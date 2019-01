Австралийские страсти по китайской ракетной угрозе

"Пекин никогда не был ограничен в создании такого оружия, и сейчас у него тысячи. Благодаря договору у Америки его нет, но теперь, когда борьба с Китаем становится главной стратегической целью Америки, Вашингтон хочет иметь возможность сопоставить ракеты средней дальности Пекина с эквивалентными силами. Это ключевая причина, почему он хочет отказаться от договора.

Сопоставление ракет средней дальности Пекина с аналогичными силами представляется важным для Вашингтона из-за опасения, что китайские силы средней дальности подорвут доверие к американскому ядерному сдерживающему элементу в западной части Тихого океана. Это тот же самый страх, который заставил Америку разместить ядерные ракеты средней дальности в Европе в 1970-х и 1980-х годах, чтобы противостоять советским ракетам СС-20, которые угрожали Западной Европе".

Австралия всегда была верным доминионом британской короны. Хотя была населена всяким отребьем, которое эта корона туда и ссылала. Австралийцы участвовали во всех войнах и поддерживали метрополию, как могли. После Второй мировой и крушения британской колониальной империи Австралия тут же нашла себе нового хозяина — другую бывшую английскую колонию, которая отделилась от метрополии потому, что решила, что "кинуть" свою "родительницу" банально финансово выгоднее. И тут Австралия тоже верно служила интересам Дяди Сэма, послушно отправляя своих парней дохнуть в Корее, Ираке, Афганистане и т.п. Но до постоянного размещения ядерного оружия на ее территории Канберра не додумывалась даже в самые мрачные годы "холодной войны", хотя корабли с ТЯО на борту в австралийские порты захаживали, конечно. Но в Австралии зреют опасения, что это произойти может, и что особо никто Канберру и спрашивать не будет.На сайте Strategist австралийского Института стратегической политики некий Хью Уайт, профессор Национального университета страны, специалист по вопросам стратегической стабильности, поместил материал «US Could Ask Australia to Host Nuclear Missiles» ("США могут попросить Австралию разместить ядерные ракеты"). Он считает, что данный вопрос не является теоретическим, потому что объявленный американцами выход из Договора РСМД в свете противостояния с Россией и Китаем может привести не только к размещению таких американских ракет в Европе, но и в Азии, и, мол, Австралия тут один из лучших кандидатов, и случится, мол, это скоро. Очевидно, австралийский профессор слабо владеет материальной частью и не знает, что если какие-то ракеты средней дальности у американцев и появятся, то будут они достаточно нескоро, и ядерные боезаряды к ним — еще более нескоро.При этом он не забыл обвинить именно Россию в том, что Договор РСМД будет разрушен США, мол, она его и нарушила, забывая, конечно, о том, что претензии сторон, как минимум, взаимны. Также он оправдывает старшего союзника еще и тем, что, мол, дело даже не в России, а в страшных арсеналах средней дальности Китая.Предоставим слово самому австралийскому профессору:Очень хочется понять, о каких таких тысячах китайских БРСД толкует автор? И почему именно Австралии угрожают эти ракеты? "Специалист в вопросах стратегического сдерживания", даже если он из такой захолустной дыры, как Австралия, в наш-то век Интернета мог бы легко узнать, если бы захотел, что никаких тысяч ракет даже вместе со стратегическим арсеналом и ракетами уровня ТР/ОТР и ракет меньшей дальности у НОАК нет, если, конечно, не вести речь об РСЗО. Нет, конечно, и столько ядерных — весь ядерный арсенал наших китайских друзей-союзников оценивается различными специалистами от 260 до 450-480 боезарядов (истина, скорее всего, примерно посередине), это всех и на всех уровнях, включая и авиабомбы. Нет, конечно, в Интернете можно найти и различные глупости в виде рассказов о тысячах ракет в многотысячекилометровых тоннелях, но мы ведем речь о серьезных оценках. Кстати, весьма глупый вариант размещения, устаревший, очень затратный и уязвимый, но китайцы, как и северокорейцы и ряд других ядерных стран "второй лиги", такое и правда практикуют, но не в таких эпических масштабах.Если говорить конкретно о БРСД, то китайский арсенал такого оружия состоит из: примерно 80-90 БРСД DF-21 на мобильной ПУ дальностью до 2150км, причем значительная их часть оснащены неядерными БЧ (например, те, что часто называются противокорабельными БР, но предназначены для поражения американских соединений в японских ВМБ), также имеются новейшие "старшие" по радиусу БРСД DF-26 на мобильной ПУ, показанные в 2015г, с 2016г. размещаемые, а официально объявленные принятыми на вооружение весной 2018г. Сейчас считается, что их построено порядка 24-25 установок (в конце 2017г. их было 16). Есть они в одной ракетной бригаде под номером 666 в районе Шеньяна, но, в основном, там размещены DF-21 и БР меньшей дальности DF-15 и DF-16, а DF-26 на снимках идентифицируются в крайне небольшом количестве, не более десятка. Возможно, основная часть произведенных ракет еще и не размещены. Есть еще десяток древних жидкостных БР DF-4 дальностью чуть более 5500 км, что делает их, по нашей классификации, даже МБР, а