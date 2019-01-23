Почему Дамаск не ударит по Тель-Авиву

В утренней новостной сводке «Военное обозрение» сообщало о высказывании постпреда Сирии в ООН Башара Джафари о недопустимости действий Израиля в отношении Сирии. Сирийский дипломат отметил, что Совбезу ООН давно пора рассмотреть вопрос о действиях Израиля. При этом Джафари задался вопросом: не пора ли Сирии нанести ответный удар – по аэропорту Тель-Авива – чтобы в Совбезе всё-таки соизволили обратить внимание на проблему?В этой связи возникает такой вопрос: если Сирия, как о том постоянно заявляют власти Израиля, поддерживает иранское военное присутствие на своей территории, то могут ли израильские удары привести к ситуации, когда если не САА, то иранские силы, действительно начнут наносить систематические удары по израильской территории? Причём удары по критически важным объектам израильской инфраструктуры.Израиль постоянно говорит о том, что с Сирией находится в состоянии войны. А если так, то Дамаск вообще не связан никакими обязательствами. Тегеран тем более.Но на самом деле, ситуация выглядит таким образом, что именно израильские власти и занимаются провокацией с попытками втянуть Сирию и Иран в большой военный конфликт с ЦАХАЛ. Израиль, безусловно, понесёт определённые потери, однако силы несопоставимы. Итог этого прямого военного конфликта будет (по крайней мере на сирийском направлении) очевиден – демонтаж правительственных органов САР с возможным окончанием президентства Башара Асада. А ведь именно этого давно добиваются те силы, которые в своё время фактически и погрузили Сирию в войну, применив для этого финансируемые террористические группировки. То есть сам факт ударов по аэропорту Тель-Авива будет подарком противникам Асада, достигнут ли эти удары цели или нет.В такой ситуации никаких «массированных ударов» по Израилю не будет. Зато Дамаск вполне может расшить военные и военно-технические контакты с Тегераном, чтобы уже Израиль постоянно находился в «военном тонусе» и тратил силы и средства на милитаризацию.