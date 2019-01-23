Генсек ПАСЕ признал бесполезность антироссийских санкций
Лишив российскую делегацию права голоса, Парламентская ассамблея Совета Европы не достигла поставленной цели, передает Лента.ру, заявление генсека организации Турбьёрна Ягланда.
По словам Ягланда, введенные против российской делегации ограничения не привели ни к возвращению Крыма Украине, ни к улучшению в РФ положения с правами человека. В то же время в самой ПАСЕ наметился кризис.
Он также сослался на письма более 50-ти российских правозащитников, утверждавших, что в случае окончательного выхода России из ПАСЕ, граждане страны лишатся защиты в рамках системы конвенций. Правозащитники призвали генсека к поиску компромиссного решения.
Между тем британская делегация в ПАСЕ выступила с предложением к странам ЕС принять законы, аналогичные «акту Магницкого». Инициатива была поддержана 95 голосами. Против выступили 3 парламентария, воздержались шестеро.
В принятой резолюции вновь подтверждается приверженность европейских стран борьбе с безнаказанностью в отношении виновных в нарушениях прав человека, а также борьбе с коррупцией.
В документе подчеркивается, что Москва не добилась прогресса в выявлении и наказании виновных и тех, кто получил выгоду от совершенного в отношении Магницкого преступления.
Вместе с тем ассамблея призвала страны ЕС воздержаться от сотрудничества по любому политически мотивированному делу, связанному с Магницким, например в отношении его бывшего клиента Уильяма Браудера, заочно осужденного в России за налоговые махинации.
Напомним, смерть Сергея Магнитского в СИЗО в 2009 году спровоцировала международный скандал, приведшего к принятию в США «акта Магницкого». Этим документы были введены санкции в отношении ряда россиян, которые, по версии американцев, причастны к насильственной смерти аудитора. В свою очередь СКР в 2011 году выступил с заявлением, в котором утверждается, что Магницкий умер от острой сердечной недостаточности.
Браудер – международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Магнитского. В 2013 году осужден заочно к лишению свободы за налоговые махинации.
По словам Ягланда, введенные против российской делегации ограничения не привели ни к возвращению Крыма Украине, ни к улучшению в РФ положения с правами человека. В то же время в самой ПАСЕ наметился кризис.
Он также сослался на письма более 50-ти российских правозащитников, утверждавших, что в случае окончательного выхода России из ПАСЕ, граждане страны лишатся защиты в рамках системы конвенций. Правозащитники призвали генсека к поиску компромиссного решения.
Между тем британская делегация в ПАСЕ выступила с предложением к странам ЕС принять законы, аналогичные «акту Магницкого». Инициатива была поддержана 95 голосами. Против выступили 3 парламентария, воздержались шестеро.
В принятой резолюции вновь подтверждается приверженность европейских стран борьбе с безнаказанностью в отношении виновных в нарушениях прав человека, а также борьбе с коррупцией.
В документе подчеркивается, что Москва не добилась прогресса в выявлении и наказании виновных и тех, кто получил выгоду от совершенного в отношении Магницкого преступления.
Вместе с тем ассамблея призвала страны ЕС воздержаться от сотрудничества по любому политически мотивированному делу, связанному с Магницким, например в отношении его бывшего клиента Уильяма Браудера, заочно осужденного в России за налоговые махинации.
Напомним, смерть Сергея Магнитского в СИЗО в 2009 году спровоцировала международный скандал, приведшего к принятию в США «акта Магницкого». Этим документы были введены санкции в отношении ряда россиян, которые, по версии американцев, причастны к насильственной смерти аудитора. В свою очередь СКР в 2011 году выступил с заявлением, в котором утверждается, что Магницкий умер от острой сердечной недостаточности.
Браудер – международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Магнитского. В 2013 году осужден заочно к лишению свободы за налоговые махинации.
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