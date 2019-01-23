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Разведка США видит опасность в расширении российского влияния

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Американское разведывательное сообщество ожидает, что попытки Москвы увеличить свое влияние в мире будут конфликтовать с приоритетами и целями Соединенных Штатов в различных регионах, передает РИА Новости содержание обновленной Национальной стратегии США в сфере разведки.

Другой глобальной угрозой помимо России признан Китай. Спецслужбы беспокоит его стремление к экономическому и территориальному доминированию во всем Тихоокеанском регионе, а также модернизация китайских вооруженных сил.




При этом эксперты признают существование возможности договориться с Пекином по некоторым вопросам. В качестве примера они привели совместную работу по денуклеаризации Северной Кореи.

Также поводом для беспокойства названо стремление России и Китая к превосходству в космосе и создание ими противоспутникового оружия, как средства уменьшения военной эффективности США.

В дополнение к этим известным угрозам наши противники (РФ и КНР) всё чаще используют стремительный технический прогресс для создания новых угроз,
говорится в документе.

По словам авторов, особенно это заметно в космосе, киберпространстве, в сфере вычислительной техники и «других новых, разрушительных технологий».

Технический прогресс позволяет более широкому кругу стран приобретать высокотехнологические возможности, которые ранее были доступны лишь государствам, хорошо обеспеченным необходимыми ресурсами, отмечается в тексте.

При этом Москва и Пекин извлекают выгоду из перемен в «стратегическом раскладе», который не менялся в мире почти 100 лет, чтобы помешать Вашингтону в достижении целей, заключают эксперты.

Американская национальная стратегия в сфере разведки является документом, содержащим оценки угроз Соединенным Штатам, а также предложения по их нивелированию. Первая подобная стратегия была принята в 2005 году. Затем ее дважды обновляли в 2009 и 2014 годах.
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