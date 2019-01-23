Реакция в Японии на московский визит Абэ: Путин повесил перед ним морковку

Я полагаю, что господин Путин выставляет территориальную проблему так, словно повесил перед господином Абэ манящую морковку. Его главная цель - вбить клин в союз безопасности Японии и США.

Ему нужно что-то предпринимать до 2021 года, когда истекут его премьерские полномочия. А у Путина нет никаких оснований спешить в вопросе урегулирования ситуации, которая остаётся неурегулированной более 70 лет.

Я не понимаю, почему Абэ считает, что он получит Шикотан и Хабомаи в обмен на отказ от Кунашира и Итурупа. На этих островах стоят российские пограничники, живут российские граждане – всего около 3 тысяч человек.