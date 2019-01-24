Китай сделал свою «мать всех бомб»
Для решения некоторых боевых задач военно-воздушным силам могут быть необходимы особые вооружения, в том числе неядерные бомбы высокой и сверхвысокой мощности. До недавнего времени подобные вооружения были только у Соединенных Штатов и России, а в реальных операциях такое оружие использовали только американские ВВС. Недавно стало известно, что в клуб обладателей «матерей всех бомб» недавно вошла новая страна. Свое оружие этого класса разработал и испытал Китай.
О существовании нового китайского авиационного оружия было объявлено в конце декабря. Его разработчик, корпорация NORINCO, опубликовала короткий демонстрационный видеоролик и буквально пару предложений о самой бомбе. В течение нескольких следующих дней новости разошлись по китайским средствам массовой информации, а затем попали за рубеж. Те или иные обсуждения перспективного китайского авиационного оружия продолжаются до сих пор и, по всей видимости, не прекратятся в ближайшее время.
Бомба в момент отделения от носителя
Китай известен своим особым отношением к военным секретам, и потому организация-разработчик опубликовала не слишком много информации о своей новой бомбе. К примеру, остается неизвестным даже ее официальное наименование. Впрочем, официальная информация и кадры с испытаний оружия раскрывают часть подробностей и позволяют делать те или иные предположения.
На первых кадрах видеоролика от NORINCO демонстрируется сброс перспективной авиабомбы бомбардировщиком-носителем. В роли последнего выступает дальний бомбардировщик-ракетоносец Xian H-6K – самый крупный из нынешних боевых самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая. Как оказалось, только H-6K, имея крупный грузоотсек и соответствующую грузоподъемность, способен перевозить и применять новейшее оружие. Видео демонстрирует, как самолет с открытыми створками бомболюка сбрасывает боеприпас.
Китайская промышленность не стала показывать полет бомбы или первые мгновения после ее взрыва. Следующие кадры демонстрационного ролика показывают поднимающееся облако, образованное серо-черным дымом и некими догорающими субстанциями. Облако, догорая, плавно уходило вверх и в сторону. К сожалению, на опубликованном видео отсутствуют какие-либо ориентиры, и это не позволяет оценить размеры дымового облака, на основании которых можно было бы сделать выводы о типе и мощности заряда, а также о его реальных характеристиках.
Корпорация NORINCO не уточняет даже самые основные характеристики своего нового оружия, но дает прозрачные намеки. Утверждается, что новая авиабомба имеет выдающуюся мощность и по этому параметру уступает только ядерному оружию. При этом она имеет «обычный» заряд. Основные особенности нового изделия позволяют сравнивать его с американской бомбой типа GBU-43/B MOAB – одним из мощнейших в мире неядерных авиационных боеприпасов по прозвищу «Мать всех бомб».
На данный момент достоверно известно только о самом существовании новейшей китайской бомбы большой мощности. Все ее основные характеристики остаются тайной. Китайские и зарубежные специалисты пытаются высказывать те ли иные предположения и оценки, но пока нельзя говорить, какие из них соответствуют действительности. Возможно, корпорация NORINCO в будущем раскроет технические подробности проекта. Впрочем, пока можно не ждать даже публикацию официального названия бомбы.
***
Согласно доступным данным, носителем новейшей китайской «Матери всех бомб» является дальний бомбардировщик H-6K. Этот самолет представляет собой очередной вариант китайской модернизации старого советского бомбардировщика Ту-16. В рамках проекта с литерой «K» китайские авиастроители внедрили новые двигатели, современную электронику и ряд других компонентов, что положительным образом сказалось на характеристиках техники. Доступные данные о самолете H-6K позволяют сделать некоторые предположения о новой бомбе для него.
Несмотря на рост ряда характеристик, H-6K сохранил габариты предшественников. В частности, не претерпевали принципиальных изменений бомболюк и грузоотсек. Длина бомболюка этой машины достигает 6,5 м, что указывает на максимально допустимые габариты совместимой бомбы. По-видимому, этот параметр не превышает 6 м. Диаметр изделия – 1-1,5 м. Модернизированные H-6K имеют новую силовую установку, обеспечившую прирост полезной нагрузки. Такой самолет может нести до 12 т вооружений. Таким образом, масса перспективной бомбы может достигать 10-12 т.
