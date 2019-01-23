Головной супертраулер СТ-192 заложен в Санкт-Петербурге

Сегодня значимый день в строительстве этой серии – закладка первого траулера. Первый – всегда самый сложный, самый трудный и самый почётный. Мы вернулись к истории «Адмиралтейских верфей», когда строились рыбопромысловые суда.

Три десятилетия назад сложно было представить, чтобы закладка рыболовецкого судна, пусть и крупного, становилась достоянием первых полос центральных средств массовой информации и вызывала существенный интерес. Времена изменились. Масштабы тоже. И на сегодняшний день ситуация в отрасли как минимум гражданского кораблестроения такова, что строительство нового траулера с большой морозильной камерой вполне можно расценивать уже как успех не только отрасли, но и всей отечественной промышленности.С «Адмиралтейских верфей» Санкт-Петербурга приходят известия о закладке первого морозильного рыболовецкого траулера проекта СТ-192.РИА Новости приводит заявление генерального директора российского судостроительного предприятия Александра Бузакова:По словам руководителя предприятия, для «Адмиралтейских верфей» это своеобразный экзамен не только на профессионализм, но и на «сроковую дисциплину».По последним данным, заказы поступили на шесть таких рыбопромысловых судов. Также три траулера планируется построить дополнительно. Общая сумма контрактов на 9 судов составит примерно 60 млрд рублей. Заказчиком выступает «Русская рыбопромышленная компания».о характеристиках «супертраулера»:СТ-192 по проекту имеет повышенный ледовый класс, что позволит ему осуществлять промысел рыбы и морепродуктов в том числе в относительно «высоких» широтах. При этом на судне будет реализована линия по выпуску филе и рыбного фарша. Ежегодные объёмы вылова одним таким супертраулером планируются на уровне свыше 50 тыс. тонн.Наибольшая длина – около 108 м, ширина – 21 м, максимальная осадка – 8,8 м, экипаж – до 160 человек. Максимальная скорость хода – 15 узлов. На борту имеется собственная медчасть.Первый траулер СТ-192 должен быть поставлен заказчику в 2021 году.