Песков рассказал о позициях России и Японии по мирному договору

Мы пока не фиксируем каких-либо изменений в японской позиции. И с тех пор, как с известной инициативой на Восточном форуме во Владивостоке выступил президент Путин, не претерпела изменений и наша позиция.

Пресс-секретарь президента России прокомментировал 3-часовые переговоры, состоявшиеся между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ. Напомним, что среди главных тем переговоров в Кремле была тема возможного подписания мирного договора. По словам Дмитрия Пескова, позиции Путина и Абэ по вопросу подписания мирного договора между двумя странами после проведения переговоров не изменились.Песков:В частности, Владимир Путин предлагал Токио подписать мирный договор без каких-либо предварительных условий. Япония на такой шаг не пошла, дав понять, что ей нужен не сам мирный договор, а Южные Курилы.Пресс-секретарь президента России заявил, что раунды переговоров с Японией будут продолжены. По словам Пескова, насыщенные контакты важны «для укрепления доверия».В ходе совместной пресс-конференции Владимир Путин коснулся и экономической составляющей контактов России и Японии. По словам главы государства, есть все предпосылки к увеличению взаимного товарооборота с Японией как минимум в полтора раза с доведением объёмов до 30 млрд долларов.Путин также добавил, что Россия готова к обсуждению подписания мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года.Если так, то Японии придётся каким-то образом отказывать США в дальнейшем пребывании на своей территории американского военного контингента, что для Японии с её явно ограниченным суверенитетом сегодня просто невыполнимо.