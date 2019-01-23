Сирия-2019: рассчитывать стоит только на себя…
Ситуация в Сирии все больше начинает напоминать реальную разведку боем сразу по нескольким направлениям. Стороны, участвующие в войне, а именно (как я это трактовал в ранее опубликованных материалах) Сирия, Иран и Израиль, постепенно начали переходить к активной фазе. То есть, говоря языком шахмат, к миттельшпилю.
И, судя по поступающей информации (сразу скажу, что опираюсь на сводки нашего Минобороны, пресс-службы армии Израиля и лондонской банды мониторящих), начало этого самого миттельшпиля было более чем оживленным.
Распишем партию по ходам.
19 января.
В аэропорту Дамаска производит посадку очередной борт из Ирана. Говорят, набитый оружием для «Хезболлы». Разведка Израиля исправно докладывает куда надо, еврейская сторона ждет, пока все разгрузят, дабы удостовериться, что в самолете были не медикаменты.
20 января.
«Здравствуйте, мы к вам». Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства за пределами границ Сирии передают пламенный «привет» в виде восьми ракет класса «воздух-поверхность» по столичному аэропорту Дамаска.
Да, в Израиле уверены, что работают по складам с оружием из Ирана.
Но увы – щелчок по носу. Как заявляют стороны, семь ракет сбивают сирийские ПВО аэропорта Дамаска (а это напомню, ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Бук-М2Э»), судьба одной не совсем ясна и понятна. Сама упала, или помогли – вот это как раз не критично, главное – «привет» не получился.
И вот тут, по-хорошему, «стоп игра», и разошлись до следующего раза. Ан нет.
Зачем «по горячим следам» надо было запускать ракету – сложно сказать. В отместку? Но ущерба не было нанесено. В назидание? Сомнительно. Но факт, что иранцы шарахнули по Израилю ракетой. Или это сделали на радостях от того, что груз уцелел, горячие парни из «Хезболлы».
Тут как раз не особо важно, кто это сделал. Только совершенно тупому организму будет непонятно, что Израиль на дыбы встанет после такого подарка.
Одна ракета типа «Зольфагар» — это еще не бог весть что. Хотя – полноценная такая баллистическая ракета малой дальности, от 500 до 1000 км. Если точно – до 770. «Киам» летит чуть дальше и немного точнее, но и «Зольфогар» может дел натворить нешуточных.
Ожидаемо в Израиле все забегали, как наскипидаренные. Еще бы, прекрасно понимаю евреев, при дальности полета «Зольфогара» пусть 700 км, ЛЮБАЯ точка территории Израиля в полной досягаемости.
Понятно, что угроза вполне себе нивелируемая, что сразу и было сделано. «Железный купол» отработал, ракету сбили над горой Хермон в районе Голанских высот.
Если честно, все напоминает игру какую-то. «А мы можем бахнуть». — «А мы можем сбить».
И в целом счет был 1:1.
Но в регионе принято, что последнее слово остается за Израилем.
21 января.
Под покровом темноты (с часу до трех) Израиль наносит ТРИ удара с трех различных направлений.
Пресс-служба ЦАХАЛ говорит, что удары наносились по объектам иранцев и «Хезболлы».
Иран и «Хезболла», понятное дело, не комментируют, а если и делают это, то в источниках, мне недоступных.
Минобороны России озвучило некоторые цифры. Как там считают, самолеты Израиля осуществили больше 30 пусков ракет и управляемых авиабомб. Что однозначно выводит эту операцию в разряд одной из самых масштабных в противостоянии Сирии, Ирана и Израиля.
Снова сошлюсь на заявления пресс-службы МО РФ. Там сказали, что «в результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска».
ЦАХАЛ заявил о куче уничтоженных объектов, в том числе названы «штаб иранской разведки и учебный лагерь иранских сил в Сирии». Несколько скептически к этому отнесусь, в стиле Суворова как-то выглядит. «Пиши, сто тыщ побили, чего их, басурманов, жалеть».
А вот не к ночи помянутый «Центр мониторинга» в Лондоне по своим сведениям дает картинку примерно посередине между Россией и Израилем. И вот она выглядит как-то более правдоподобно.
