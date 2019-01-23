Кадыров против Миллера. Какая из опор государства окажется прочнее?
Услышав сообщение о том, что Чечне «простили» долги за газ, я немного обомлел: показалось, что какие-то ужасные силы в стране действительно взяли курс на смену действующей власти. Как ни крути, а эта новость (особенно в том виде, в каком её подают) действительно укладывается в схему какой-то сознательной дискредитации Кремля.
Однако, заинтересовавшись темой, я довольно быстро понял, что в этом вопросе не все так просто. И то, что сейчас активно подается как некая антирусская выходка Кремля, на самом деле есть ни что иное, как дерзкая самодеятельность слегка «потерявшего берега» от самостоятельности региона. Кремль же, столкнувшийся с таким взаимоисключающим столкновением интересов двух нежно любимых им групп, а именно сырьевой олигархии и национальных элит, сейчас находится в некоторой прострации.
На данный момент нам известно следующее: один из районных судов города Грозного (а именно суд Заводского района) принял решение списать с жителей города и всей республики просроченные долги за газ. В СМИ фигурирует сумма в 9,353 миллиарда рублей, что уже сейчас вызывает вопросы – в резолютивной части судебного решения конкретных сумм списания не указано, но они есть в мотивировочной части, и именно от этого отталкиваются СМИ и другие заинтересованные лица. Основанием для такого решения суд назвал «безнадежность к взысканию» этих сумм, что во многих случаях, будем откровенны, более-менее близко к истине.
Возможно, Москва и предпочла бы спустить это дело на тормозах, как-то компенсировав «Газпрому» недополученную прибыль, но ситуация резко усугубилась, когда целый ряд других российских регионов потребовал к себе такого же отношения. Среди них уже значатся Смоленская, Самарская, Саратовская области, Башкирия и Чувашия, Ставропольский край, и нет особых сомнений, что этот список будет только увеличиваться. А значит, если пойти по пути списания задолженности, процесс наверняка приобретет общегосударственный характер, и нашему «национальному достоянию» придется радикально умерить свои аппетиты.
Откровенно сказать, очень сложно определиться с тем, как же нам реагировать на данное событие. За всех говорить не буду, но сам я излишнюю дерзость национальных республик не люблю. Но ещё сильнее я не люблю грабительские аппетиты наших «естественных монополий». И сейчас, когда одно вступило в противоречие с другим, я просто разрываюсь на части: и от «Газпрома» уже тошнит, и от Кадырова, пардон, немного тоже.
Защита, которую избрало руководство республики, кажется не очень удачной. Напомню, в Грозном заявили, что жители Чечни на протяжении долгих лет не получали газ из-за войны, а долг, по их словам, накапливался. И теперь там решили, что жители, и без того пострадавшие от конфликта, не должны оплачивать эти сомнительные задолженности.
Но как показывают даже материалы дела, речь идет о долге, который накопился за период с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015-го. То есть военный период здесь никак не затрагивается. И обращение к такой риторике свидетельствует в первую очередь о слабости позиций чеченской прокуратуры, которая и инициировала отмену долгов, и неуверенности республиканских властей в том, что им такое самоуправство сойдет с рук. Поэтому и решили, видимо, пойти с тех козырей, которые довольно часто позволяют Чечне «доить» Москву.
В то же время нельзя сказать, что юридически требования Чечни совсем уж ничтожны. Термин «безнадежные к взысканию» действительно существует в юридической практике, и буквально чуть больше года назад сам президент РФ В. Путин, используя именно этот термин, обещал рядовым россиянам глобальную амнистию по долгам перед Пенсионным фондом. Амнистия, надо сказать, была реализована, и с десятков тысяч граждан РФ действительно были списаны безнадежные задолженности перед ПФ РФ. Также, если мне не изменяет память, были списаны и некоторые другие долги.
Откровенно говоря, я не очень понимаю, почему задолженность, датируемая ещё 2007 годом, до сих пор не была списана. Ведь обычный для российской практики срок давности — 3 года — давно уже прошел. Объяснить это можно, наверное, только всесилием «Газпрома», с которым никто не хотел связываться. И то, что сейчас благодаря властям Грозного процесс списания стронулся с мертвой точки, можно назвать очень хорошим знаком для всей страны.
