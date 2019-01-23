Президент Грузии в Брюсселе рассказала об "оккупированных" Абхазии и РЮО

На встрече с Туском

Я приведу двухсоттысячную армию. Ни одного осетина не будет на земле Самачабло (неофициальное грузинское название Южной Осетии, - прим. «ВО»).

На сегодня намечена встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, совершающей визит в Брюссель. Основное направление беседы – углубление сотрудничества Тбилиси с Североатлантическим военным блоком, включая предоставление инфраструктуры грузинских вооружённых сил для нужд НАТО. Накануне г-жа Зурабишвили, до сих пор (по некоторым данным) являющаяся обладательницей французского паспорта, встретилась с главой Евросовета Дональдом Туском и еврокомиссаром по вопросам политики расширения Йоханнесом Ханом.Встреча была посвящена 10-летию так называемого «восточного партнёрства» и среди прочего коснулась темы Абхазии и Южной Осетии.Саломе Зурабишвили объявила о том, что в этих республиках, суверенитет которых не признаёт официальный Тбилиси, «сложилась тяжёлая гуманитарная обстановка». При этом РЮО и Абхазию президент Грузии в очередной раз назвала «оккупированными территориями».В пресс-службе грузинского президента заявлено, что она детально ознакомила Йоханнеса Хана с данными о «тяжёлом гуманитарном положении» в «районах Грузии, оккупированных российскими войсками».При этом г-жа Зурабишвили не сообщила в Брюсселе об открытии в Грузии мемориального музея Звиада Гамсахурдиа – того самого, который в своё время заявил жителям Южной Осетии буквально следующее:Того самого первого президента Грузии, который и запустил жернова фактического геноцида осетинского народа, организовав так называемый «марш мира», в результате которого сотни жителей Южной Осетии были убиты и покалечены. Сам Гамсахурдия называл это «акцией устрашения осетин». И того самого, который развязал гражданскую войну на территории Грузии.