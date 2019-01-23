Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства "Восточного"

Хватит болтать о том, куда мы полетим в 30 году. Надо работать - меньше говорить и больше делать

Российская госкорпорация "Роскосмос" запросила дополнительное финансирование на строительство космодрома "Восточный", где скорость возведения инфраструктуры совершенно неприемлема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.На прошедшем совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации "Роскосмос" и ее подведомственных организаций, глава российского правительства завил, что на сегодняшний день на космодроме "Восточный" выполнено лишь четверть от запланированного объема работ, а на строительство остального "Роскосмос" запрашивает дополнительные средства. По словам Медведева, первая очередь строительства космодрома должна была закончиться еще в прошлом году, но реально построено 5 объектов из 19.Премьер-министр сообщил, что темпы строительства являются неприемлемыми, в этом году должна начаться вторая очередь строительства космодрома, а в 2021 году космодром должен быть полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжелого класса. На данный момент рассматривается возможность выделения дополнительного финансирования для окончания строительства объектов первой очереди.Медведев подчеркнул, что "Роскосмосу" нужно меньше говорить и больше работать.- добавил он.По данным Генпрокуратуры, сумма ущерба от нарушений, допущенных при строительстве космодрома "Восточный", превышает 10 миллиардов рублей. В период строительства с 2014 года по фактам нарушений возбуждено более 140 уголовных дел.