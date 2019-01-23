НАТО на пороге вечности
На канале Fox News, который считается рупором Республиканской партии США, вышла в эфир передача, которую можно назвать знаковой. Телеведущий Такер Карлсон подверг сомнению целесообразность соблюдения 5 статьи устава НАТО, согласно которой США обязаны защищать остальные государства альянса в случае возникновения угрозы для безопасности последних и для сохранения их «территориальной целостности».
«Почему мы должны умирать за каких-то прибалтов? Знает ли среднестатистический американец, что мы находимся под таким каблуком?» — заявил ведущий политического шоу.
Более того, он усомнился в целесообразности существования самого НАТО, поскольку, членство в этой военной организации обходится США весьма и весьма дорого, оказывая серьёзное экономическое давление на экономику страны.
Сенсацией это событие назвать трудно по той простой причине, что подобного рода мысли неоднократно озвучивались главой страны. И аргументы Трампом выдвигались те же самые.
Так, незадолго до передачи на Fox News, в New York Times вышел материал, в котором со ссылкой на источник в окружении американского президента сообщалось о его намерении (неоднократно озвученном при его помощниках) прекратить членство США в НАТО.
Такой шаг он собирается сделать, если европейские союзники не увеличат свои военные бюджеты до обозначенных Вашингтоном 4 процентов.
Подобная публикация, надо признать, на первый взгляд производит впечатления информационного «слива», организованного администрацией Белого дома с целью оказать давление на европейцев и заставить их раскошелиться.
В пользу того, что этот и ему подобные материалы есть не что иное, как блеф, говорит то обстоятельство, что главным выгодополучателем являются Соединенные Штаты.
В самом деле, нетрудно заметить, что практически все военные конфликты, которые организовал и провел Североатлантический альянс, велись в интересах США. Выгода остальных участников блока, исправно обеспечивающих эти операции своим пушечным мясом, была, мягко говоря, невелика. Так, нападение на Югославию обеспечило Европу албанской мафией, а агрессия против Ирака, Афганистана и Ливии – миграционным кризисом. Иными словами, союзники отправляют свои войска на войны США, даже если это противоречит их собственным интересам и несет угрозы безопасности.
Страны НАТО обеспечивают самый широкий и постоянный рынок сбыта американского оружия. И что особенно важно, это оружие, можно сказать, продается еще на «нулевом цикле». Фактически союзники оплачивают его разработку и производство, как это происходило, например, с многоцелевым истребителем пятого поколения F-35.
Альянс — это один из главных американских инструментов управления Европой. Органы управления блока проводят сугубо проамериканскую политику, позволяя «выстраивать» европейские страны, как новобранцев в казарме.
Наконец, Европа – это еще и площадка для противостояния с Россией. Где можно разместить системы ПРО, а после 2 февраля еще и ракеты меньшей и средней дальности, в непосредственной близости от российских рубежей. И отказываться от такого «предполья» было бы как минимум странно.
Напомним также, что идея Макрона о создании европейских вооруженных сил, которые должны обеспечить защиту континента от Китая, России и США, привела Трампа буквально в ярость. И ряд экспертов связывает начавшийся вскоре после этого во Франции «мятеж желтых жилетов» с ответом американского президента своему французскому коллеге.
Надо признать, что в этой ситуации лидер США не производил впечатление человека, которому не терпится закончить расчеты своей страны с НАТО. Вместо того чтобы поддержать инициативу, в результате которой европейцы полностью берут заботу о своей безопасности на себя, Трамп не просто ее заблокировал, но и постарался сделать так, чтобы и другим было неповадно.
Однако практически на все вышеприведенные аргументы есть и не менее убедительные контраргументы.
Если говорить об участии союзников в войнах США в Афганистане, Ираке и в других странах, то, по мнению специалистов, боевая ценность этих войск, за редким исключением, крайне невысока. Командование разрозненными, разноплеменными контингентами сопряжено с определенными трудностями. Очень часто уровень их подготовки, оснащения и мотивации не соответствуют необходимому уровню, превращая их скорее в балласт, чем в помощников. По признанию американских военных, положиться они могут только на британцев и более или менее на канадцев.
От некоторых других союзников часто больше проблем, чем пользы. Тем более что они, особенно если это касается новых членов НАТО, стараются за каждый свой шаг получить от Вашингтона некие преференции. В любом случае практически вся нагрузка ложится на американцев, причем не только в колониальных войнах. Та же самая ситуация и в Европе, безопасность которой от гипотетического нападения также осуществляется главным образом американцами. Ведь численность боевых частей бундесвера не превышает 40 000 штыков, а британских частей первой очереди – 30 000.
Что касается рынка сбыта американского ВПК, то в настоящий момент едва ли не больше американского оружия закупают «нефтяные монархии» Ближнего Востока, некоторые страны АТР и Индия. Собственно, требования Трампа увеличить военный бюджет стран НАТО связан прежде всего с его желанием обеспечить высокие продажи американского вооружения.
