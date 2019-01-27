Эскадренное бедствие. Подлодки проекта «K» (Великобритания)

K3 после доработки и удаления верхних носовых торпедных аппаратов. Фото Imperial War Museum / iwm.org.uk

Подлодки в порту. Хорошо видно устройство надстройки и труб. Фото 477768.livejournal.com

K13 / K22 во время ремонта, возможно, после затопления на испытаниях. Рисунок Imperial War Museum / iwm.org.uk