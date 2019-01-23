МО РФ проведёт совместное учение с белорусами и сербами
Международное учение «Славянское братство» с участием десантников из России, Беларуси и Сербии пройдет в первой половине текущего года, передает ТАСС сообщение Минобороны РФ.
В скором времени в Белграде состоится встреча представителей оборонных ведомств России, Беларуси и Сербии, на которой стороны более детально обсудят реализацию мероприятий в рамках запланированного на первую половину 2019 года учения «Славянское братство-2019», рассказали в военном ведомстве.
В сообщении уточняется, что на первой встрече военные намерены согласовать дату и тематику предстоящего международного учения, а также обсудить вопросы подготовки специальных подразделений для совместного решения контртеррористических задач.
Кроме того, стороны определят место и точное время проведения второй конференции, посвященной предстоящим маневрам. На ней военные 3-х стран утвердят сценарий мероприятий и состав сил, которые будут в них задействованы.
Первая встреча должна состояться до конца января.
В ведомстве напомнили, что международные учения «Славянское братство» проводятся каждый год на разных полигонах с привлечением десантных подразделений из РФ, Беларуси и Сербии. В прошлом году учение вышло на полковой уровень. Впервые в истории этих маневров российские десантники применили для решения поставленных задач танки.
В скором времени в Белграде состоится встреча представителей оборонных ведомств России, Беларуси и Сербии, на которой стороны более детально обсудят реализацию мероприятий в рамках запланированного на первую половину 2019 года учения «Славянское братство-2019», рассказали в военном ведомстве.
В сообщении уточняется, что на первой встрече военные намерены согласовать дату и тематику предстоящего международного учения, а также обсудить вопросы подготовки специальных подразделений для совместного решения контртеррористических задач.
Кроме того, стороны определят место и точное время проведения второй конференции, посвященной предстоящим маневрам. На ней военные 3-х стран утвердят сценарий мероприятий и состав сил, которые будут в них задействованы.
Первая встреча должна состояться до конца января.
В ведомстве напомнили, что международные учения «Славянское братство» проводятся каждый год на разных полигонах с привлечением десантных подразделений из РФ, Беларуси и Сербии. В прошлом году учение вышло на полковой уровень. Впервые в истории этих маневров российские десантники применили для решения поставленных задач танки.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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