Уничтожена радарная установка, входившая в централизованную систему ПВО Сирии, склад оружия и военные объекты иранских сил и ливанской «Хезболлы» в районах международного аэропорта около Дамаска, Аль-Кисуа и Джамрайя.
Радар и склад – вполне. Плюс «Панцирь» и «Бук». Остальное несколько размыто, прошу прощения, туалет на территории в/ч – тоже, например, военный объект.
Ну да это нюансы уже, хоть говорят, в них дьявол укрывается.
Но на Ближнем Востоке дьявол сидит под каждым камнем, это уже понятно. И здесь такой аспект: наши.
Российская группировка в Сирии не принимала никакого участия в отражении налета. Что только лишний раз подтверждает соображения из предыдущего материала.
Более того, представитель пресс-службы ЦАХАЛ Йонатан Конрикус сообщил, что «с командованием российского контингента в Сирии накануне и в ходе атаки, как обычно, поддерживались контакты по особой линии связи».
Это, наверное, стоит перевести.
Что получается? А получается, что (я не знаю, о чем там договаривались Иерусалим и Москва, но явно о чем-то договорились) израильские военные нормально так общаются с российскими. И, если я все правильно понял, нас предупредили обо всем заранее. Согласно этим договоренностям.
Интересно, как вы думаете, уважаемые читатели, наши эту информацию в сейф заперли или все-таки передали сирийским союзникам?
Есть мнение, что не просто передали, а максимально оперативно. И именно этой оперативностью вполне можно объяснить успех сирийцев в отражении атаки 20 января.
Но рано радоваться. 21 января показало, что слишком рано. Именно в понедельник израильские ВВС продемонстрировали если не все, на что они способны, то очень многое. И тут нечего сказать, сирийские силы ПВО не показали ничего. Ну, кроме неспособности защитить даже себя, не говоря уже об объектах.
Увы, реальность.
Можно много говорить о подготовке сирийских «специалистов» в России. Говорить можно бесконечно, толку от этого не будет. Соглашусь, пожалуй, с мнением тех, кто скажет, что рано или поздно, но арабы смогут воевать на одном уровне с евреями. Не уверен, правда, что доживу до такого.
Отразить восемь ракет – это уже, в принципе, показатель. Но когда речь пошла не о штуках, а о десятках, все, сирийское ПВО развело руками. «Ну не смогли».
И все вокруг задают один и тот же вопрос: почему молчат С-300?
Уважаемые, а ответ прост, как пять российских копеек. Кто будет отвечать?
Все, понимаете? Все домыслы, все рассуждения, они все бьются этим вопросом. Кто будет отвечать перед Израилем за сбитый самолет?
О да, можно много говорить (и некоторые не самые умные организмы говорят), что приказ на применение должен прийти из Кремля, сами знаете от кого…
Да, к сожалению, закона, запрещающего публично нести чушь, у нас пока нет. Вот и несут люди совершеннейшую ахинею, да еще и ставят это в укор Путину. Путина есть в чем упрекнуть и что поставить ему в вину. Он много наворотил за свои 19 лет правления. Но не в этом случае.
Все, что можно было сделать, в этой ситуации Путин сделал. Это факт. Дал (бесплатно, то есть за наш счет) три дивизиона по 24 пусковых установки в каждом. 72 трубы. И ракет для них. Обучили (говорят, в Гатчине) сирийских вояк. Тоже за наш счет.
И что? И теперь еще Путин должен дать указ для того, чтобы С-300 наконец вмазали по израильским самолетам? (Слышу крики на галерке: «Да! Должен!»)
А вот и нет. Не должен. Установки передали кому? Сирии. Сирия вооружила кого? Свои ПВО. Кто командует сирийскими ПВО? Путин? Нет, увы, дорогие, не он. Сирийской армией командует президент Сирии Башар Асад, если кто не знает. Вот он и должен отдавать приказы.
Конечно, можно сказать, что Асаду применять С-300 запретил Путин. Злой такой Путин, да?
А ведь именно события последних дней четко показывают, кто, куда и зачем.