Также мне не совсем понятно, какие же нормы прибыли закладывает «Газпром» в свои монопольные цепочки, если даже с задолженностью в 150 миллионов долларов его региональное отделение умудряется вполне комфортно себя чувствовать. А ведь у нас, в России, на данный момент насчитывается 85 субъектов федерации. Да, не все из них газифицированы, а где-то платят более дисциплинированно, чем в Чечне, но наверняка ведь сумма задолженности по всей стране превышает несколько миллиардов американских долларов. Какой-нибудь «Рургаз» давно бы уже «ласты склеил» в своей Германии, а наш ничего, живее всех живых, и даже на Кокорина хватает, со стадионом в довесок.
Как именно Кремль будет выкручиваться из данной ситуации, остается только догадываться. Скорее всего, «Газпром» пойдет по пути обжалования неугодного ему судебного решения. И как только уровень обжалования станет достаточно высоким и суд перестанет находиться в юрисдикции Грозного, будет принято решение, наиболее выгодное «Газпрому». Но можно предположить, что по мере продвижения процесса какая-то часть долга будет все-таки списана. Причем, скорее всего, это будет сделано в рамках какого-то мирового соглашения. Кремль таким вариантом будет полностью удовлетворен – и овцы окажутся целы, и волки будут сыты.
А вот распространится ли процесс дальше, на всю Россию, сказать пока сложно. Нет уверенности, что властям менее «специфичных» русских регионов хватит смелости пойти по пути, проложенному Чечней. А без этого, увы, мы можем смело прогнозировать быстрое затухание процесса.
Хотя какая-то надежда все-таки есть. Ведь не Чечней единой живет незалежность в России – есть и другие национальные республики, в том числе кавказские. И если не Дагестан, то Ингушетия или другая республика наверняка подхватят знамя, выпавшее из ослабевших чеченских рук. А если процесс станет повторяющимся, то от желания чуть-чуть обезжирить «Газпром» вряд ли удержатся и остальные.
И именно это, на мой взгляд, и будет лучшим развитием событий. А то, признаться, наше «национальное достояние» уже всех изрядно достало своими «инвестиционными программами», которые финансируются из кармана потребителя. Тем более что их плодами это самое население не пользуется от слова «совсем».
Однако, заинтересовавшись темой, я довольно быстро понял, что в этом вопросе не все так просто. И то, что сейчас активно подается как некая антирусская выходка Кремля, на самом деле есть ни что иное, как дерзкая самодеятельность слегка «потерявшего берега» от самостоятельности региона. Кремль же, столкнувшийся с таким взаимоисключающим столкновением интересов двух нежно любимых им групп, а именно сырьевой олигархии и национальных элит, сейчас находится в некоторой прострации.
Какой-либо позиции в данном случае не выработано, вопрос чрезвычайно сложный. В данном случае товар поставлен конечному потребителю компанией, и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без интересов компании и в то же время без учета интересов простых граждан невозможно. Вопрос очень сложный.
На данный момент нам известно следующее: один из районных судов города Грозного (а именно суд Заводского района) принял решение списать с жителей города и всей республики просроченные долги за газ. В СМИ фигурирует сумма в 9,353 миллиарда рублей, что уже сейчас вызывает вопросы – в резолютивной части судебного решения конкретных сумм списания не указано, но они есть в мотивировочной части, и именно от этого отталкиваются СМИ и другие заинтересованные лица. Основанием для такого решения суд назвал «безнадежность к взысканию» этих сумм, что во многих случаях, будем откровенны, более-менее близко к истине.
Возможно, Москва и предпочла бы спустить это дело на тормозах, как-то компенсировав «Газпрому» недополученную прибыль, но ситуация резко усугубилась, когда целый ряд других российских регионов потребовал к себе такого же отношения. Среди них уже значатся Смоленская, Самарская, Саратовская области, Башкирия и Чувашия, Ставропольский край, и нет особых сомнений, что этот список будет только увеличиваться. А значит, если пойти по пути списания задолженности, процесс наверняка приобретет общегосударственный характер, и нашему «национальному достоянию» придется радикально умерить свои аппетиты.
