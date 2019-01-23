Реакция в Японии на московский визит Абэ: Путин повесил перед ним морковку
Крупные японские издания публикуют экспертные мнения и аналитические материалы по факту встречи президента России с премьер-министром Японии в Кремле. Тональность заявлений примерно такова: «Что и требовалось доказать…». В японской прессе царит информационное разочарование ситуацией, а самого Синдзо Абэ уже называют за глаза «неудачником» и «пьющим чай перед началом обеда» (японский вариант русской поговорки «бежать впереди паровоза»).
Информационная служба «Киодо» вышла с материалом, в котором представлено несколько экспертных суждений. Одно из них от профессора Ицура Накамура, который много лет занимается изучением России в университете Цукуба. Накамура говорит о том, что Владимир Путин не собирается передавать «спорные территории» (так профессор назвал Южные Курилы, - прим. «ВО»).
Из заявления японского профессора:
При этом Накамура отмечает, что известные заявления и клятвы Синдзо Абэ теперь ставят его в затруднительное положение.
Профессор Накамура:
В японских экспертных кругах также высказано мнение о том, что Абэ загнал себя в угол фактической готовностью «получить два острова из четырёх». Как известно, против этого выступает большинство японцев.
А это заявление профессора Акихиро Ивашита из университета Кюсю (также является специалистом по отношениям с Россией):
Рядовые японцы в комментариях к публикациям в СМИ и в соцсетях отмечают, что "Абэ много на себя взял", добавляя, что ему "вряд ли это удастся вынести на своих плечах", намекая на невыполнимость данных обещаний по островам "в обмен на мирный договор".
Информационная служба «Киодо» вышла с материалом, в котором представлено несколько экспертных суждений. Одно из них от профессора Ицура Накамура, который много лет занимается изучением России в университете Цукуба. Накамура говорит о том, что Владимир Путин не собирается передавать «спорные территории» (так профессор назвал Южные Курилы, - прим. «ВО»).
Из заявления японского профессора:
Я полагаю, что господин Путин выставляет территориальную проблему так, словно повесил перед господином Абэ манящую морковку. Его главная цель - вбить клин в союз безопасности Японии и США.
При этом Накамура отмечает, что известные заявления и клятвы Синдзо Абэ теперь ставят его в затруднительное положение.
Профессор Накамура:
Ему нужно что-то предпринимать до 2021 года, когда истекут его премьерские полномочия. А у Путина нет никаких оснований спешить в вопросе урегулирования ситуации, которая остаётся неурегулированной более 70 лет.
В японских экспертных кругах также высказано мнение о том, что Абэ загнал себя в угол фактической готовностью «получить два острова из четырёх». Как известно, против этого выступает большинство японцев.
А это заявление профессора Акихиро Ивашита из университета Кюсю (также является специалистом по отношениям с Россией):
Я не понимаю, почему Абэ считает, что он получит Шикотан и Хабомаи в обмен на отказ от Кунашира и Итурупа. На этих островах стоят российские пограничники, живут российские граждане – всего около 3 тысяч человек.
Рядовые японцы в комментариях к публикациям в СМИ и в соцсетях отмечают, что "Абэ много на себя взял", добавляя, что ему "вряд ли это удастся вынести на своих плечах", намекая на невыполнимость данных обещаний по островам "в обмен на мирный договор".
- Использованы фотографии:
- сайт Кремля
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