Пока Иран завозит в Сирию оружие для «Хезболлы», пока иранские военные выполняют какие-то свои задачи, Израиль лениво так постреливает и то попадает, то сирийские ПВО отбиваются. Вялая такая игра, в которой особых жертв нет, в основном только материальные потери. Но она на то и война, правда?
Стоило только Ирану нарушить правила этой странной игры, то есть запустить баллистическую ракету, серьезное оружие – все. Понеслась.
То, что пуск осуществили иранцы, это понятно. В «Хезболле» много крутых парней типа Рэмбо, но одно дело фигачить через забор самопальными ракетами, другое дело – современное серьезное оружие. Которое совместимо с арабами, скажем прямо, так себе.
Так что сразу лихих ребят из «Хезболлы» я тут оправдываю. Не их работа.
И, как только Иран запустил одну (!!!) серьезную ракету с территории Сирии, израильтяне возбудились по полной. И разнесли все, до чего дотянулись: склады, радар и охраняющие их «Панцирь» и «Бук».
Продемонстрировав тем самым уровень подготовки сирийского ПВО.
И ни один С-300 не сделал выстрела.
Стоит добавить еще один момент. С которым я полностью согласен. Просто привезти и поставить, отладить и привести в боевую готовность любое современное оружие недостаточно. На то, чтобы расчеты этого оружия в совершенстве овладели им, тоже требуется время.
Просто напомню, что С-300 должны были встать на боевое дежурство по охране сирийского неба, если мне не изменяет память, к 20 октября. Прошло ровно три месяца — и что мы видим?
И ничего мы не видим. Расчеты «Панцирей», «Буков», «Торов» отражают ракеты и бомбы, которые посылают израильские самолеты. По самим самолетам никто даже не пытался стрелять.
Что это?
В то, что якобы Кремль не разрешает – простите, в этот бред даже верить не хочется. Да, в наше время дури много вокруг, но поставить современные ЗРК для того, чтобы они просто стояли, – это перебор по всем статьям. А по мнению некоторых, получается именно так. Во всем виноват Путин, который не разрешает сирийцам работать по самолетам Израиля.
Конечно, вполне возможен и такой вариант. Закулисные договоры и все такое. Но очень слабо верится в это.
А если будет еще один расклад?
Сирийцы просто боятся использовать С-300. Именно потому, что шансов уйти от ракеты этого комплекса у израильского F-15 или 16, прямо скажем, маловато.
Что мешает взять и сбить израильский самолет? В нейтральных водах, над территорией Ливана? Великая и ужасная армия Ливана, которая в один момент снесет армию Сирии? Вроде бы нет. Про нейтральные воды – тоже вариант, главное, чтобы ничего российского в этот момент не находилось в воздухе.
А может, дело в том, что последует ответ? Вот так, как продемонстрировал Израиль 21-го?
Если сирийцы собьют израильский самолет, тогда, согласно своей концепции, Израиль будет обязан нанести ответный удар. Если ВВС Израиля одномоментно поднимут всю свою авиацию (около 400 F-15 и F-16), понятно, что сирийское ПВО с ними не справится. С половиной не справится. Да, штук 50 может забрать С-300. Остальные что? Правильно, устроят кровавую баню.
И вот тут закрадывается сомнение, что в ПВО Сирии сидят сплошь мечтающие о звании героя Сирии посмертно. Или об ордене Воинской чести. Тоже посмертно.
Но мы об этом узнаем только тогда, когда разнесенный в клочья 16-й начнет свой путь к земле. Если узнаем, правда.
Мне не очень нравится вой, призывающий «приземлить Израиль», «отбить у Израиля желание наносить удары по чужой земле» и все такое.
Такие крики слышны не только от электората, но (с удивлением прочитал) даже от людей, обязанных думать перед тем, как произносить что-то. Например, очень хотел бы пострелять генерал-лейтенант Александр Горьков, до 2008 года — начальник зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил России. Ну прямо пустите генерала за пульт – он всему Израилю покажет.
Между тем… А почему эти бравые воины так усиленно стараются спрятаться за спину россиян? Почему кивают на «злого» Путина?
