Анджею Дуде доложили о попытке прорыва в президентский дворец

Польские СМИ сообщают о том, что неизвестный на автомобиле Volkswagen, прорвав полицейский патруль в центре Варшавы, попытался протаранить ворота дворца президента страны. В сообщении говорится, что речь идёт о 36-летнем мужчине, который является гражданином Польши. Его имя на данный момент не называется.Мужчина, проезжая по центральной части польской столицы, неожиданно развернул автомобиль и направил его в направлении президентского дворца. Первоначально полиция не смогла его остановить, однако в конечном итоге охрана президентского комплекса автомобиль заблокировала. Его водитель был задержан. Мужчину отправили на медицинское освидетельствование, после которого его ожидает допрос представителями спецслужб.О попытке прорыва на территорию президентского комплекса был проинформирован Анджей Дуда, который в данный момент находится с визитом в Швейцарии – на форуме в Давосе.Польские правоохранители проверяют информацию о том, не связан ли инцидент в Варшаве с нападением на мэра Гданьска Павла Адамовича. Напомним, что его 13 января ударил ножом 27-летний мужчина. От полученного ранения чиновник скончался. Ранее сообщалось, что убийца некоторое время назад также пытался попасть на территорию президентского дворца в Варшаве.