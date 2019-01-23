Дамаск высказался о возможном ответном ударе по аэропорту Тель-Авива
Сирийские власти обратились к международному сообществу в связи с систематическими израильскими ударами по территории САР. Так, постоянный представитель Сирии в Организации Объединённых Наций Башар Джафари отметил, что настало время для принятия Совбезом ООН мер, необходимых для прекращения регулярных израильских нападений.
Сирийский дипломат отметил, что налицо акты прямой агрессии против суверенного государства, и добавил, что мировое сообщество никак не реагирует на постоянные ракетные обстрелы, осуществляемые Израилем.
Джафари в ходе своего выступления задался вопросом о том, является ли молчание ООН сигналом к тому, что Сирия может действовать аналогичным израильскому способом в отношении самого Израиля?
Из заявления постпреда САР в Организации Объединённых Наций:
Напомним, что ранее факт состоявшихся ракетных ударов по территории Сирии подтвердил Биньямин Нетаньяху. В самом Израиле отдельные военные обвинили премьера в самопиаре, отметив, что Нетаньяху нарушил негласное правило «не комментировать нанесение ударов».
По сообщениях западных источников, в ходе израильской атаки погибли более 20 человек, среди которых не только представители иранских и проиранских сил, но и сирийские военнослужащие.
Сирийский дипломат отметил, что налицо акты прямой агрессии против суверенного государства, и добавил, что мировое сообщество никак не реагирует на постоянные ракетные обстрелы, осуществляемые Израилем.
Джафари в ходе своего выступления задался вопросом о том, является ли молчание ООН сигналом к тому, что Сирия может действовать аналогичным израильскому способом в отношении самого Израиля?
Из заявления постпреда САР в Организации Объединённых Наций:
Или же нам нужно привлечь внимание Совбеза, реализовав своё законное право защищать себя и ответив на израильскую атаку по международному аэропорту Дамаска аналогичной атакой - уже по аэропорту Тель-Авива?
Напомним, что ранее факт состоявшихся ракетных ударов по территории Сирии подтвердил Биньямин Нетаньяху. В самом Израиле отдельные военные обвинили премьера в самопиаре, отметив, что Нетаньяху нарушил негласное правило «не комментировать нанесение ударов».
По сообщениях западных источников, в ходе израильской атаки погибли более 20 человек, среди которых не только представители иранских и проиранских сил, но и сирийские военнослужащие.
- Использованы фотографии:
- Пресс-служба ЦАХАЛ
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