Видеоролик от корпорации NORINCO позволяет рассмотреть основные устройства новой бомбы. Ее корпус получил полусферическую либо оживальную головную часть. На обтекателе имеются несколько выступающих элементов. Прямо на продольной оси находится трубка неясного назначения, по бокам от нее – небольшие полусферические устройства. Центральная часть корпуса бомбы оформлена в виде цилиндра. За цилиндром устанавливается конический хвостовик со стабилизатором. Последний имеет несколько плоскостей малого удлинения, но низкое качество видеозаписи не позволяет хорошо его рассмотреть.
В рекламном видео не показан момент подрыва бомбы. Возможно, это было сделано из соображений секретности. Однако дальнейшие процессы, попавшие в объектив, служат весьма прозрачным намеком и позволяют понять принципы действия боеприпаса, а также определить его класс.
Характерное облако после подрыва бомбы может указывать на использование объемно-детонирующей боевой части. При падении на землю бомба должна распылять вокруг себя специальную горючую жидкость, смешивающуюся с воздухом. Далее такой аэрозоль воспламеняется при помощи отдельного взрывателя, вследствие чего происходит объемный взрыв. Согласно некоторым зарубежным оценкам и предположениям, новая бомба от NORINCO способна поражать цели в радиусе 1 км. Насколько эти оценки соответствуют действительности – неизвестно.
Пара мгновений после детонации
Следует отметить, что в китайской прессе уже появились сведения о боевой части новой бомбы, полученные от неназванного представителя компании-разработчика. Он утверждает, что бомба не является термобарической. В то же время, неназванный сотрудник NORINCO не стал уточнять тип заряда. Эта информация позволяет предполагать использование фугасного заряда с особым составом взрывчатого вещества.
В разных источниках приводятся отличающиеся данные и оценки относительно типа заряда, однако во всех случаях есть возможность представить реальные возможности нового оружия. Так, использование фугасного заряда большой массы и соответствующей мощности делает новую бомбу средством уничтожения разнообразных наземных и заглубленных целей. Несколько тонн взрывчатки повышенной мощности способны «засевать» осколками значительное пространство вокруг эпицентра взрыва, а также создавать мощную ударную волну.
При использовании соответствующих настроек взрывателя подрыв бомбы может осуществляться после падения и заглубления в грунт. В этом случае боеприпас создает настоящую сейсмическую волну, способную повредить подземные сооружения. За счет этого авиабомба становится противобункерной.
Если же речь все-таки идет о боеприпасе объемного взрыва, то боевые качества, цели и задачи бомбы выглядят иначе. В первую очередь, необходимо вспомнить о характерных особенностях всех объемно-детонирующих боеприпасов. За относительно высокую мощность взрыва и воздействие на цели в увеличенной зоне такому оружию приходится расплачиваться ограничениями по типам целей.
Наибольшую эффективность боеприпасы объемного взрыва показывают при атаке открыто расположенной живой силы, незащищенной техники и неукрепленных построек. Оказавшись внутри облака горючей жидкости, такие цели не имеют реальных шансов на спасение. Воздействие объемного взрыва на бронетехнику с высоким уровнем защиты или на живую силу внутри построек, в том числе укрепленных, зависит от ряда факторов. В некоторых случаях броня или строительные материалы могут задерживать ударную волну и сокращать негативное воздействие на защищаемые объекты.
Впрочем, судя по показанным кадрам с полигона, китайская перспективная авиабомба действительно способна показывать выдающиеся результаты. В ее случае характерные проблемы и недостатки объемного взрыва полностью компенсируются мощностью заряда. В результате его подрыва большая часть объектов в зоне поражения должна быть уничтожена или, как минимум, серьезно повреждена.
Пока остается без ответа вопрос наличия систем управления. Китайские оружейники из NORINCO не уточняют, имеет ли их перспективная авиабомба какие-либо средства управления и наведения. С уверенностью можно говорить только о применении взрывателя с несколькими режимами работы. Присутствуют ли на бомбе более совершенные средства управления – неизвестно. В то же время, характерный аэродинамический облик изделия и особенности конструкции стабилизатора позволяют считать бомбу свободнопадающей.