У Сирии есть С-300, С-200, «Панцири», «Буки», «Торы». Сбивайте!
У Ирана есть «Бавар-373» (копия того же С-300), «Фаждр-8» (копия С-200, да и сами С-200 есть), «Тор-М1», «Панцирь-С1». Сбивайте!
В конце концов, Иран провозгласил поход против Израиля, а Сирия предоставляет ему свою территорию. Вот и воюйте на здоровье, сбивайте, сколько угодно, благо есть чем.
В чем проблема?
Некомпетентные сирийские зенитчики? Вот проблема, правда… Посадите компетентных иранских. И все. Смерть израильским летчикам и все такое.
Нет… Все ждут. Чего – я не понимаю.
Понимаю диванных боевых хомячков, желающих интернетно поплясать на обломках сбитого нашими зенитчиками израильского самолета. А потом, когда реально начнется замес, будут капать слюной в экстазе с криками «низабудимнипростим!»
Правильно, ответка по диванам пока невозможна.
И, как я понимаю, помимо русских, и на Ближнем Востоке трусов хватает. Точнее, даже не трусов, а очень умных. Желающих, чтобы первый выстрел сделали наши. Защищая, как тут некоторые жгут глаголом, наших ближневосточных союзников.
Еще раз напомню, зачем мы в Сирии.
Российский военный контингент в Сирии для того, чтобы работать по ИГИЛ (запрещено в РФ). За кадром – работать по так называемой «оппозиции Асаду». Которая от ИГИЛ отличается не очень сильно.
Все.
Защищать Сирию от Израиля или защищать Иран от Израиля в наши цели и задачи НЕ ВХОДИТ.
У Ирана предостаточно средств ПВО, которые они могут притащить в Сирию и сбивать израильские самолеты. Баллистическую ракету приперли – и ЗРК смогут.
У Сирии теперь тоже есть вполне себе современное ПВО.
Так что вперед, орлы. И не стоит даже рассчитывать, что русские снова станут делать за вас всю грязную работенку в истории с Израилем. Мы победу над ИГИЛ оплатили по полной. И трон Асада.
Русский солдат воевал только за правое дело. А вот ваши арабо-персо-еврейские разборки…
Извольте решать сами и за свой счет.
И, судя по поступающей информации (сразу скажу, что опираюсь на сводки нашего Минобороны, пресс-службы армии Израиля и лондонской банды мониторящих), начало этого самого миттельшпиля было более чем оживленным.
Распишем партию по ходам.
19 января.
В аэропорту Дамаска производит посадку очередной борт из Ирана. Говорят, набитый оружием для «Хезболлы». Разведка Израиля исправно докладывает куда надо, еврейская сторона ждет, пока все разгрузят, дабы удостовериться, что в самолете были не медикаменты.
20 января.
«Здравствуйте, мы к вам». Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства за пределами границ Сирии передают пламенный «привет» в виде восьми ракет класса «воздух-поверхность» по столичному аэропорту Дамаска.
Да, в Израиле уверены, что работают по складам с оружием из Ирана.
Но увы – щелчок по носу. Как заявляют стороны, семь ракет сбивают сирийские ПВО аэропорта Дамаска (а это напомню, ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Бук-М2Э»), судьба одной не совсем ясна и понятна. Сама упала, или помогли – вот это как раз не критично, главное – «привет» не получился.
И вот тут, по-хорошему, «стоп игра», и разошлись до следующего раза. Ан нет.
Зачем «по горячим следам» надо было запускать ракету – сложно сказать. В отместку? Но ущерба не было нанесено. В назидание? Сомнительно. Но факт, что иранцы шарахнули по Израилю ракетой. Или это сделали на радостях от того, что груз уцелел, горячие парни из «Хезболлы».
Тут как раз не особо важно, кто это сделал. Только совершенно тупому организму будет непонятно, что Израиль на дыбы встанет после такого подарка.
Одна ракета типа «Зольфагар» — это еще не бог весть что. Хотя – полноценная такая баллистическая ракета малой дальности, от 500 до 1000 км. Если точно – до 770. «Киам» летит чуть дальше и немного точнее, но и «Зольфогар» может дел натворить нешуточных.
