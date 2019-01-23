Правительство рассмотрит рост тарифов на электроэнергию
Газете Коммерсантъ стало известно о предложениях Минэкономики, направленных вице-премьеру Дмитрию Казаку, по введению социальной нормы потребления электроэнергии для населения.
Предложенная схема возрождает замороженный в 2015 году проект соцнормы. По словам источника газеты, предлагается дифференциация тарифов для населения: до 300 кВт/ч в месяц оплата будет происходить по текущему тарифу. Всё, что свыше (до 500 кВт/ч) – по повышенному тарифу. А более 500 кВт – уже по экономически обоснованному тарифу. Потребление предлагается фиксировать на лицевой счет, а не на человека.
Льготное потребление до 500 и 700 кВт/ч предусматривается для некоторых регионов (возможно, северных). Льготы также могут получить домовые хозяйства, не подключенные к сетям теплоснабжения и использующие электричество для отопления помещений. Для них будут установлены границы текущего тарифа на уровне 3500-3700 кВт/ч в месяц.
В то же время, Минэкономики предлагает с 2020-го по 2033 года плавно сократить льготы, предоставленные гражданам, имеющим электрические плиты, и сельским жителям (сегодня для них установлен коэффициент 0,7).
В аппарате Козака подтвердили, что не сомневаются в необходимости поэтапного устранения изъянов регулирования, когда хозяева загородных дворцов платят за электричество так же, как пенсионеры в садовом товариществе, расходуя при этом в десятки раз больше.
Там подчеркнули, что не собираются решать все застарелые проблемы отрасли за счет населения – правительство примет сбалансированные решения с учетом мониторинга цен на другие товары и услуги, а также с учетом реального роста дохода граждан.
Вместе с тем, газете стало известно мнение первого заместителя министра экономики Алексея Текслера, который заявил, что в настоящее время дифференциация тарифов может привести к значительным социально-экономическим последствиям, обусловленных ростом финансовой нагрузки на граждан, которая и так увеличилась из-за повышения НДС, регулярной индексацией тарифов ЖКХ и налогообложения самозанятого населения.
В Минэнерго уточнили изданию, что формируют позицию и выскажут ее на совещании в правительстве.
Предложенная схема возрождает замороженный в 2015 году проект соцнормы. По словам источника газеты, предлагается дифференциация тарифов для населения: до 300 кВт/ч в месяц оплата будет происходить по текущему тарифу. Всё, что свыше (до 500 кВт/ч) – по повышенному тарифу. А более 500 кВт – уже по экономически обоснованному тарифу. Потребление предлагается фиксировать на лицевой счет, а не на человека.
Льготное потребление до 500 и 700 кВт/ч предусматривается для некоторых регионов (возможно, северных). Льготы также могут получить домовые хозяйства, не подключенные к сетям теплоснабжения и использующие электричество для отопления помещений. Для них будут установлены границы текущего тарифа на уровне 3500-3700 кВт/ч в месяц.
В то же время, Минэкономики предлагает с 2020-го по 2033 года плавно сократить льготы, предоставленные гражданам, имеющим электрические плиты, и сельским жителям (сегодня для них установлен коэффициент 0,7).
В аппарате Козака подтвердили, что не сомневаются в необходимости поэтапного устранения изъянов регулирования, когда хозяева загородных дворцов платят за электричество так же, как пенсионеры в садовом товариществе, расходуя при этом в десятки раз больше.
Там подчеркнули, что не собираются решать все застарелые проблемы отрасли за счет населения – правительство примет сбалансированные решения с учетом мониторинга цен на другие товары и услуги, а также с учетом реального роста дохода граждан.
Вместе с тем, газете стало известно мнение первого заместителя министра экономики Алексея Текслера, который заявил, что в настоящее время дифференциация тарифов может привести к значительным социально-экономическим последствиям, обусловленных ростом финансовой нагрузки на граждан, которая и так увеличилась из-за повышения НДС, регулярной индексацией тарифов ЖКХ и налогообложения самозанятого населения.
В Минэнерго уточнили изданию, что формируют позицию и выскажут ее на совещании в правительстве.
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