Откровенно сказать, очень сложно определиться с тем, как же нам реагировать на данное событие. За всех говорить не буду, но сам я излишнюю дерзость национальных республик не люблю. Но ещё сильнее я не люблю грабительские аппетиты наших «естественных монополий». И сейчас, когда одно вступило в противоречие с другим, я просто разрываюсь на части: и от «Газпрома» уже тошнит, и от Кадырова, пардон, немного тоже.
Защита, которую избрало руководство республики, кажется не очень удачной. Напомню, в Грозном заявили, что жители Чечни на протяжении долгих лет не получали газ из-за войны, а долг, по их словам, накапливался. И теперь там решили, что жители, и без того пострадавшие от конфликта, не должны оплачивать эти сомнительные задолженности.
Но как показывают даже материалы дела, речь идет о долге, который накопился за период с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015-го. То есть военный период здесь никак не затрагивается. И обращение к такой риторике свидетельствует в первую очередь о слабости позиций чеченской прокуратуры, которая и инициировала отмену долгов, и неуверенности республиканских властей в том, что им такое самоуправство сойдет с рук. Поэтому и решили, видимо, пойти с тех козырей, которые довольно часто позволяют Чечне «доить» Москву.
В то же время нельзя сказать, что юридически требования Чечни совсем уж ничтожны. Термин «безнадежные к взысканию» действительно существует в юридической практике, и буквально чуть больше года назад сам президент РФ В. Путин, используя именно этот термин, обещал рядовым россиянам глобальную амнистию по долгам перед Пенсионным фондом. Амнистия, надо сказать, была реализована, и с десятков тысяч граждан РФ действительно были списаны безнадежные задолженности перед ПФ РФ. Также, если мне не изменяет память, были списаны и некоторые другие долги.
Откровенно говоря, я не очень понимаю, почему задолженность, датируемая ещё 2007 годом, до сих пор не была списана. Ведь обычный для российской практики срок давности — 3 года — давно уже прошел. Объяснить это можно, наверное, только всесилием «Газпрома», с которым никто не хотел связываться. И то, что сейчас благодаря властям Грозного процесс списания стронулся с мертвой точки, можно назвать очень хорошим знаком для всей страны.
Также мне не совсем понятно, какие же нормы прибыли закладывает «Газпром» в свои монопольные цепочки, если даже с задолженностью в 150 миллионов долларов его региональное отделение умудряется вполне комфортно себя чувствовать. А ведь у нас, в России, на данный момент насчитывается 85 субъектов федерации. Да, не все из них газифицированы, а где-то платят более дисциплинированно, чем в Чечне, но наверняка ведь сумма задолженности по всей стране превышает несколько миллиардов американских долларов. Какой-нибудь «Рургаз» давно бы уже «ласты склеил» в своей Германии, а наш ничего, живее всех живых, и даже на Кокорина хватает, со стадионом в довесок.
Как именно Кремль будет выкручиваться из данной ситуации, остается только догадываться. Скорее всего, «Газпром» пойдет по пути обжалования неугодного ему судебного решения. И как только уровень обжалования станет достаточно высоким и суд перестанет находиться в юрисдикции Грозного, будет принято решение, наиболее выгодное «Газпрому». Но можно предположить, что по мере продвижения процесса какая-то часть долга будет все-таки списана. Причем, скорее всего, это будет сделано в рамках какого-то мирового соглашения. Кремль таким вариантом будет полностью удовлетворен – и овцы окажутся целы, и волки будут сыты.
А вот распространится ли процесс дальше, на всю Россию, сказать пока сложно. Нет уверенности, что властям менее «специфичных» русских регионов хватит смелости пойти по пути, проложенному Чечней. А без этого, увы, мы можем смело прогнозировать быстрое затухание процесса.
Хотя какая-то надежда все-таки есть. Ведь не Чечней единой живет незалежность в России – есть и другие национальные республики, в том числе кавказские. И если не Дагестан, то Ингушетия или другая республика наверняка подхватят знамя, выпавшее из ослабевших чеченских рук. А если процесс станет повторяющимся, то от желания чуть-чуть обезжирить «Газпром» вряд ли удержатся и остальные.
И именно это, на мой взгляд, и будет лучшим развитием событий. А то, признаться, наше «национальное достояние» уже всех изрядно достало своими «инвестиционными программами», которые финансируются из кармана потребителя. Тем более что их плодами это самое население не пользуется от слова «совсем».
- Автор:
- Виктор Кузовков
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