Ожидаемо в Израиле все забегали, как наскипидаренные. Еще бы, прекрасно понимаю евреев, при дальности полета «Зольфогара» пусть 700 км, ЛЮБАЯ точка территории Израиля в полной досягаемости.
Понятно, что угроза вполне себе нивелируемая, что сразу и было сделано. «Железный купол» отработал, ракету сбили над горой Хермон в районе Голанских высот.
Если честно, все напоминает игру какую-то. «А мы можем бахнуть». — «А мы можем сбить».
И в целом счет был 1:1.
Но в регионе принято, что последнее слово остается за Израилем.
21 января.
Под покровом темноты (с часу до трех) Израиль наносит ТРИ удара с трех различных направлений.
Пресс-служба ЦАХАЛ говорит, что удары наносились по объектам иранцев и «Хезболлы».
Иран и «Хезболла», понятное дело, не комментируют, а если и делают это, то в источниках, мне недоступных.
Минобороны России озвучило некоторые цифры. Как там считают, самолеты Израиля осуществили больше 30 пусков ракет и управляемых авиабомб. Что однозначно выводит эту операцию в разряд одной из самых масштабных в противостоянии Сирии, Ирана и Израиля.
Снова сошлюсь на заявления пресс-службы МО РФ. Там сказали, что «в результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска».
ЦАХАЛ заявил о куче уничтоженных объектов, в том числе названы «штаб иранской разведки и учебный лагерь иранских сил в Сирии». Несколько скептически к этому отнесусь, в стиле Суворова как-то выглядит. «Пиши, сто тыщ побили, чего их, басурманов, жалеть».
А вот не к ночи помянутый «Центр мониторинга» в Лондоне по своим сведениям дает картинку примерно посередине между Россией и Израилем. И вот она выглядит как-то более правдоподобно.
Уничтожена радарная установка, входившая в централизованную систему ПВО Сирии, склад оружия и военные объекты иранских сил и ливанской «Хезболлы» в районах международного аэропорта около Дамаска, Аль-Кисуа и Джамрайя.
Радар и склад – вполне. Плюс «Панцирь» и «Бук». Остальное несколько размыто, прошу прощения, туалет на территории в/ч – тоже, например, военный объект.
Ну да это нюансы уже, хоть говорят, в них дьявол укрывается.
Но на Ближнем Востоке дьявол сидит под каждым камнем, это уже понятно. И здесь такой аспект: наши.
Российская группировка в Сирии не принимала никакого участия в отражении налета. Что только лишний раз подтверждает соображения из предыдущего материала.
Более того, представитель пресс-службы ЦАХАЛ Йонатан Конрикус сообщил, что «с командованием российского контингента в Сирии накануне и в ходе атаки, как обычно, поддерживались контакты по особой линии связи».
Это, наверное, стоит перевести.
Что получается? А получается, что (я не знаю, о чем там договаривались Иерусалим и Москва, но явно о чем-то договорились) израильские военные нормально так общаются с российскими. И, если я все правильно понял, нас предупредили обо всем заранее. Согласно этим договоренностям.
Интересно, как вы думаете, уважаемые читатели, наши эту информацию в сейф заперли или все-таки передали сирийским союзникам?
Есть мнение, что не просто передали, а максимально оперативно. И именно этой оперативностью вполне можно объяснить успех сирийцев в отражении атаки 20 января.
Но рано радоваться. 21 января показало, что слишком рано. Именно в понедельник израильские ВВС продемонстрировали если не все, на что они способны, то очень многое. И тут нечего сказать, сирийские силы ПВО не показали ничего. Ну, кроме неспособности защитить даже себя, не говоря уже об объектах.
Увы, реальность.
Можно много говорить о подготовке сирийских «специалистов» в России. Говорить можно бесконечно, толку от этого не будет. Соглашусь, пожалуй, с мнением тех, кто скажет, что рано или поздно, но арабы смогут воевать на одном уровне с евреями. Не уверен, правда, что доживу до такого.
Отразить восемь ракет – это уже, в принципе, показатель. Но когда речь пошла не о штуках, а о десятках, все, сирийское ПВО развело руками. «Ну не смогли».
