ВС ДНР взяли в плен очередного военнослужащего ВСУ из состава ДРГ

Командование Операции объединенных сил (ООС, бывшее АТО) не прекращает попыток отправления диверсионно-разведывательных групп украинских силовиков с целью проникновения вглубь обороны Народной милиции ДНР. С начала января киевские силовики предприняли несколько неудачных попыток провести разведку позиций ВС ДНР, сообщил начальник пресс-службы УНМ Республики Даниил Безсонов.Согласно сведениям, предоставленным Безсоновым, на мариупольском направлении произошла очередная попытка украинских военнослужащих скрытно приблизиться к позициям ВС ДНР. Военнослужащие ВСУ из 79-й десантно-штурмовой бригады в количестве четырех человек скрытно продвигались в направлении позиций ДНР, но напоролись на сигнальную мину, после чего трое скрылись, бросив на месте четвертого, который впоследствии сдался в плен, рассказал начальник пресс-службы. В настоящее время сдавшийся находится в республике, командование НМ ожидает заявления командования ООС об "очередном дезертире" или "пропавшем без вести" военнослужащем ВСУ.Об активации диверсионно-разведывательных групп ВСУ сообщают и в командовании НМ ЛНР. По сведениям луганской разведки, в районе н.п. Болотенное и Сизое в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отмечена деятельность разведывательных групп из состава 8-го отдельного полка специального назначения, входящего в состав подразделений Сил специальных операций (ССО) ВСУ.Кроме этого, в районе линии разграничения около н.п. Луганское, Троицкое и Крымское выявлены новые оборудованные позиции с установленными на них переносными станциями РЛС AN/TPQ-48 производства США, предназначенные для корректировки артиллерийского огня. Станции размещены недавно, так как ранее в этих районах их нахождение зафиксировано не было.