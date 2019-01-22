Порошенко пообещал "освобождение от ига" жителям Крыма и Донбасса

Украинский президент Порошенко обратился к гражданам страны, проживающим на временно оккупированных территориях Украины, и пообещал им скорое освобождение. Такое заявление он сделал на торжественном мероприятии по случаю Дня соборности Украины, передает УНИАН.По словам Порошенко, власти Украины не забывают о своих гражданах, находящихся на территории Крыма и неподконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей. Он заявил, что в Киеве "ежедневно ведут работу" по приближению дня освобождения жителей оккупированных территорий от вражеского ига. При этом Петр Алексеевич в категоричной форме отверг "специальный статус" Донбасса, заявив, что Украина - это унитарное государство с одним государственным языком. Никаких федераций и специальных статусов, добавил он.Кроме вышесказанного, Порошенко пообещал жителям Украины, что через три года они будут счастливо жить в "настоящей европейской стране", поскольку за время его правления Украина "сделала гигантские шаги" в европейское сообщество, приняв множество законов, приближающих Украину к европейскому образу жизни.В Крыму прокомментировали желание Порошенко "освободить полуостров от оккупации", заявив, что киевской власти, а также лично Порошенко, не стоит рассчитывать на возвращение Крыма. Крым уже освобожден от киевских оккупантов, которые в течении 23 лет пытались экономически, политически и духовно задушить полуостров. Крым добился своего, вернувшись на историческую родину, добавили в Симферополе.