Минобороны раскрыло некоторые характеристики ракеты 9М729

Министерство обороны раскрыло характеристики ракеты 9М729, якобы нарушающей, по мнению США, положения договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Некоторые характеристики ракеты были приведены во время брифинга, проводящегося для военных атташе иностранных государств и СМИ.Во время брифинга выступил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский, который заявил, что ракета 9М729 является модернизированным вариантом ракеты 9М728 ОТРК "Искандер-М", а максимальная дальность стрельбы ею составляет 480 километров, что вполне соответствует положениям ДРСМД. По его словам, данная дальность полета ракеты была подтверждена во время совместных командно-штабных учений "Запад-2017".В отличие от базовой ракеты 9М728, в новой ракете размещено боевое оснащение повышенного могущества и новый бортовой комплекс управления, улучшающий точность поражения цели. В ходе модернизации ракета "выросла" на 53 см, что стало, соответственно, причиной увеличения пускового контейнера на такую же длину. Кроме этого, для ракеты 9М729 создана новая пусковая установка, на которой размещаются четыре, а не две ракеты.Генерал подчеркнул, что снаряжение ракет 9М728 и 9М729 производится исключительно в заводских условиях и произвести дозаправку ракеты в войсковых условиях невозможно, а именно от массы топлива зависит максимальная конструктивная дальность полета в 480 км, что соответствует всем условиям ДРСМД. На более дальний полет у ракеты просто не хватит топлива, добавил он.Напомним, что Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора именно из-за ракеты 9М729, которая якобы была испытана на большую дальность, чем заявляют в России. Пр этом США не могут пояснить, откуда у них такие сведения, всячески уклоняясь от ответа на этот вопрос.