В МИД России призвали Израиль исключить нанесение ударов по Сирии

Практика произвольного нанесения ударов по территории суверенного государства, в данном случае речь идет о Сирии, должна быть исключена.

Нельзя допустить, чтобы настрадавшаяся за время войны Сирия превратилась в арену сведения геополитических счетов.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга призвала Израиль исключить нанесение ударов по территории Сирии. По словам Марии Захаровой, Москва предупреждает Израиль о последствиях нагнетания и без того накалённой атмосферы в регионе.Официальный представитель МИД России отметила, что позиция Москвы в этом вопросе предельно проста: взаимное уважение суверенитета Сирией и Израилем.Мария Захарова:Напомним, что недавний удар Израиля по территории Сирии состоялся 21 января – по территории аэропорта Дамаска. До этого Израиль обвинил Сирию в нанесении удара по своей части Голанских высот. Перед этим израильская авиация так же, как и 21-го, атаковала международный аэропорт сирийской столицы.Мария Захарова в ходе брифинга акцентировала внимание на том, что нагнетание атмосферы вражды и ненависти не отвечает национальным интересам ни одного из ближневосточных государств, включая Израиль.Захарова: