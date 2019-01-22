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Ханты-мансийские правоохранители задержали "захватившего" лайнер

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Становятся известны подробности о происшествии на борту пассажирского авиалайнера авиакомпании «Аэрофлот». Речь идёт о самолёте, который сегодня вылетел из аэропорта города Сургут и должен был приземлиться в Москве.

Ханты-мансийские правоохранители задержали "захватившего" лайнер



Через некоторое время после взлёта один из пассажиров объявил, что самолёт захвачен, и потребовал изменить курс. Он заявил, что экипаж должен направить самолёт «в Афганистан».

Выяснилось, что это 42-летний житель города Сургут - Павел Ш. Он находился на борту в состоянии опьянения.

Самолёт сделал «крюк» и в итоге приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска.

Возмутитель спокойствия, объявивший о «захвате самолёта», в итоге задержан. Ни оружия (также муляжей), ни взрывных устройств при нём, а также на борту авиалайнера, обнаружено не было. К моменту приземления борта аэропорт был оцеплен полицией.

Аэропорт Ханты-Мансийска житель Сургута покинул в микроавтобусе правоохранительных органов.

Проводится опрос пассажиров, которые вылетели из Сургута в столицу этим неспокойным рейсом (SU1515).

Сообщается о том, что после дозаправки самолёт отправится в Москву.
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