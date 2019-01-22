В Кремле главы государств обсуждают мирный договор России с Японией

Хочу поблагодарить тебя за то, что ты принял предложение и по дороге на международное мероприятие в Швейцарии завернул к нам, в Москву.

Наши коллеги в предварительном плане работали по очень многим направлениям, по линии экономики, по линии министерств иностранных дел, работали над вопросами мирного договора. Я очень рад тебя видеть. Добро пожаловать!

В Кремле стартовали переговоры президента России с японским премьером. Сам визит Синдзо Абэ в Москву сегодня является темой номер один для всех без исключения крупных японских изданий, каналов и информационных агентств. Подавляющее число японцев, как показали опросы общественного мнения, не ждут от этих переговоров каких-то прорывов, однако «в глубине души» всё же не теряют надежды на то, что премьер «привезёт Курилы».Владимир Путин при встрече с Синдзо Абэ, продолжающим поддерживать антироссийские санкции, обратился к японскому партнёру на «ты».Президент РФ:Из этого можно сделать вывод, что именно российская сторона инициировала в эти дни визит японского премьера в российскую столицу. Возможно, именно поэтому в Токио ситуация и вызвала особый ажиотаж.Путин:Абэ в свою очередь заявил, что надеется на успех переговоров. По словам главы японского правительства, власти Японии готовы прилагать все усилия, чтобы 2019-й стал годом стремительного развития отношений между двумя странами. На самом деле? Так отмените для начала антироссийские санкции. Не отменяют…Первая тема, о которой упомянул Абэ, - мирный договор. Японский премьер отметил, что он намеревается сегодня обсудить «все вопросы заключения мирного договора как следует». Абэ добавил, что вопросы будут обсуждаться на основании итогов встреч глав МИД и других переговорщиков двух стран.Переговоры продолжаются.