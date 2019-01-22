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В Рыбинске заложили очередное малое гидрографическое судно проекта 19910

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На судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске Ярославской области сегодня прошла церемония закладки малого гидрографического судна проекта 19910, получившего название "Яков Лапушкин", сообщает пресс-служба Военно-морского флота (ВМФ) России.

В Рыбинске заложили очередное малое гидрографическое судно проекта 19910



Заложенное малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" является пятым судном проекта 19910, строящемся в интересах Военно-морскоо флота России. По планам судостроителей, судно будет передано ВМФ РФ в 2022 году и войдет в состав Балтийского флота. Оно будет строиться по улучшенному новому ледовому классу и получит современные технические средства.

Гидрографические суда проекта 19910 предназначены для обслуживания средств навигационного оборудования, доставки грузов на необорудованное побережье, а также для выполнения исследований с помощью многолучевого эхолота. Они могут работать не только в условиях глубокого моря, но и на мелководье.

Основные характеристики: Водоизмещение 1200 тонн. Длина 59 метров, ширина наибольшая 11,4 метра, высота борта свыше 5 метров, осадка 3,18 метра. Скорость хода 12,5 узлов. Дальность плавания около 3500 миль. Автономность плавания свыше 25 суток. Экипаж 22 человека.

Всего в рамках контракта на поставку ВМФ РФ судов данного класса, Минобороны заказало постройку 9 малых гидрографических судов, которые строятся, кроме Рыбинска, еще и в Благовещенске. В настоящее время в достройке два судна проекта 19910: одно для Северного флота, другое - для Тихоокеанского.

Использованы фотографии:
http://www.korabli.eu
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