В России создан энергоблок для космической ядерной энергоустановки

макет ядерной электрической установки

Конструкторским бюро "Салют", входящим в "Центр им. Хруничева", создан энергоблок для перспективной космической ядерной электростанции. Об этом сообщается в тезисах доклада специалиста данного бюро, подготовленного к "Королёвским чтениям", сообщает "Интерфакс-АВН".В документе говорится, что в рамках решения приоритетной задачи создания космической ядерной электростанции на базе ядерного реактора мегаваттного класса создан энергоблок и испытан турбомашинный электрогенератор. Кроме этого, на сегодняшний день разработан проект "увязки агрегатов в космический комплекс в виде транспортно-энергетического модуля на базе электроракетной двигательной установки.О планах России создать ядерную двигательную установку, которая позволила бы не только исследовать ближний космос, но и производить космические полеты на другие планеты Солнечной системы, было объявлено еще в 2009 году. Позднее появилась информация о том, что ядерная энергодвигательная установка для перспективного транспортно-энергетического модуля будет создана центром имени Келдыша в 2015 году, а первый полет модуля с такой установкой пройдет в 2018. Однако уже 2016 году было объявлено, что летный прототип будет создан не раньше 2022-2023 года. Несмотря на заявления некоторых СМИ, в Роскосмосе заверили, что работы по данному направлению ведутся и прекращать их не намерены.Идея применения ядерной энергии для двигателей космических аппаратов не нова. В период с 1970 по 1988 годы Советский Союз осуществил запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 годы был разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.