И все вокруг задают один и тот же вопрос: почему молчат С-300?
Уважаемые, а ответ прост, как пять российских копеек. Кто будет отвечать?
Все, понимаете? Все домыслы, все рассуждения, они все бьются этим вопросом. Кто будет отвечать перед Израилем за сбитый самолет?
О да, можно много говорить (и некоторые не самые умные организмы говорят), что приказ на применение должен прийти из Кремля, сами знаете от кого…
Да, к сожалению, закона, запрещающего публично нести чушь, у нас пока нет. Вот и несут люди совершеннейшую ахинею, да еще и ставят это в укор Путину. Путина есть в чем упрекнуть и что поставить ему в вину. Он много наворотил за свои 19 лет правления. Но не в этом случае.
Все, что можно было сделать, в этой ситуации Путин сделал. Это факт. Дал (бесплатно, то есть за наш счет) три дивизиона по 24 пусковых установки в каждом. 72 трубы. И ракет для них. Обучили (говорят, в Гатчине) сирийских вояк. Тоже за наш счет.
И что? И теперь еще Путин должен дать указ для того, чтобы С-300 наконец вмазали по израильским самолетам? (Слышу крики на галерке: «Да! Должен!»)
А вот и нет. Не должен. Установки передали кому? Сирии. Сирия вооружила кого? Свои ПВО. Кто командует сирийскими ПВО? Путин? Нет, увы, дорогие, не он. Сирийской армией командует президент Сирии Башар Асад, если кто не знает. Вот он и должен отдавать приказы.
Конечно, можно сказать, что Асаду применять С-300 запретил Путин. Злой такой Путин, да?
А ведь именно события последних дней четко показывают, кто, куда и зачем.
Пока Иран завозит в Сирию оружие для «Хезболлы», пока иранские военные выполняют какие-то свои задачи, Израиль лениво так постреливает и то попадает, то сирийские ПВО отбиваются. Вялая такая игра, в которой особых жертв нет, в основном только материальные потери. Но она на то и война, правда?
Стоило только Ирану нарушить правила этой странной игры, то есть запустить баллистическую ракету, серьезное оружие – все. Понеслась.
То, что пуск осуществили иранцы, это понятно. В «Хезболле» много крутых парней типа Рэмбо, но одно дело фигачить через забор самопальными ракетами, другое дело – современное серьезное оружие. Которое совместимо с арабами, скажем прямо, так себе.
Так что сразу лихих ребят из «Хезболлы» я тут оправдываю. Не их работа.
И, как только Иран запустил одну (!!!) серьезную ракету с территории Сирии, израильтяне возбудились по полной. И разнесли все, до чего дотянулись: склады, радар и охраняющие их «Панцирь» и «Бук».
Продемонстрировав тем самым уровень подготовки сирийского ПВО.
И ни один С-300 не сделал выстрела.
Стоит добавить еще один момент. С которым я полностью согласен. Просто привезти и поставить, отладить и привести в боевую готовность любое современное оружие недостаточно. На то, чтобы расчеты этого оружия в совершенстве овладели им, тоже требуется время.
Просто напомню, что С-300 должны были встать на боевое дежурство по охране сирийского неба, если мне не изменяет память, к 20 октября. Прошло ровно три месяца — и что мы видим?
И ничего мы не видим. Расчеты «Панцирей», «Буков», «Торов» отражают ракеты и бомбы, которые посылают израильские самолеты. По самим самолетам никто даже не пытался стрелять.
Что это?
В то, что якобы Кремль не разрешает – простите, в этот бред даже верить не хочется. Да, в наше время дури много вокруг, но поставить современные ЗРК для того, чтобы они просто стояли, – это перебор по всем статьям. А по мнению некоторых, получается именно так. Во всем виноват Путин, который не разрешает сирийцам работать по самолетам Израиля.
Конечно, вполне возможен и такой вариант. Закулисные договоры и все такое. Но очень слабо верится в это.
А если будет еще один расклад?
Сирийцы просто боятся использовать С-300. Именно потому, что шансов уйти от ракеты этого комплекса у израильского F-15 или 16, прямо скажем, маловато.
