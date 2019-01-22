Умер третий член экипажа разбившегося в Оленегорске Ту-22М3

Спасенный после крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Оленегорске Мурманской области третий член экипажа скончался в больнице Оленегорска. Об этом сообщил руководитель мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев.Согласно сообщению, поступившему из территориального Центра медицины катастроф Мурманска, спасенный после катастрофы бомбардировщика штурман самолета скончался. Второй спасенный член экипажа в настоящее время в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации Оленегорской центральной районной больницы.Ранее сообщалось, что бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске Мурманской области. Предварительной причиной катастрофы называется попадание самолета в снежный заряд, после чего он совершил жесткую посадку и загорелся. Двое из членов экипажа погибли на месте, еще двое в тяжелом состоянии были госпитализированы в центральную больницу Оленегорска.Разбившийся самолет совершал учебно-тренировочный полет и был без боекомплекта, поэтому вспыхнувший пожар удалось оперативно потушить. В настоящее время на месте катастрофы работает следственная группа.