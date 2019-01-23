Французский журналист не нашёл исторической связи Украины и Крыма
Во Франции попытались определить историческую связь Украины с Крымом, о которой постоянно заявляет украинский президент Порошенко и ничего не нашли. Соответствующее исследование провел французский журналист Патрик Бессон, который опубликовал свои выводы в издании Le Point, пишет "РГ".
Французский журналист решил проверить обоснованность претензий Украины на владение полуостровом и исторические связи Киева с Крымом, о которых постоянно заявляет украинская власть и пришел к выводу, что никаких исторических связей Украины с Крымом нет. Как пояснил француз, в своих исследованиях он, в основном, опирался на события Крымской войны 1854-1856 годов 19 века.
Бессон, изучая литературу, повествующую о времени Крымской войны, не нашел ни одного упоминания об Украине. При этом он читал литературу не только вышедшую в России, но так же выпущенную в Европе. Во всех книгах крымский полуостров упоминается как русский, но никак не украинский, заявил журналист, в 1853 году турецкий султан объявил войну не Украине, а России. Французы планировали уничтожить Севастополь именно как российскую морскую базу, флота Украины там и в помине не было.
Журналист попытался найти упоминание об Украине в русской литературе того времени, в частности в "Севастопольских рассказах" Льва Толстого, но "не нашел хоть какой-то ссылки на связь Украины и Крыма". По его словам, в то время все солдаты, защищавшие Крым, были русскими, упоминаний такой нации как украинец, вообще не было. Было упоминание о татарах, об украинцах ничего не было, подчеркнул Бессон.
Журналист пришел к выводу, что Крым никогда не имел никакого отношения к Украине, он на протяжении веков находился в России.
Французский журналист решил проверить обоснованность претензий Украины на владение полуостровом и исторические связи Киева с Крымом, о которых постоянно заявляет украинская власть и пришел к выводу, что никаких исторических связей Украины с Крымом нет. Как пояснил француз, в своих исследованиях он, в основном, опирался на события Крымской войны 1854-1856 годов 19 века.
Бессон, изучая литературу, повествующую о времени Крымской войны, не нашел ни одного упоминания об Украине. При этом он читал литературу не только вышедшую в России, но так же выпущенную в Европе. Во всех книгах крымский полуостров упоминается как русский, но никак не украинский, заявил журналист, в 1853 году турецкий султан объявил войну не Украине, а России. Французы планировали уничтожить Севастополь именно как российскую морскую базу, флота Украины там и в помине не было.
Журналист попытался найти упоминание об Украине в русской литературе того времени, в частности в "Севастопольских рассказах" Льва Толстого, но "не нашел хоть какой-то ссылки на связь Украины и Крыма". По его словам, в то время все солдаты, защищавшие Крым, были русскими, упоминаний такой нации как украинец, вообще не было. Было упоминание о татарах, об украинцах ничего не было, подчеркнул Бессон.
Журналист пришел к выводу, что Крым никогда не имел никакого отношения к Украине, он на протяжении веков находился в России.
- Использованы фотографии:
- https://sverdlovskavia.livejournal.com/
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