***
Необходимо напомнить, что новая китайская авиационная бомба не является первым представителем своего класса. В последние десятилетия аналогичные системы большой мощности были созданы в других ведущих странах. Мало того, некоторые подобные изделия даже применялись в реальных операциях. Таким образом, создав новое оружие, Китай вступил в клуб владельцев «матерей всех бомб», в котором уже присутствуют Россия и США.
В 2003 году на вооружение ВВС США была принята авиационная бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast. Это изделие представляет собой фугасный боеприпас повышенной мощности, оснащенный системами управления и наведения. При массе 9,8 т такая бомба несет заряд весом почти 8,5 т, выполненный на основе нескольких взрывчатых веществ. Подобный заряд имеет мощность взрыва, эквивалентную 11 т тротила. В связи с большими габаритами и массой изделие MOAB применяется не бомбардировщиками, но специально доработанными военно-транспортными самолетами. Бомба предназначена для уничтожения открыто расположенных наземных целей или незначительно заглубленных объектов. Сплошное поражение обеспечивается в радиусе 140-150 м. Различные воздействия на наземные объекты наблюдаются на расстояниях до 1,5-2 км.
По известным данным, за прошедшие годы американская промышленность изготовила менее двух десятков бомб GBU-43/B. Почти все эти изделия находятся на хранении. Несколько лет назад была проведена их модернизация, направленная на повышение характеристик точности. Обновление затрагивало только бортовую электронику; заряд не изменялся.
13 апреля 2017 года имел место единственный случай боевого применения бомбы GBU-43/B MOAB. Целью для этого оружия был назначен пещерный комплекс в Афганистане, занятый террористами. Взрыв большой мощности уничтожил часть пещер и около сотни боевиков. Первое боевое применение не самого нового оружия признали успешным.
11 сентября 2007 году в России состоялись единственные известные испытания «Авиационной вакуумной бомбы повышенной мощности» (АВБПМ). Изделие несет крупный заряд горючей смеси массой 7,1 т, распыляемой над целью перед подрывом. Сообщалось, что в ходе испытаний бомба показала мощность взрыва на уровне 44 т тротила. По аналогии с американским изделием MOAB российская АВБПМ получила неофициальное прозвище «Папа всех бомб».
Следует отметить, что, согласно открытым данным, изделие АВБПМ было испытано на полигоне только один раз. Сведения о новых испытательных подрывах или о боевом применении не поступали. Кроме того, остается неизвестным актуальный статус бомбы. Была ли она принята на вооружение, поступила ли в арсеналы ВВС и может ли быть использована в реальной операции – неизвестно.
Так или иначе, к настоящему времени три страны мира продемонстрировали свою способность разработки и строительства авиационных бомб большой мощности, занимающих промежуточное положение между обычными и ядерными вооружениями. Такое оружие имеется у США, России и Китая, причем Соединенные Штаты уже имеют опыт его боевого применения. Все прочие страны, насколько известно, не занимаются тематикой бомб большой мощности и потому не могут показать разработки этого класса.
Сравнивать сверхмощное оружие трех стран достаточно сложно. В первую очередь, такому сравнению мешает отсутствие части информации по двум проектам из трех. Так, остается неизвестным статус бомб российской и китайской разработки. Кроме того, китайская промышленность не называет точные характеристики своего изделия. Наконец, судя по доступным данным, три изделия относятся к разным классам оружия, что тоже не помогает сравнению.
Если исходить из параметров мощности, то несомненным лидером оказывается российское изделие АВБПМ. До появления необходимой информации американскую и китайскую бомбу можно расположить на втором месте. При этом демонстрируется характерная особенность подобных вооружений. Оказывается, что боеприпас объемного взрыва, имея схожие габариты и массу, по мощности взрыва в разы превосходит фугасных конкурентов.
Точные характеристики новой китайской авиабомбы остаются неизвестными, но последствия ее появления очевидны. Китай вошел в не самый многочисленный клуб обладателей неядерного вооружения повышенной мощности, и теперь может решать особые боевые задачи. Из-за специфики применения и ограниченного круга задач такое оружие вряд ли станет массовым. Однако сам факт его наличия расширяет возможности ВВС НОАК и повышает общий потенциал.
