Кадыров против Миллера. Какая из опор государства окажется прочнее?

Какой-либо позиции в данном случае не выработано, вопрос чрезвычайно сложный. В данном случае товар поставлен конечному потребителю компанией, и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без интересов компании и в то же время без учета интересов простых граждан невозможно. Вопрос очень сложный.

Услышав сообщение о том, что Чечне «простили» долги за газ, я немного обомлел: показалось, что какие-то ужасные силы в стране действительно взяли курс на смену действующей власти. Как ни крути, а эта новость (особенно в том виде, в каком её подают) действительно укладывается в схему какой-то сознательной дискредитации Кремля.Однако, заинтересовавшись темой, я довольно быстро понял, что в этом вопросе не все так просто. И то, что сейчас активно подается как некая антирусская выходка Кремля, на самом деле есть ни что иное, как дерзкая самодеятельность слегка «потерявшего берега» от самостоятельности региона. Кремль же, столкнувшийся с таким взаимоисключающим столкновением интересов двух нежно любимых им групп, а именно сырьевой олигархии и национальных элит, сейчас находится в некоторой прострации.На данный момент нам известно следующее: один из районных судов города Грозного (а именно суд Заводского района) принял решение списать с жителей города и всей республики просроченные долги за газ. В СМИ фигурирует сумма в 9,353 миллиарда рублей, что уже сейчас вызывает вопросы – в резолютивной части судебного решения конкретных сумм списания не указано, но они есть в мотивировочной части, и именно от этого отталкиваются СМИ и другие заинтересованные лица. Основанием для такого решения суд назвал «безнадежность к взысканию» этих сумм, что во многих случаях, будем откровенны, более-менее близко к истине.Возможно, Москва и предпочла бы спустить это дело на тормозах, как-то компенсировав «Газпрому» недополученную прибыль, но ситуация резко усугубилась, когда целый ряд других российских регионов потребовал к себе такого же отношения. Среди них уже значатся Смоленская, Самарская, Саратовская области, Башкирия и Чувашия, Ставропольский край, и нет особых сомнений, что этот список будет только увеличиваться. А значит, если пойти по пути списания задолженности, процесс наверняка приобретет общегосударственный характер, и нашему «национальному достоянию» придется радикально умерить свои аппетиты.Откровенно сказать, очень сложно определиться с тем, как же нам реагировать на данное событие. За всех говорить не буду, но сам я излишнюю дерзость национальных республик не люблю. Но ещё сильнее я не люблю грабительские аппетиты наших «естественных монополий». И сейчас, когда одно вступило в противоречие с другим, я просто разрываюсь на части: и от «Газпрома» уже тошнит, и от Кадырова, пардон, немного тоже.Защита, которую избрало руководство республики, кажется не очень удачной. Напомню, в Грозном заявили, что жители Чечни на протяжении долгих лет не получали газ из-за войны, а долг, по их словам, накапливался. И теперь там решили, что жители, и без того пострадавшие от конфликта, не должны оплачивать эти сомнительные задолженности.Но как показывают даже материалы дела, речь идет о долге, который накопился за период с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015-го. То есть военный период здесь никак не затрагивается. И обращение к такой риторике свидетельствует в первую очередь о слабости позиций чеченской прокуратуры, которая и инициировала отмену долгов, и неуверенности республиканских властей в том, что им такое самоуправство сойдет с рук. Поэтому и решили, видимо, пойти с тех козырей, которые довольно часто позволяют Чечне «доить» Москву.В то же время нельзя сказать, что юридически требования Чечни совсем уж ничтожны. Термин «безнадежные к взысканию» действительно существует в юридической практике, и буквально чуть больше года назад сам президент РФ В. Путин, используя именно этот термин, обещал рядовым россиянам глобальную амнистию по долгам перед Пенсионным фондом. Амнистия, надо сказать, была реализована, и с десятков тысяч граждан РФ действительно были списаны безнадежные задолженности перед ПФ РФ. Также, если мне не изменяет память, были списаны и некоторые другие долги.Откровенно говоря, я не очень понимаю, почему задолженность, датируемая ещё 2007 годом, до сих пор не была списана. Ведь обычный для российской практики срок давности — 3 года — давно уже прошел. Объяснить это можно, наверное, только всесилием «Газпрома», с которым никто не хотел связываться. И то, что сейчас благодаря властям Грозного процесс списания стронулся с мертвой точки, можно назвать очень хорошим знаком для всей страны.Также мне не совсем понятно, какие же нормы прибыли закладывает «Газпром» в свои монопольные цепочки, если даже с задолженностью в 150 миллионов долларов его региональное отделение умудряется вполне комфортно себя чувствовать. А ведь у нас, в России, на данный момент насчитывается 85 субъектов федерации. Да, не все из них газифицированы, а где-то платят более дисциплинированно, чем в Чечне, но наверняка ведь сумма задолженности по всей стране превышает несколько миллиардов американских долларов. Какой-нибудь «Рургаз» давно бы уже «ласты склеил» в своей Германии, а наш ничего, живее всех живых, и даже на Кокорина хватает, со стадионом в довесок.Как именно Кремль будет выкручиваться из данной ситуации, остается только догадываться. Скорее всего, «Газпром» пойдет по пути обжалования неугодного ему судебного решения. И как только уровень обжалования станет достаточно высоким и суд перестанет находиться в юрисдикции Грозного, будет принято решение, наиболее выгодное «Газпрому». Но можно предположить, что по мере продвижения процесса какая-то часть долга будет все-таки списана. Причем, скорее всего, это будет сделано в рамках какого-то мирового соглашения. Кремль таким вариантом будет полностью удовлетворен – и овцы окажутся целы, и волки будут сыты.А вот распространится ли процесс дальше, на всю Россию, сказать пока сложно. Нет уверенности, что властям менее «специфичных» русских регионов хватит смелости пойти по пути, проложенному Чечней. А без этого, увы, мы можем смело прогнозировать быстрое затухание процесса.Хотя какая-то надежда все-таки есть. Ведь не Чечней единой живет незалежность в России – есть и другие национальные республики, в том числе кавказские. И если не Дагестан, то Ингушетия или другая республика наверняка подхватят знамя, выпавшее из ослабевших чеченских рук. А если процесс станет повторяющимся, то от желания чуть-чуть обезжирить «Газпром» вряд ли удержатся и остальные.И именно это, на мой взгляд, и будет лучшим развитием событий. А то, признаться, наше «национальное достояние» уже всех изрядно достало своими «инвестиционными программами», которые финансируются из кармана потребителя. Тем более что их плодами это самое население не пользуется от слова «совсем».