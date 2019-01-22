Волонтёр ВСУ сообщает о прибытии в Киев борта с большим числом раненых

В Киеве новый борт с ранеными, много человек, есть тяжёлые!

Представительница так называемого волонтёрского корпуса Украины Наталья Ветвицкая (Юсупова) на своей странице в социальной сети Facebook пишет о прибытии в Киев борта с большим числом раненых украинских военнослужащих.Из заметки При этом не сообщается о том, сколько именно раненых транспортировано в украинскую столицу и в результате какого именно инцидента на Донбассе они получили свои ранения.Украинский волонтёр выступает с просьбой о сдаче крови на территории Центра крови в военном госпитале. Также заявлено о готовности принять вещи и продукты питания для раненых.Известно, что раненые были доставлены в госпиталь колонной машин скорой помощи:Украинские пользователи после распространения этого поста в СМИ Украины задаются вопросами: «Откуда большое количество раненых?» и «Почему в официальных сводках об этом ничего не сообщается?»Действительно, в сводках пресс-службы так называемой ООС нет данных об отправке в Киев раненых спецтранспортом. Не сообщается и бое, в котором ВСУ и нацбаты понесли большие потери.При этом ранее сообщалось, что в район Мариуполя вертолётами были переброшены несколько десантно-штурмовых подразделений, которые, как было заявлено в штабе ООС, «участвовали в операции по занятию выгодной позиции с уничтожением условного противника». Эта переброска была представлена как «учения по слаживанию».Обращаясь к оперативной сводке штаба Народной милиции ДНР, стоит заметить, что в ней представлены данные о нескольких обстрелах со стороны ВСУ на Мариупольско-Новоазовском направлении. Обстрел осуществлялся военнослужащими 79-й дшб. Использовались в том числе гранатомёты. Били по населённым пунктам Безыменное, Саханка и Коминтерново. Об "ответке" не сообщается.