По материалам сайтов:
http://globaltimes.cn/
http://norinco.com/
https://businessinsider.com/
http://armyrecognition.com/
https://globalsecurity.org/
https://sinodefenceforum.com/
О существовании нового китайского авиационного оружия было объявлено в конце декабря. Его разработчик, корпорация NORINCO, опубликовала короткий демонстрационный видеоролик и буквально пару предложений о самой бомбе. В течение нескольких следующих дней новости разошлись по китайским средствам массовой информации, а затем попали за рубеж. Те или иные обсуждения перспективного китайского авиационного оружия продолжаются до сих пор и, по всей видимости, не прекратятся в ближайшее время.
Бомба в момент отделения от носителя
Китай известен своим особым отношением к военным секретам, и потому организация-разработчик опубликовала не слишком много информации о своей новой бомбе. К примеру, остается неизвестным даже ее официальное наименование. Впрочем, официальная информация и кадры с испытаний оружия раскрывают часть подробностей и позволяют делать те или иные предположения.
На первых кадрах видеоролика от NORINCO демонстрируется сброс перспективной авиабомбы бомбардировщиком-носителем. В роли последнего выступает дальний бомбардировщик-ракетоносец Xian H-6K – самый крупный из нынешних боевых самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая. Как оказалось, только H-6K, имея крупный грузоотсек и соответствующую грузоподъемность, способен перевозить и применять новейшее оружие. Видео демонстрирует, как самолет с открытыми створками бомболюка сбрасывает боеприпас.
Китайская промышленность не стала показывать полет бомбы или первые мгновения после ее взрыва. Следующие кадры демонстрационного ролика показывают поднимающееся облако, образованное серо-черным дымом и некими догорающими субстанциями. Облако, догорая, плавно уходило вверх и в сторону. К сожалению, на опубликованном видео отсутствуют какие-либо ориентиры, и это не позволяет оценить размеры дымового облака, на основании которых можно было бы сделать выводы о типе и мощности заряда, а также о его реальных характеристиках.
Корпорация NORINCO не уточняет даже самые основные характеристики своего нового оружия, но дает прозрачные намеки. Утверждается, что новая авиабомба имеет выдающуюся мощность и по этому параметру уступает только ядерному оружию. При этом она имеет «обычный» заряд. Основные особенности нового изделия позволяют сравнивать его с американской бомбой типа GBU-43/B MOAB – одним из мощнейших в мире неядерных авиационных боеприпасов по прозвищу «Мать всех бомб».
На данный момент достоверно известно только о самом существовании новейшей китайской бомбы большой мощности. Все ее основные характеристики остаются тайной. Китайские и зарубежные специалисты пытаются высказывать те ли иные предположения и оценки, но пока нельзя говорить, какие из них соответствуют действительности. Возможно, корпорация NORINCO в будущем раскроет технические подробности проекта. Впрочем, пока можно не ждать даже публикацию официального названия бомбы.
***
Согласно доступным данным, носителем новейшей китайской «Матери всех бомб» является дальний бомбардировщик H-6K. Этот самолет представляет собой очередной вариант китайской модернизации старого советского бомбардировщика Ту-16. В рамках проекта с литерой «K» китайские авиастроители внедрили новые двигатели, современную электронику и ряд других компонентов, что положительным образом сказалось на характеристиках техники. Доступные данные о самолете H-6K позволяют сделать некоторые предположения о новой бомбе для него.
Несмотря на рост ряда характеристик, H-6K сохранил габариты предшественников. В частности, не претерпевали принципиальных изменений бомболюк и грузоотсек. Длина бомболюка этой машины достигает 6,5 м, что указывает на максимально допустимые габариты совместимой бомбы. По-видимому, этот параметр не превышает 6 м. Диаметр изделия – 1-1,5 м. Модернизированные H-6K имеют новую силовую установку, обеспечившую прирост полезной нагрузки. Такой самолет может нести до 12 т вооружений. Таким образом, масса перспективной бомбы может достигать 10-12 т.
