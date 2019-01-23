Почему Ту-22М3 не ушёл на второй круг или запасной аэродром

Из Мурманской области приходят сообщения о том, что состояние выжившего в момент катастрофы ракетоносца Ту-22М3 на военном аэродроме Оленегорска лётчика удовлетворительное. Это позволяет транспортировать пострадавшего в московский военный госпиталь. Для этого в Оленегорск прибывает спецборт Минобороны с бригадой медиков. Спецбортом на авиабазу «Оленья» прибыла и комиссия военного ведомства.Между тем, эксперты продолжают обсуждать высказанную накануне причину катастрофы сверхзвукового самолёта дальней авиации. Напомним, что официальная версия – самолёт совершил «жёсткую посадку» и разрушился после касания взлётной полосы, так как попал в снежный заряд. Речь идёт о сложных метеоусловиях с обильным снегопадом и резкими порывами ветра, скорость которых составляла до 30 м/с. По некоторым данным, командиру «вышка» посоветовала уходить на запасной аэродром, однако в итоге тем всё же было принято решение о заходе на посадку именно в Оленегорске.При этом лётные инструкции говорят о том, что если при заходе на посадку проявляет себя снежный заряд, то нужно уходить на второй круг. В таком случае почему ракетоносец не стал уходить на второй (последующий) круг или запасной аэродром?В такой ситуации высказывается предположение: на самом деле, лётчики вполне могли попытаться осуществить уход на второй круг, однако высота была уже слишком мала, и при посадке экипаж «потерял полосу». Другими словами, сама посадка могла осуществляться даже не на бетонку аэродрома, а «мимо ВПП» (кстати, в некоторых СМИ объявили, что одной из причин разрушения самолёта стала «горбатая» взлётно-посадочная полоса, однако точных данных о том, что Ту-22М3 на неё в итоге попал в условиях снежного заряда, нет).Между тем, метеорологические сводки относительно погоды в районе Оленегорска подтверждают факт снежных зарядов, а также говорят о том, что нижний край слоя облаков опустился во время захода Ту-22М3 на посадку на высоту менее 100 м. Это «закритически» низкая облачность для того, чтобы сажать такой самолёт.Комиссия, прибывшая в Оленегорск, устанавливает все подробности катастрофы, изучает переговоры экипажа с "вышкой" аэродрома.