вот американцы выделяют их в особый "промежуточный" класс, потому что для МБР дальность мала. Оснащены они мощными моноблочными СБЧ, точность у них крайне невысока и даже с такой мощностью они применимы разве что для атаки городов. И разумеется, никакой капсуляции топливных баков, длительная подготовка к пуску и прочий "хайтек каменного ядерного века". Ракеты с дальностью 2150 км никак не могут угрожать Австралии, потому что она слишком далеко. Более того, и новейшие БРСД DF-26 тоже не дотянут до Австралии ни с Шеньяна, ни даже с побережья. Они даже до Папуа — Новой Гвинеи не добивают из района своей постоянной дислокации. И их основными целями являются старые "друзья" японцы и американские базы в Японии, а также Гуам и прочие базы США в Восточно-Тихоокеанском регионе, ну и, конечно, индийцы, большую часть территории Индии эти ракеты накрывают, и столицу, кстати, тоже.Досягаемость китайских БРСД DF-26 666-й ракетной бригады с их основного района базированияТаким образом, если говорить о БРСД, то китайцы могут угрожать "зеленому континенту" исключительно десятком древних DF-4. Конечно, есть еще ПЛАРБ с БРПЛ и МБР, но они нацелены на США и весьма немногочисленны, хотя потенциал и наращивается. Это если не вспоминать еще о том, что китайцы не испытывают свои изделия межконтинентальной дальности на реальную межконтинентальную дальность и на максимальную тоже, что является обязательным номером программы испытаний у сверхдержав и даже у Франции (потому что там думают головой и помнят, что иногда бывало в далеком прошлом при пусках на максимальную дальность, когда успешно летавший на 6-6,5 тыс. км боевой блок при пуске на 11 тыс. км разваливался). Есть крылатые ракеты на бомбардировщиках Н-6К, но и они в массе своей неядерные, хотя ими тоже можно угрожать австралийцам. Хотя быстрорастущий китайский флот уже является потенциальной проблемой для Австралии, но к ядерным угрозам он не относится.Так что австралийцы зря себя запугивают китайскими ракетами. Китайцы — не японцы и не мечтают накрыть всю Восточную Азию одной японской крышей, и завоевание Австралии вряд ли входит в их планы. Тем более что, и Уайт это подчеркивает, Пекин — основной торговый партнер Канберры. А США — основной и давний союзник, подвести которого нельзя, и если господин из Белого дома попросит, то австралийский простак пойдет навстречу, и это профессор Уайт и признает. При этом он понимает риски и в своем материале пишет, что отказаться бы, вроде, нужно, и не участвовать в схватке русско-китайского тандема и США и НАТО, но нельзя. Тем более что уже не в первый раз мы видим, как американские союзники, прекрасно понимая, что своими действиями в угоду Вашингтону пилят не только сук, на котором сидят, но и кое-что другое, причем по-живому, тем не менее, это, упираясь, но делают. Как было с санкциями, и так, возможно, будет с размещением БРСД. Европейские "смельчаки" прекрасно помнят, каково это — жить под прицелом сотен "Пионеров" и "Пионеров-УТТХ", и понимают, что им предстоит нечто не лучшее, и тем не менее, поддерживают США в их кампании на выход из ДРСМД, предъявляя претензии России и уговаривая Москву пойти навстречу требованиям Вашингтона. Тут недавно министр иностранных дел ФРГ прилетал с подобными заявлениями, и, есть такое ощущение, что в ответ его очень вежливо послали — по-немецки и дипломатично.Так что Австралии и японским страстотерпцам, за которых, похоже, многое решают в Вашингтоне (вспомним недавние заявления на тему Хабомаи и Шикотана), в общем, выбирать не приходится. Сказал белый господин "топиться" — и будут топиться! И что характерно, в этом случае Пекину придется уже что-то и вправду нацелить на Австралию, отчего жизнь населения этой страны, безусловно, станет лучше и безопаснее.Но хочется еще немного обнадежить австралийского ученого. Дело в том, что крайне сомнительна польза от Австралии именно как от места размещения БРСД как угрозы Китаю. Дело в том, что от северного побережья "континента кенгуру" до южного побережья Поднебесной — минимум 4500-4800 км, а в основном и больше — 5500 и выше. Как выше говорилось, китайские БРСД до страны попросту не добивают. И, конечно, чтобы достать до берега КНР, размещенным на самом берегу гипотетическим БРСД, придется иметь дальность, близкую к предельной у этого класса. А о таких ракетах американцы в среднесрочной перспективе и не мечтают и не планируют их (теоретически создать, конечно, могут, вопрос — какие). Мы оставим за скобками реализм намерений и сроки создания американских БРСД с дальностями 2200-2400 км, о которых они говорят (их создать реально, вопрос в сроках), как и то, что они туда, кроме обычной БЧ, смогут поставить и в какие сроки. Ну не МБР же туда ставить? Таким образом, как база для БРСД или КР наземного базирования Австралия бесполезна. Но профессор Уайт, видимо, об этом не знает. Что, правда, не отменяет справедливости тезиса о том, что, как ближайшая "рыба-прилипала" американской акулы на Тихоокеанском и Индийском морских театрах, Австралия может быть "призвана в строй" борьбы с китайским гегемонизмом. Который существует большей частью в умах алармистов и параноиков, иногда в погонах американской армии. В отличие от склонности к гегемонизму одной "исключительной" нации.