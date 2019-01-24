Иловайский котёл: как это было. Часть 1
Ключевой задачей по плану был захват Иловайска с одновременным взятием под контроль северных окраин Макеевки. Это позволяло блокировать транспортные коммуникации ополчения. Кроме того, появлялся плацдарм для дальнейшего окружения и взятия Донецка. Интересно, что официальный рупор пропаганды Украины вовсю рассказывал о военном присутствии России в зоне конфликта. Так, Генеральная прокуратура вещала о том, что в августе 2014 года российские подразделения вошли на территорию Донецкой области, а также обстреляли позиции ВСУ из артиллерийских орудий.
Иловайск сегодня
На Украине утверждали, что самое масштабное вторжение датируется 23-24 августа, причем приводится даже численность личного состава «оккупантов» из РФ – 3500 бойцов. С ними якобы заехали 60 танков, 320 БМД или БМП (тут на Украине путаются), 60 орудий ствольной артиллерии, всего 45 минометов и унизительно мало ПТРК – 5 экземпляров. Учитывая насыщенность донбасского театра военных действий танками, такая «непредусмотрительность» со стороны руководства РФ достаточно странно выглядит.
Далее идут обвинения в нарушении уже статьи Дополнительного протокола Женевской конвенции под номером 37 от 12.08.1949 года. Эта статья запрещает убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству. Примерами вероломства в статье являются следующие действия: а) симулирование намерения вести переговоры под флагом перемирия или симулирование капитуляции; b) симулирование выхода из строя вследствие ранений или болезни; с) симулирование обладания статусом гражданского лица или некомбатанта; и d) симулирование обладания статусом, предоставляющим защиту, путем использования знаков, эмблем или форменной одежды Организации Объединенных Наций, нейтральных государств или других государств, не являющихся сторонами, находящимися в конфликте. При этом Генпрокуратора Украины причиной обвинения России в нарушении Конвенции называет снятие обозначений с собственной техники и нанесения опознавательных знаков ВСУ. Комментарии к таким умозаключениям, думаю, будут излишними.
В качестве оправдания провала и катастрофических потерь ВСУ в районе Иловайска на Украине приводятся очень интересные цифры соотношений подразделений ВСУ с противником: личный состав – 1:18, танки – 1:11, легкая бронетехника – 1:6, артиллерия – 1:15 и РСЗО «Град» — 1:24. В общем и частном подавляющее преимущество у ополчения. При этом на границе с ЛДНР стоял внушительный резерв из 50 тыс. контингента ВС РФ – его можно было в любой момент ввести в бой. Возникает вопрос: кто отдал самоубийственный приказ в ВСУ атаковать расположения ополчения, если перевес врага в силе был столь внушителен?
Тем не менее, 10 августа батальоны «Азов» и «Донбасс» пошли в атаку на город Иловайск, пытаясь уничтожить в первой фазе операции укрепрайоны и блокпосты ополчения. Но понесли потери и отошли на прежние позиции – получилась своеобразная разведка боем. В «Донбассе» заявили о безвозвратной потере четырех «патриотов» и семерых раненых, а в «Азове» недосчитались двух убитых и пятерых временно вышедших из строя. Атака представляла собой выход группы под прикрытием БМП-1 и самопального броневика.
Карта расположения боевых подразделений в Иловайске
Но гусеничная машина вышла из строя и встала посреди поля, а поднимать голову пехоте не давали снайперы ополчения и пулеметные точки.
Второй штурм случился 19 августа и был более массированным – кровопролитные бои развернулись уже в городской черте. К концу дня вооруженные формирования ДНР накрыли позиции украинских карателей ударами РСЗО «Град». Потери батальона «Донбасс» тогда подтвердили СМИ Украины. 25 августа с фронта сняли «Азов» и направили оборонять Новоазовск и Мариуполь (чем и спасли его, собственно), а день спустя части ополчения уже окружали множество добробатов и регулярных частей ВСУ.
В котел попали «Донбасс», «Днепр-1», батальоны МВД «Херсон», «Свитязь», полк «Миротворец», «Шахтарськ» вместе со сводной ротой 93-й и 17-й бригады ВСУ. К утру 27 августа, суда по разрозненным данным, Иловайск оказался под полным контролем ополчения. К 28 августу ситуация в котле ВСУ оказалась катастрофической, и 29 августа президент Владимир Путин призвал дать частям украинских силовиков коридор для выхода из окружения. Ополченцы на такую операцию согласились, но уточнили, что через «бутылочное горлышко» пройдут бойцы без оружия. Однако на Украине все трубили, что 30 августа каратели вышли с высоко поднятыми знаменами и с оружием в руках.
Новые памятники в мирном Иловайске
Министр обороны ДНР Владимир Кононов чуть позже сообщил, что украинская армия пытается прорваться сквозь окружения, несмотря на представленный коридор, и уточнил, что для военных, согласившихся на разоружение, коридор сохраняется. Ответ Министерства обороны Украины немного обескуражил – все данные по потерям и маневра засекречены, и вообще вы все слишком много внимания уделяете этой рядовой битве. Мол, все это очередные происки российских спецслужб в плоскости информационной войны. ДНР тем временем в районе Старобешево, который входил в структуру «Иловайского котла», ночью с 30 на 31 августа разоружили 198 солдат-срочников ВСУ. Всего в ходе режима прекращения огня украинской стороне переданы 223 военнослужащих и нацгвардейцев. Во многом украинские подразделения сочли прекращение огня и организацию коридора поводом для перегруппировки сил и концентрации подразделений на критических направлениях. Общим комментарием представителей МИДа ДНР стали слова: «Сегодня утром ряд вооруженных подразделений украинской армии начали движение по выходу из окружения. Кто-то на бронетехнике, кто-то – пешим порядком, уничтожив свою технику. Эти действия никакого отношения к гуманитарному коридору не имеют». Такие попытки прорыва успешно купировались ополчением.
Мирный Иловайск сегодня
Глава временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию событии в Иловайске Андрей Сенченко сообщил по ходу работы: «Списку погибших под Иловайском присвоен гриф «Для служебного пользования», спискам награжденных за бои также присвоен аналогичный гриф, то есть это документы, которые в принципе ограничивают с точки зрения распространения, доступа общественности, а все остальные вопросы засекречены».
На заседании данной следственной комиссии вообще случился скандал, когда Гелетей (министр обороны того времени) вообще отказался докладывать по ситуации в Иловайске в присутствии СМИ и удалился. Как обычно бывает в таких историях, основными виновниками поражения простые солдаты указывают генералитет. Именно так высказался командир полка «Днепр-1» Юрий Береза.
Петр Литвин — один из "героев" Иловайской битвы
Причем он даже назвал имя Петра Литвина, брата бывшего председателя Верховной рады Украины Владимира Литвина. А нынешний депутат и «герой» Иловайска Андрей Тетерев, который в 2014 году был командиром полка «Миротворец», по поводу генерала Литвина выразился: «Именно этот генерал драпал с подчиненными, обнажив нам фланг, что позволило быстрее завершить окружение города Иловайска. Ни я, ни мои боевые побратимы не можем простить такого поведения генералу, который должен был выполнять поставленные перед ним задачи».
К слову, сейчас Литвин — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Армения. Страна не забывает своих героев.
Самой интересной и интригующей частью Иловайской битвы стало информационное противостояние России со странами Запада и Украиной. Последняя активно и бескомпромиссно обвиняла Россию в прямом вмешательстве. Порой этот бред переходил все рамки.
Продолжение следует…
Иловайск сегодня
На Украине утверждали, что самое масштабное вторжение датируется 23-24 августа, причем приводится даже численность личного состава «оккупантов» из РФ – 3500 бойцов. С ними якобы заехали 60 танков, 320 БМД или БМП (тут на Украине путаются), 60 орудий ствольной артиллерии, всего 45 минометов и унизительно мало ПТРК – 5 экземпляров. Учитывая насыщенность донбасского театра военных действий танками, такая «непредусмотрительность» со стороны руководства РФ достаточно странно выглядит.
Далее идут обвинения в нарушении уже статьи Дополнительного протокола Женевской конвенции под номером 37 от 12.08.1949 года. Эта статья запрещает убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству. Примерами вероломства в статье являются следующие действия: а) симулирование намерения вести переговоры под флагом перемирия или симулирование капитуляции; b) симулирование выхода из строя вследствие ранений или болезни; с) симулирование обладания статусом гражданского лица или некомбатанта; и d) симулирование обладания статусом, предоставляющим защиту, путем использования знаков, эмблем или форменной одежды Организации Объединенных Наций, нейтральных государств или других государств, не являющихся сторонами, находящимися в конфликте. При этом Генпрокуратора Украины причиной обвинения России в нарушении Конвенции называет снятие обозначений с собственной техники и нанесения опознавательных знаков ВСУ. Комментарии к таким умозаключениям, думаю, будут излишними.
В качестве оправдания провала и катастрофических потерь ВСУ в районе Иловайска на Украине приводятся очень интересные цифры соотношений подразделений ВСУ с противником: личный состав – 1:18, танки – 1:11, легкая бронетехника – 1:6, артиллерия – 1:15 и РСЗО «Град» — 1:24. В общем и частном подавляющее преимущество у ополчения. При этом на границе с ЛДНР стоял внушительный резерв из 50 тыс. контингента ВС РФ – его можно было в любой момент ввести в бой. Возникает вопрос: кто отдал самоубийственный приказ в ВСУ атаковать расположения ополчения, если перевес врага в силе был столь внушителен?