Что мешает взять и сбить израильский самолет? В нейтральных водах, над территорией Ливана? Великая и ужасная армия Ливана, которая в один момент снесет армию Сирии? Вроде бы нет. Про нейтральные воды – тоже вариант, главное, чтобы ничего российского в этот момент не находилось в воздухе.
А может, дело в том, что последует ответ? Вот так, как продемонстрировал Израиль 21-го?
Если сирийцы собьют израильский самолет, тогда, согласно своей концепции, Израиль будет обязан нанести ответный удар. Если ВВС Израиля одномоментно поднимут всю свою авиацию (около 400 F-15 и F-16), понятно, что сирийское ПВО с ними не справится. С половиной не справится. Да, штук 50 может забрать С-300. Остальные что? Правильно, устроят кровавую баню.
И вот тут закрадывается сомнение, что в ПВО Сирии сидят сплошь мечтающие о звании героя Сирии посмертно. Или об ордене Воинской чести. Тоже посмертно.
Но мы об этом узнаем только тогда, когда разнесенный в клочья 16-й начнет свой путь к земле. Если узнаем, правда.
Мне не очень нравится вой, призывающий «приземлить Израиль», «отбить у Израиля желание наносить удары по чужой земле» и все такое.
Такие крики слышны не только от электората, но (с удивлением прочитал) даже от людей, обязанных думать перед тем, как произносить что-то. Например, очень хотел бы пострелять генерал-лейтенант Александр Горьков, до 2008 года — начальник зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил России. Ну прямо пустите генерала за пульт – он всему Израилю покажет.
Между тем… А почему эти бравые воины так усиленно стараются спрятаться за спину россиян? Почему кивают на «злого» Путина?
У Сирии есть С-300, С-200, «Панцири», «Буки», «Торы». Сбивайте!
У Ирана есть «Бавар-373» (копия того же С-300), «Фаждр-8» (копия С-200, да и сами С-200 есть), «Тор-М1», «Панцирь-С1». Сбивайте!
В конце концов, Иран провозгласил поход против Израиля, а Сирия предоставляет ему свою территорию. Вот и воюйте на здоровье, сбивайте, сколько угодно, благо есть чем.
В чем проблема?
Некомпетентные сирийские зенитчики? Вот проблема, правда… Посадите компетентных иранских. И все. Смерть израильским летчикам и все такое.
Нет… Все ждут. Чего – я не понимаю.
Понимаю диванных боевых хомячков, желающих интернетно поплясать на обломках сбитого нашими зенитчиками израильского самолета. А потом, когда реально начнется замес, будут капать слюной в экстазе с криками «низабудимнипростим!»
Правильно, ответка по диванам пока невозможна.
И, как я понимаю, помимо русских, и на Ближнем Востоке трусов хватает. Точнее, даже не трусов, а очень умных. Желающих, чтобы первый выстрел сделали наши. Защищая, как тут некоторые жгут глаголом, наших ближневосточных союзников.
Еще раз напомню, зачем мы в Сирии.
Российский военный контингент в Сирии для того, чтобы работать по ИГИЛ (запрещено в РФ). За кадром – работать по так называемой «оппозиции Асаду». Которая от ИГИЛ отличается не очень сильно.
Все.
Защищать Сирию от Израиля или защищать Иран от Израиля в наши цели и задачи НЕ ВХОДИТ.
У Ирана предостаточно средств ПВО, которые они могут притащить в Сирию и сбивать израильские самолеты. Баллистическую ракету приперли – и ЗРК смогут.
У Сирии теперь тоже есть вполне себе современное ПВО.
Так что вперед, орлы. И не стоит даже рассчитывать, что русские снова станут делать за вас всю грязную работенку в истории с Израилем. Мы победу над ИГИЛ оплатили по полной. И трон Асада.
Русский солдат воевал только за правое дело. А вот ваши арабо-персо-еврейские разборки…
Извольте решать сами и за свой счет.
- Автор:
- Роман Скоморохов, Александр Ставер
- Использованы фотографии:
- News 7, YouTube (видеокадр)
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