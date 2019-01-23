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В США нашли изъяны у российского «Посейдона»

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Российская ядерная торпеда «Посейдон» не представляет большой опасности для материковой части США, поскольку в случае ее взрыва большая часть волновой энергии перед тем, как достичь берега, рассеется на континентальном шельфе, пишет Дэвид Хэмблинг в статье для издания Popular Mechanics.

В США нашли изъяны у российского «Посейдона»



Эксперт отмечает, что заявленная скорость в 200 км/час является «невероятно большой» для подводного аппарата, а сообщения о том, что эту скорость торпеде будет обеспечивать нахождение ее в воздушной каверне, выглядят неубедительно. Об этом, по его мнению, красноречиво говорит обнародованный облик подводного беспилотника.

Кроме того, движение, использующее кавитацию, приведет к повышенной шумности торпеды, что «на тактическом уровне бессмысленно», добавил автор.

В связи с этим издание делает вывод, что Россия действительно разрабатывает «Посейдон», однако, с высокой вероятностью, его характеристики не соответствуют тем, о которых сообщают СМИ.

Владимиру Путину приходится постоянно повышать авторитет российских ядерных вооружений, потому что это практически единственное, что ставит Россию на один уровень с Соединенными Штатами. В противном случае Россия будет выглядеть как еще одна отсталая коррумпированная страна,
приводит эксперт высказывание своего британского коллеги Джастина Бронка.

Напомним, летом прошлого года российское военное ведомство обнародовало видео с натурным образцом многоцелевой системы «Посейдон».



Этот подводный беспилотник оснащен ядерной энергоустановкой и способен двигаться с неограниченной дальностью, в том числе на сверхбольших глубинах. Является орудием массового поражения.
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