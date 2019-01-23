Анджею Дуде доложили о попытке прорыва в президентский дворец
Польские СМИ сообщают о том, что неизвестный на автомобиле Volkswagen, прорвав полицейский патруль в центре Варшавы, попытался протаранить ворота дворца президента страны. В сообщении говорится, что речь идёт о 36-летнем мужчине, который является гражданином Польши. Его имя на данный момент не называется.
Мужчина, проезжая по центральной части польской столицы, неожиданно развернул автомобиль и направил его в направлении президентского дворца. Первоначально полиция не смогла его остановить, однако в конечном итоге охрана президентского комплекса автомобиль заблокировала. Его водитель был задержан. Мужчину отправили на медицинское освидетельствование, после которого его ожидает допрос представителями спецслужб.
О попытке прорыва на территорию президентского комплекса был проинформирован Анджей Дуда, который в данный момент находится с визитом в Швейцарии – на форуме в Давосе.
Польские правоохранители проверяют информацию о том, не связан ли инцидент в Варшаве с нападением на мэра Гданьска Павла Адамовича. Напомним, что его 13 января ударил ножом 27-летний мужчина. От полученного ранения чиновник скончался. Ранее сообщалось, что убийца некоторое время назад также пытался попасть на территорию президентского дворца в Варшаве.
Мужчина, проезжая по центральной части польской столицы, неожиданно развернул автомобиль и направил его в направлении президентского дворца. Первоначально полиция не смогла его остановить, однако в конечном итоге охрана президентского комплекса автомобиль заблокировала. Его водитель был задержан. Мужчину отправили на медицинское освидетельствование, после которого его ожидает допрос представителями спецслужб.
О попытке прорыва на территорию президентского комплекса был проинформирован Анджей Дуда, который в данный момент находится с визитом в Швейцарии – на форуме в Давосе.
Польские правоохранители проверяют информацию о том, не связан ли инцидент в Варшаве с нападением на мэра Гданьска Павла Адамовича. Напомним, что его 13 января ударил ножом 27-летний мужчина. От полученного ранения чиновник скончался. Ранее сообщалось, что убийца некоторое время назад также пытался попасть на территорию президентского дворца в Варшаве.
- Использованы фотографии:
- Якуб Шимчук/KPRP
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