать, имея небольшого или среднего робота».Эстонская компания Milrem в сотрудничестве с Raytheon UK, Advanced Electronics Company и IGG Aselsan Integrated Systems предлагает модульную дистанционно управляемую машину TheMIS в трех конфигурациях: с модулем вооружения, грузовой вариант грузоподъемностью до 750 кг и вариант обезвреживания взрывоопасных предметов. THeMIS также может использоваться для эвакуации раненых, в качестве базовой станции БЛА, в том числе для его зарядки или в качестве сенсорной платформы. Как показала практика, с одной базовой платформой для различных приложений стоимость обслуживание и обучения снижается.«То, что мы разрабатываем — это система необитаемых систем. То есть боевое подразделение может оснащаться различными платформами, это может повысить его боевую эффективность и снизить потребность в живой силе. Конечно, более важно то, что солдаты не будут попадать в опасные ситуации», — сказал директор компании Milrem.«Успех решений компании Milrem на Ближнем Востоке и в Азии, а также в США, является реальным доказательством того, что исследования и разработки даже в такой маленькой стране как Эстония очень даже возможны и на самом высоком уровне»,- отметил он.В таких воюющих странах, как Ирак и Сирия, негосударственные структуры также демонстрируют своих возможности в деле создания роботов. В прошлом году было идентифицировано более 20 разных дистанционно управляемых систем, время от времени появлявшихся в различных местах этих двух стран.Суннитский канал Shaba Media в Алеппо, например, выложил в интернете несколько видеофайлов со своими дистанционно управляемыми установками с 12,7-мм пулеметами ДШК с сектором огня 180 градусов (известны как установки серии SHAM), которые управляются контроллером подобным тем, что используются для коммерческих видеоигр.Бывший иракский полицейский Абу Али собирает различные дистанционно управляемые машины, как колесные, так и гусеничные, для одного из подразделений, сражающегося с боевиками ИГ (запрещено в РФ). Известно, по крайней мере, о двух самодельных роботах: ARMOURED TIGER и KARAR SNIPING BASE. На платформе ARMOURED TIGER закреплены три реактивных гранатомета. Робот KARAR SNIPING BASE имеет достаточно крепкую гидравлическую руку-крюк, которая может использоваться для перетаскивания раненого в безопасное место.Управление джойстиком, камеры для обзора и прицеливания, операционные системы на базе Android, связь по технологии WiFi или Bluetooth — все это преимущества западной технических решений, но за это приходится платить от 1000 до 4000 долларов.«Если бы у нас было достаточно денег, мы могли бы реализовать много новых идей», — заметил представитель корпуса Rahman Corps, технической группы из восточных пригородов Дамаска, которая занимается изготовлением системы вооружения, представляющей собой пулемет, устанавливаемый на вращающуюся платформу, управляемую при помощи джойстика и видеомонитора.