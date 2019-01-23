Дамаск высказался о возможном ответном ударе по аэропорту Тель-Авива

Или же нам нужно привлечь внимание Совбеза, реализовав своё законное право защищать себя и ответив на израильскую атаку по международному аэропорту Дамаска аналогичной атакой - уже по аэропорту Тель-Авива?

Сирийские власти обратились к международному сообществу в связи с систематическими израильскими ударами по территории САР. Так, постоянный представитель Сирии в Организации Объединённых Наций Башар Джафари отметил, что настало время для принятия Совбезом ООН мер, необходимых для прекращения регулярных израильских нападений.Сирийский дипломат отметил, что налицо акты прямой агрессии против суверенного государства, и добавил, что мировое сообщество никак не реагирует на постоянные ракетные обстрелы, осуществляемые Израилем.Джафари в ходе своего выступления задался вопросом о том, является ли молчание ООН сигналом к тому, что Сирия может действовать аналогичным израильскому способом в отношении самого Израиля?Из заявления постпреда САР в Организации Объединённых Наций:Напомним, что ранее факт состоявшихся ракетных ударов по территории Сирии подтвердил Биньямин Нетаньяху. В самом Израиле отдельные военные обвинили премьера в самопиаре, отметив, что Нетаньяху нарушил негласное правило «не комментировать нанесение ударов».По сообщениях западных источников, в ходе израильской атаки погибли более 20 человек, среди которых не только представители иранских и проиранских сил, но и сирийские военнослужащие.