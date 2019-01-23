Разведка США видит опасность в расширении российского влияния
Американское разведывательное сообщество ожидает, что попытки Москвы увеличить свое влияние в мире будут конфликтовать с приоритетами и целями Соединенных Штатов в различных регионах, передает РИА Новости содержание обновленной Национальной стратегии США в сфере разведки.
Другой глобальной угрозой помимо России признан Китай. Спецслужбы беспокоит его стремление к экономическому и территориальному доминированию во всем Тихоокеанском регионе, а также модернизация китайских вооруженных сил.
При этом эксперты признают существование возможности договориться с Пекином по некоторым вопросам. В качестве примера они привели совместную работу по денуклеаризации Северной Кореи.
Также поводом для беспокойства названо стремление России и Китая к превосходству в космосе и создание ими противоспутникового оружия, как средства уменьшения военной эффективности США.
По словам авторов, особенно это заметно в космосе, киберпространстве, в сфере вычислительной техники и «других новых, разрушительных технологий».
Технический прогресс позволяет более широкому кругу стран приобретать высокотехнологические возможности, которые ранее были доступны лишь государствам, хорошо обеспеченным необходимыми ресурсами, отмечается в тексте.
При этом Москва и Пекин извлекают выгоду из перемен в «стратегическом раскладе», который не менялся в мире почти 100 лет, чтобы помешать Вашингтону в достижении целей, заключают эксперты.
Американская национальная стратегия в сфере разведки является документом, содержащим оценки угроз Соединенным Штатам, а также предложения по их нивелированию. Первая подобная стратегия была принята в 2005 году. Затем ее дважды обновляли в 2009 и 2014 годах.
Другой глобальной угрозой помимо России признан Китай. Спецслужбы беспокоит его стремление к экономическому и территориальному доминированию во всем Тихоокеанском регионе, а также модернизация китайских вооруженных сил.
При этом эксперты признают существование возможности договориться с Пекином по некоторым вопросам. В качестве примера они привели совместную работу по денуклеаризации Северной Кореи.
Также поводом для беспокойства названо стремление России и Китая к превосходству в космосе и создание ими противоспутникового оружия, как средства уменьшения военной эффективности США.
В дополнение к этим известным угрозам наши противники (РФ и КНР) всё чаще используют стремительный технический прогресс для создания новых угроз,говорится в документе.
По словам авторов, особенно это заметно в космосе, киберпространстве, в сфере вычислительной техники и «других новых, разрушительных технологий».
Технический прогресс позволяет более широкому кругу стран приобретать высокотехнологические возможности, которые ранее были доступны лишь государствам, хорошо обеспеченным необходимыми ресурсами, отмечается в тексте.
При этом Москва и Пекин извлекают выгоду из перемен в «стратегическом раскладе», который не менялся в мире почти 100 лет, чтобы помешать Вашингтону в достижении целей, заключают эксперты.
Американская национальная стратегия в сфере разведки является документом, содержащим оценки угроз Соединенным Штатам, а также предложения по их нивелированию. Первая подобная стратегия была принята в 2005 году. Затем ее дважды обновляли в 2009 и 2014 годах.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter