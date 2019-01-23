Истребители ВВС Нидерландов будут летать на биотопливе

Боевая авиация Военно-воздушных сил Нидерландов полностью перейдет на биотопливо. О планах постепенной замены авиационного керосина на биотопливо заявили в Минобороны страны, пишет интернет издание "Nplus1".Как сообщает издание, в военном ведомстве Нидерландов принято решение перевести всю военную авиацию страны в ближайшем будущем на полеты на биотопливе. В настоящее время военные уже начали закупку биотоплива для истребителей F-16 Fighting Falcon, базирующихся на авиабазе в Леувардене, поставлено уже около 400 тысяч литров биотоплива, произведенного американской компанией World Energy из кухонных жиров. С середины января, все F-16, приписанные к этой авиабазе, летают на смеси, составленной из 5% биотоплива и 95% авиационного керосина. Решение о переводе истребителей на топливную смесь было принято по итогам испытаний, проведенных в 2018 году.Командование ВВС страны считает, что переход истребителей на биотопливо, позволит значительно сократить расходы на авиакеросин, а также снизит объемы выбросов углекислого газа, основного фактора глобального потепления. В дальнейшем доля биотоплива в топливной смеси самолетов будет увеличиваться, достигнув к 2030 году, по планам Минобороны Нидерландов, 20%, а к 2050 - 70%.Ранее стало известно, что постепенным переводом всех кораблей и военных самолетов на биотопливо занимаются и в США.