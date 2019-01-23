Зампред кабмина Украины: "СП-2" - приглашение РФ к новому нападению на нас

Я боюсь, что "Северный поток – 2" будет построен. К сожалению, аргументы Украины, Польши, стран Балтики не воспринимаются в других столицах (ЕС).

Зампред украинского правительства Иванна Климпуш-Цинцадзе, находящаяся на экономическом форуме в Давосе, заявила, что «не видит готовности стран Европы противостоять реализации проекта «Северный поток-2». Из заявления украинской чиновницы:При этом Климпуш-Цинцадзе, отвечающая в правительстве за европейскую и евроатлантическую интеграции Украины, добавила, что реализация проекта с прокладкой дополнительной трубы по дну Балтийского моря «будет иметь ужасные последствия».По словам чиновницы, если ЕС не заключит с Россией соглашение о транзите газа через украинскую территорию, то это станет «прямым приглашение России к новому вооружённому нападению на нас, на Украину».Суммируя всё сказанное в Давосе г-жой Климпуш-Цинцадзе по вопросам «СП-2», можно констатировать, что украинская чиновница выдала все типичные «страшилки», которыми пытается оперировать Украина перед ЕС. Однако заявления вице-премьера украинского кабмина не нашли живого отклика в Давосе.Тем временем на самой Украине высказано экспертное мнение по поводу того, что фактической поддержкой строительства газопровода «Северный поток-2» Евросоюз «мстит Украине за потерянные сотни миллиардов евро в результате урезанной торговли с Россией».И только отдельные персоны на Украине, продолжая находиться в майданном угаре, всё ещё верят в том, что «Запад поможет».