Но, как мы видим, наиболее богатые страны Европы не спешат вкладывать в ВПК США еще больше денег.
Что же касается использования альянса для управления союзниками, то, как мы видим, инструмент этот явно затупился и работает все хуже. Во всяком случае, несмотря на поистине титанические усилия, институты НАТО ничем не сумели помочь Вашингтону в «проблеме» строительства «Северного потока-2» и в вопросе приобретения Турцией ЗРК С-400.
Турция – вообще особая песня. В течение последнего года отчетливо возникала угроза прямого вооруженного столкновения турецких и американских военных. И применительно к этой ситуации членство Турции в НАТО скорее усугубляло для американцев проблему, значительно сокращая пространство для маневра и ограничивая возможности ответных шагов.
Что же касается европейского плацдарма, то, строго говоря, громоздкую архитектуру альянса американцы вполне могли бы заменить системой двухсторонних договоров с интересующими их странами, причем значительно снизив уровень собственной ответственности за безопасность своих партнеров. Можно не сомневаться, что те же Польша, Румыния, Болгария и ряд других стран согласятся на размещение ПРО и американских контингентов и без НАТО, и даже без «железных» гарантий со стороны Вашингтона.
Примечательно, что подобный подход как более экономичный использует Швеция, предпочитая членству в альянсе систему двухсторонних договоров.
Наконец, выход США из НАТО значительно снизит для них опасность быть втянутыми против их воли в войну, которая гипотетически может быть спровоцирована несанкционированными действиями прибалтов или поляков.
Недавно, выступая на форуме в Литве, приглашенный туда в качестве эксперта бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес объявил, что европейцам следует самим позаботиться о своей безопасности, поскольку США готовятся к войне с Китаем, которая начнется в ближайшие десять лет.
Если такой конфликт действительно произойдет, то проку американцам от их европейских союзников будет немного.
Как мы видим, аргументов относительно продолжения членства в НАТО, как «про», так и «контра», достаточно. А если Дональд Трамп, верный своей природе бизнесмена, возьмется подсчитывать голое сальдо, то не исключено, что альянсу наступит конец. В том, что он или его советники сумеют продумать и предусмотреть все геополитические, политические, военные и экономические последствия такого шага, в том числе и долгосрочные, есть большие сомнения.
А они, эти последствия, могут привести к буквально тектоническим, глубинным сдвигам с трудно предсказуемыми последствиями. Впрочем, очевидно и то, что США с ролью «паровоза» НАТО уже не справляются.
«Почему мы должны умирать за каких-то прибалтов? Знает ли среднестатистический американец, что мы находимся под таким каблуком?» — заявил ведущий политического шоу.
Более того, он усомнился в целесообразности существования самого НАТО, поскольку, членство в этой военной организации обходится США весьма и весьма дорого, оказывая серьёзное экономическое давление на экономику страны.
Сенсацией это событие назвать трудно по той простой причине, что подобного рода мысли неоднократно озвучивались главой страны. И аргументы Трампом выдвигались те же самые.
Так, незадолго до передачи на Fox News, в New York Times вышел материал, в котором со ссылкой на источник в окружении американского президента сообщалось о его намерении (неоднократно озвученном при его помощниках) прекратить членство США в НАТО.
Такой шаг он собирается сделать, если европейские союзники не увеличат свои военные бюджеты до обозначенных Вашингтоном 4 процентов.
Подобная публикация, надо признать, на первый взгляд производит впечатления информационного «слива», организованного администрацией Белого дома с целью оказать давление на европейцев и заставить их раскошелиться.
В пользу того, что этот и ему подобные материалы есть не что иное, как блеф, говорит то обстоятельство, что главным выгодополучателем являются Соединенные Штаты.
В самом деле, нетрудно заметить, что практически все военные конфликты, которые организовал и провел Североатлантический альянс, велись в интересах США. Выгода остальных участников блока, исправно обеспечивающих эти операции своим пушечным мясом, была, мягко говоря, невелика. Так, нападение на Югославию обеспечило Европу албанской мафией, а агрессия против Ирака, Афганистана и Ливии – миграционным кризисом. Иными словами, союзники отправляют свои войска на войны США, даже если это противоречит их собственным интересам и несет угрозы безопасности.
Страны НАТО обеспечивают самый широкий и постоянный рынок сбыта американского оружия. И что особенно важно, это оружие, можно сказать, продается еще на «нулевом цикле». Фактически союзники оплачивают его разработку и производство, как это происходило, например, с многоцелевым истребителем пятого поколения F-35.
Альянс — это один из главных американских инструментов управления Европой. Органы управления блока проводят сугубо проамериканскую политику, позволяя «выстраивать» европейские страны, как новобранцев в казарме.
