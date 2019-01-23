Военный атташе США проигнорировал брифинг Минобороны по ракете 9М729

Представители Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии, а также Североатлантического альянса проигнорировали брифинг Минобороны России, прошедший сегодня в парке "Патриот", сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.В Минобороны подтвердили отсутствие на брифинге, в ходе которого была показана ракета 9М729 и пусковая установка для нее, военных атташе США, Британии, Франции и Германии, а также представителей миссии НАТО в России. По словам представителя военного ведомства России, на брифинг были приглашены военные атташе и представители военно-дипломатического корпуса государств ОДКБ, БРИКС, Евросоюза и НАТО, а также некоторых других европейских и азиатских стран. Всего присутствовало 20 представителей дипкорпуса зарубежных стран, военные атташе США, Британии, франции и Германии, а также представители НАТО и Евросоюза, от посещения брифинга воздержались, добавил он.Между тем, российские военные показали иностранным военным атташе и представителям СМИ пусковую установку "Искандер-М" с четырьмя ракетами 9М729 и транспортно-пусковой контейнер ракеты. Кроме этого, начальник ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский довел до собравшихся некоторые характеристики ракеты 9М729, которую в Вашингтоне назвали главной причиной якобы нарушения Россией положений ДРСМД.Как ранее сообщалось, пусковое оборудование ракеты 9М729 смонтировано на автомобильном шасси с колесной формулой 8х8. При этом длина самоходной пусковой установки для 9М729 больше пусковой установки для изделия 9М728 на 17 см и выше на 48,5 см. Это связано с увеличением длины модернизированной ракеты 9М279 на 53 см в отличие от базовой 9М278.