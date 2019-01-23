Киев передал Эр-Рияду технологии создания микроволнового оружия
Украина передала Саудовской Аравии технологии создания оружия на основе микроволнового излучения. Об этом собщает украинское издание "Національний промисловий портал".
Как пишет издание Defence Blog, в ноябре прошлого года конструкторское бюро "Южное" (Днепр, Украина) передало организации "Научно-технологический центр имени короля Абдул-Азиза" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) документацию на генератор импульсного электромагнитного излучения. По информации источников издания в Минобороны Саудовской Аравии, оружие, созданное с использованием данных технологий, способно провоцировать перегрузки и разрушение электрических сетей противника, а также разрушать электронные компоненты вооружения. Предполагается, что данная технология может быть применена саудитами при модернизации авиационных бомб КАБ-500 или Mark 84.
Директор харьковского ООО "Институт электромагнитных исследований" Юрий Ткач заявил, что в настоящее время Украина является одним из передовых разработчиков электромагнитного (микроволнового) оружия, но по определенным причинам не может поставлять его вооруженным силам Украины. Поэтому основные разработки ведутся в интересах зарубежных заказчиков. В настоящее время работы сосредоточены на создании реальных микроволновых боеприпасов.
Как пишет издание Defence Blog, в ноябре прошлого года конструкторское бюро "Южное" (Днепр, Украина) передало организации "Научно-технологический центр имени короля Абдул-Азиза" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) документацию на генератор импульсного электромагнитного излучения. По информации источников издания в Минобороны Саудовской Аравии, оружие, созданное с использованием данных технологий, способно провоцировать перегрузки и разрушение электрических сетей противника, а также разрушать электронные компоненты вооружения. Предполагается, что данная технология может быть применена саудитами при модернизации авиационных бомб КАБ-500 или Mark 84.
Директор харьковского ООО "Институт электромагнитных исследований" Юрий Ткач заявил, что в настоящее время Украина является одним из передовых разработчиков электромагнитного (микроволнового) оружия, но по определенным причинам не может поставлять его вооруженным силам Украины. Поэтому основные разработки ведутся в интересах зарубежных заказчиков. В настоящее время работы сосредоточены на создании реальных микроволновых боеприпасов.
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