Видеоролик от корпорации NORINCO позволяет рассмотреть основные устройства новой бомбы. Ее корпус получил полусферическую либо оживальную головную часть. На обтекателе имеются несколько выступающих элементов. Прямо на продольной оси находится трубка неясного назначения, по бокам от нее – небольшие полусферические устройства. Центральная часть корпуса бомбы оформлена в виде цилиндра. За цилиндром устанавливается конический хвостовик со стабилизатором. Последний имеет несколько плоскостей малого удлинения, но низкое качество видеозаписи не позволяет хорошо его рассмотреть.
В рекламном видео не показан момент подрыва бомбы. Возможно, это было сделано из соображений секретности. Однако дальнейшие процессы, попавшие в объектив, служат весьма прозрачным намеком и позволяют понять принципы действия боеприпаса, а также определить его класс.
Характерное облако после подрыва бомбы может указывать на использование объемно-детонирующей боевой части. При падении на землю бомба должна распылять вокруг себя специальную горючую жидкость, смешивающуюся с воздухом. Далее такой аэрозоль воспламеняется при помощи отдельного взрывателя, вследствие чего происходит объемный взрыв. Согласно некоторым зарубежным оценкам и предположениям, новая бомба от NORINCO способна поражать цели в радиусе 1 км. Насколько эти оценки соответствуют действительности – неизвестно.
Пара мгновений после детонации
Следует отметить, что в китайской прессе уже появились сведения о боевой части новой бомбы, полученные от неназванного представителя компании-разработчика. Он утверждает, что бомба не является термобарической. В то же время, неназванный сотрудник NORINCO не стал уточнять тип заряда. Эта информация позволяет предполагать использование фугасного заряда с особым составом взрывчатого вещества.
В разных источниках приводятся отличающиеся данные и оценки относительно типа заряда, однако во всех случаях есть возможность представить реальные возможности нового оружия. Так, использование фугасного заряда большой массы и соответствующей мощности делает новую бомбу средством уничтожения разнообразных наземных и заглубленных целей. Несколько тонн взрывчатки повышенной мощности способны «засевать» осколками значительное пространство вокруг эпицентра взрыва, а также создавать мощную ударную волну.
При использовании соответствующих настроек взрывателя подрыв бомбы может осуществляться после падения и заглубления в грунт. В этом случае боеприпас создает настоящую сейсмическую волну, способную повредить подземные сооружения. За счет этого авиабомба становится противобункерной.
Если же речь все-таки идет о боеприпасе объемного взрыва, то боевые качества, цели и задачи бомбы выглядят иначе. В первую очередь, необходимо вспомнить о характерных особенностях всех объемно-детонирующих боеприпасов. За относительно высокую мощность взрыва и воздействие на цели в увеличенной зоне такому оружию приходится расплачиваться ограничениями по типам целей.
Наибольшую эффективность боеприпасы объемного взрыва показывают при атаке открыто расположенной живой силы, незащищенной техники и неукрепленных построек. Оказавшись внутри облака горючей жидкости, такие цели не имеют реальных шансов на спасение. Воздействие объемного взрыва на бронетехнику с высоким уровнем защиты или на живую силу внутри построек, в том числе укрепленных, зависит от ряда факторов. В некоторых случаях броня или строительные материалы могут задерживать ударную волну и сокращать негативное воздействие на защищаемые объекты.
Впрочем, судя по показанным кадрам с полигона, китайская перспективная авиабомба действительно способна показывать выдающиеся результаты. В ее случае характерные проблемы и недостатки объемного взрыва полностью компенсируются мощностью заряда. В результате его подрыва большая часть объектов в зоне поражения должна быть уничтожена или, как минимум, серьезно повреждена.
Пока остается без ответа вопрос наличия систем управления. Китайские оружейники из NORINCO не уточняют, имеет ли их перспективная авиабомба какие-либо средства управления и наведения. С уверенностью можно говорить только о применении взрывателя с несколькими режимами работы. Присутствуют ли на бомбе более совершенные средства управления – неизвестно. В то же время, характерный аэродинамический облик изделия и особенности конструкции стабилизатора позволяют считать бомбу свободнопадающей.
***
Необходимо напомнить, что новая китайская авиационная бомба не является первым представителем своего класса. В последние десятилетия аналогичные системы большой мощности были созданы в других ведущих странах. Мало того, некоторые подобные изделия даже применялись в реальных операциях. Таким образом, создав новое оружие, Китай вступил в клуб владельцев «матерей всех бомб», в котором уже присутствуют Россия и США.