Наконец, Европа – это еще и площадка для противостояния с Россией. Где можно разместить системы ПРО, а после 2 февраля еще и ракеты меньшей и средней дальности, в непосредственной близости от российских рубежей. И отказываться от такого «предполья» было бы как минимум странно.
Напомним также, что идея Макрона о создании европейских вооруженных сил, которые должны обеспечить защиту континента от Китая, России и США, привела Трампа буквально в ярость. И ряд экспертов связывает начавшийся вскоре после этого во Франции «мятеж желтых жилетов» с ответом американского президента своему французскому коллеге.
Надо признать, что в этой ситуации лидер США не производил впечатление человека, которому не терпится закончить расчеты своей страны с НАТО. Вместо того чтобы поддержать инициативу, в результате которой европейцы полностью берут заботу о своей безопасности на себя, Трамп не просто ее заблокировал, но и постарался сделать так, чтобы и другим было неповадно.
Однако практически на все вышеприведенные аргументы есть и не менее убедительные контраргументы.
Если говорить об участии союзников в войнах США в Афганистане, Ираке и в других странах, то, по мнению специалистов, боевая ценность этих войск, за редким исключением, крайне невысока. Командование разрозненными, разноплеменными контингентами сопряжено с определенными трудностями. Очень часто уровень их подготовки, оснащения и мотивации не соответствуют необходимому уровню, превращая их скорее в балласт, чем в помощников. По признанию американских военных, положиться они могут только на британцев и более или менее на канадцев.
От некоторых других союзников часто больше проблем, чем пользы. Тем более что они, особенно если это касается новых членов НАТО, стараются за каждый свой шаг получить от Вашингтона некие преференции. В любом случае практически вся нагрузка ложится на американцев, причем не только в колониальных войнах. Та же самая ситуация и в Европе, безопасность которой от гипотетического нападения также осуществляется главным образом американцами. Ведь численность боевых частей бундесвера не превышает 40 000 штыков, а британских частей первой очереди – 30 000.
Что касается рынка сбыта американского ВПК, то в настоящий момент едва ли не больше американского оружия закупают «нефтяные монархии» Ближнего Востока, некоторые страны АТР и Индия. Собственно, требования Трампа увеличить военный бюджет стран НАТО связан прежде всего с его желанием обеспечить высокие продажи американского вооружения.
Но, как мы видим, наиболее богатые страны Европы не спешат вкладывать в ВПК США еще больше денег.
Что же касается использования альянса для управления союзниками, то, как мы видим, инструмент этот явно затупился и работает все хуже. Во всяком случае, несмотря на поистине титанические усилия, институты НАТО ничем не сумели помочь Вашингтону в «проблеме» строительства «Северного потока-2» и в вопросе приобретения Турцией ЗРК С-400.
Турция – вообще особая песня. В течение последнего года отчетливо возникала угроза прямого вооруженного столкновения турецких и американских военных. И применительно к этой ситуации членство Турции в НАТО скорее усугубляло для американцев проблему, значительно сокращая пространство для маневра и ограничивая возможности ответных шагов.
Что же касается европейского плацдарма, то, строго говоря, громоздкую архитектуру альянса американцы вполне могли бы заменить системой двухсторонних договоров с интересующими их странами, причем значительно снизив уровень собственной ответственности за безопасность своих партнеров. Можно не сомневаться, что те же Польша, Румыния, Болгария и ряд других стран согласятся на размещение ПРО и американских контингентов и без НАТО, и даже без «железных» гарантий со стороны Вашингтона.
Примечательно, что подобный подход как более экономичный использует Швеция, предпочитая членству в альянсе систему двухсторонних договоров.
Наконец, выход США из НАТО значительно снизит для них опасность быть втянутыми против их воли в войну, которая гипотетически может быть спровоцирована несанкционированными действиями прибалтов или поляков.
Недавно, выступая на форуме в Литве, приглашенный туда в качестве эксперта бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес объявил, что европейцам следует самим позаботиться о своей безопасности, поскольку США готовятся к войне с Китаем, которая начнется в ближайшие десять лет.
Если такой конфликт действительно произойдет, то проку американцам от их европейских союзников будет немного.
Как мы видим, аргументов относительно продолжения членства в НАТО, как «про», так и «контра», достаточно. А если Дональд Трамп, верный своей природе бизнесмена, возьмется подсчитывать голое сальдо, то не исключено, что альянсу наступит конец. В том, что он или его советники сумеют продумать и предусмотреть все геополитические, политические, военные и экономические последствия такого шага, в том числе и долгосрочные, есть большие сомнения.
А они, эти последствия, могут привести к буквально тектоническим, глубинным сдвигам с трудно предсказуемыми последствиями. Впрочем, очевидно и то, что США с ролью «паровоза» НАТО уже не справляются.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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