Тем не менее, 10 августа батальоны «Азов» и «Донбасс» пошли в атаку на город Иловайск, пытаясь уничтожить в первой фазе операции укрепрайоны и блокпосты ополчения. Но понесли потери и отошли на прежние позиции – получилась своеобразная разведка боем. В «Донбассе» заявили о безвозвратной потере четырех «патриотов» и семерых раненых, а в «Азове» недосчитались двух убитых и пятерых временно вышедших из строя. Атака представляла собой выход группы под прикрытием БМП-1 и самопального броневика.
Карта расположения боевых подразделений в Иловайске
Но гусеничная машина вышла из строя и встала посреди поля, а поднимать голову пехоте не давали снайперы ополчения и пулеметные точки.
Второй штурм случился 19 августа и был более массированным – кровопролитные бои развернулись уже в городской черте. К концу дня вооруженные формирования ДНР накрыли позиции украинских карателей ударами РСЗО «Град». Потери батальона «Донбасс» тогда подтвердили СМИ Украины. 25 августа с фронта сняли «Азов» и направили оборонять Новоазовск и Мариуполь (чем и спасли его, собственно), а день спустя части ополчения уже окружали множество добробатов и регулярных частей ВСУ.
В котел попали «Донбасс», «Днепр-1», батальоны МВД «Херсон», «Свитязь», полк «Миротворец», «Шахтарськ» вместе со сводной ротой 93-й и 17-й бригады ВСУ. К утру 27 августа, суда по разрозненным данным, Иловайск оказался под полным контролем ополчения. К 28 августу ситуация в котле ВСУ оказалась катастрофической, и 29 августа президент Владимир Путин призвал дать частям украинских силовиков коридор для выхода из окружения. Ополченцы на такую операцию согласились, но уточнили, что через «бутылочное горлышко» пройдут бойцы без оружия. Однако на Украине все трубили, что 30 августа каратели вышли с высоко поднятыми знаменами и с оружием в руках.
Новые памятники в мирном Иловайске
Министр обороны ДНР Владимир Кононов чуть позже сообщил, что украинская армия пытается прорваться сквозь окружения, несмотря на представленный коридор, и уточнил, что для военных, согласившихся на разоружение, коридор сохраняется. Ответ Министерства обороны Украины немного обескуражил – все данные по потерям и маневра засекречены, и вообще вы все слишком много внимания уделяете этой рядовой битве. Мол, все это очередные происки российских спецслужб в плоскости информационной войны. ДНР тем временем в районе Старобешево, который входил в структуру «Иловайского котла», ночью с 30 на 31 августа разоружили 198 солдат-срочников ВСУ. Всего в ходе режима прекращения огня украинской стороне переданы 223 военнослужащих и нацгвардейцев. Во многом украинские подразделения сочли прекращение огня и организацию коридора поводом для перегруппировки сил и концентрации подразделений на критических направлениях. Общим комментарием представителей МИДа ДНР стали слова: «Сегодня утром ряд вооруженных подразделений украинской армии начали движение по выходу из окружения. Кто-то на бронетехнике, кто-то – пешим порядком, уничтожив свою технику. Эти действия никакого отношения к гуманитарному коридору не имеют». Такие попытки прорыва успешно купировались ополчением.
Мирный Иловайск сегодня
Глава временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию событии в Иловайске Андрей Сенченко сообщил по ходу работы: «Списку погибших под Иловайском присвоен гриф «Для служебного пользования», спискам награжденных за бои также присвоен аналогичный гриф, то есть это документы, которые в принципе ограничивают с точки зрения распространения, доступа общественности, а все остальные вопросы засекречены».
На заседании данной следственной комиссии вообще случился скандал, когда Гелетей (министр обороны того времени) вообще отказался докладывать по ситуации в Иловайске в присутствии СМИ и удалился. Как обычно бывает в таких историях, основными виновниками поражения простые солдаты указывают генералитет. Именно так высказался командир полка «Днепр-1» Юрий Береза.
Петр Литвин — один из "героев" Иловайской битвы
Причем он даже назвал имя Петра Литвина, брата бывшего председателя Верховной рады Украины Владимира Литвина. А нынешний депутат и «герой» Иловайска Андрей Тетерев, который в 2014 году был командиром полка «Миротворец», по поводу генерала Литвина выразился: «Именно этот генерал драпал с подчиненными, обнажив нам фланг, что позволило быстрее завершить окружение города Иловайска. Ни я, ни мои боевые побратимы не можем простить такого поведения генералу, который должен был выполнять поставленные перед ним задачи».
К слову, сейчас Литвин — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Армения. Страна не забывает своих героев.
Самой интересной и интригующей частью Иловайской битвы стало информационное противостояние России со странами Запада и Украиной. Последняя активно и бескомпромиссно обвиняла Россию в прямом вмешательстве. Порой этот бред переходил все рамки.
Продолжение следует…
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- 24tv.ua, strana.ua
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