В 2003 году на вооружение ВВС США была принята авиационная бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast. Это изделие представляет собой фугасный боеприпас повышенной мощности, оснащенный системами управления и наведения. При массе 9,8 т такая бомба несет заряд весом почти 8,5 т, выполненный на основе нескольких взрывчатых веществ. Подобный заряд имеет мощность взрыва, эквивалентную 11 т тротила. В связи с большими габаритами и массой изделие MOAB применяется не бомбардировщиками, но специально доработанными военно-транспортными самолетами. Бомба предназначена для уничтожения открыто расположенных наземных целей или незначительно заглубленных объектов. Сплошное поражение обеспечивается в радиусе 140-150 м. Различные воздействия на наземные объекты наблюдаются на расстояниях до 1,5-2 км.
По известным данным, за прошедшие годы американская промышленность изготовила менее двух десятков бомб GBU-43/B. Почти все эти изделия находятся на хранении. Несколько лет назад была проведена их модернизация, направленная на повышение характеристик точности. Обновление затрагивало только бортовую электронику; заряд не изменялся.
13 апреля 2017 года имел место единственный случай боевого применения бомбы GBU-43/B MOAB. Целью для этого оружия был назначен пещерный комплекс в Афганистане, занятый террористами. Взрыв большой мощности уничтожил часть пещер и около сотни боевиков. Первое боевое применение не самого нового оружия признали успешным.
11 сентября 2007 году в России состоялись единственные известные испытания «Авиационной вакуумной бомбы повышенной мощности» (АВБПМ). Изделие несет крупный заряд горючей смеси массой 7,1 т, распыляемой над целью перед подрывом. Сообщалось, что в ходе испытаний бомба показала мощность взрыва на уровне 44 т тротила. По аналогии с американским изделием MOAB российская АВБПМ получила неофициальное прозвище «Папа всех бомб».
Следует отметить, что, согласно открытым данным, изделие АВБПМ было испытано на полигоне только один раз. Сведения о новых испытательных подрывах или о боевом применении не поступали. Кроме того, остается неизвестным актуальный статус бомбы. Была ли она принята на вооружение, поступила ли в арсеналы ВВС и может ли быть использована в реальной операции – неизвестно.
Так или иначе, к настоящему времени три страны мира продемонстрировали свою способность разработки и строительства авиационных бомб большой мощности, занимающих промежуточное положение между обычными и ядерными вооружениями. Такое оружие имеется у США, России и Китая, причем Соединенные Штаты уже имеют опыт его боевого применения. Все прочие страны, насколько известно, не занимаются тематикой бомб большой мощности и потому не могут показать разработки этого класса.
Сравнивать сверхмощное оружие трех стран достаточно сложно. В первую очередь, такому сравнению мешает отсутствие части информации по двум проектам из трех. Так, остается неизвестным статус бомб российской и китайской разработки. Кроме того, китайская промышленность не называет точные характеристики своего изделия. Наконец, судя по доступным данным, три изделия относятся к разным классам оружия, что тоже не помогает сравнению.
Если исходить из параметров мощности, то несомненным лидером оказывается российское изделие АВБПМ. До появления необходимой информации американскую и китайскую бомбу можно расположить на втором месте. При этом демонстрируется характерная особенность подобных вооружений. Оказывается, что боеприпас объемного взрыва, имея схожие габариты и массу, по мощности взрыва в разы превосходит фугасных конкурентов.
Точные характеристики новой китайской авиабомбы остаются неизвестными, но последствия ее появления очевидны. Китай вошел в не самый многочисленный клуб обладателей неядерного вооружения повышенной мощности, и теперь может решать особые боевые задачи. Из-за специфики применения и ограниченного круга задач такое оружие вряд ли станет массовым. Однако сам факт его наличия расширяет возможности ВВС НОАК и повышает общий потенциал.
По материалам сайтов:
http://globaltimes.cn/
http://norinco.com/
https://businessinsider.com/
http://armyrecognition.com/
https://globalsecurity.org/
https://sinodefenceforum.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- NORINCO / globaltimes.cn, US DoD
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