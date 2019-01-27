Эскадренное бедствие. Подлодки проекта «K» (Великобритания)
В начале прошлого века все ведущие державы занимались созданием подводных сил. Строились подлодки, а параллельно шел поиск оптимальных способов их боевого применения. С определенного времени командование Великобритании стало считать, что подлодки должны работать в одних соединениях с надводными кораблями и брать на себя уничтожение кораблей противника. Такая концепция предусматривала создание специализированной т.н. эскадренной подводной лодки, имеющей ряд отличий от существующих образцов. Первой попыткой создания субмарины для действия в составе эскадр стал проект «K».
Формирование облика
Концепция эскадренной подводной лодки имела несколько необычных особенностей. Предполагалось, что лодки будут идти к району морского сражения в одном строю с надводными кораблями. Перед началом боя им следовало погружаться и далее работать в подводном положении. Целями эскадренных подлодок должны были стать арьергард противника либо иные корабли, представляющие ценность или опасность.
Макет подлодки HMS K3 — первого представителя проекта "K", принятого на службу. Фото Sshipyard.blogspot.com
В 1913 году во время очередных маневров Королевского военно-морского флота состоялся учебный бой, целью которого была отработка действий смешанных эскадр, включающих как надводные, так и подводные корабли. Учения показали теоретическую жизнеспособность новой концепции и некоторые ее преимущества. В то же время, было установлено, что существующие подлодки не могут решать задачи в составе смешанных соединений. Им не хватало скорости надводного и подводного хода, отсутствовали надежные средства связи и опознавания, а также имелась масса прочих проблем.
Впрочем, учения признали успешными, и Адмиралтейство приступило к дальнейшему развитию предложенной концепции. Существующие подлодки нельзя было использовать в качестве эскадренных, и потому командование решило разработать совершенно новый образец. С учетом опыта учебных маневров были сформированы тактико-технические требования к перспективному проекту эскадренной подводной лодки. По этому заданию следовало разработать новый проект и затем наладить массовое строительство техники.
Прежде всего, новой подлодке требовалась высокая скорость. Существующие субмарины с дизель-электрической энергоустановкой разгонялись лишь до 15-17 узлов, что было недостаточно для взаимодействия с надводными кораблями. Новая подлодка должна была развивать скорость до 22-24 узлов. Ее следовало вооружить несколькими торпедными аппаратами, желательно с возможностью стрельбы в разные стороны. Предъявлялись и иные требования, связанные с различными сторонами службы.
Новый проект подлодки обозначили литерой «K». Предварительная проработка показала, что существующие и перспективные дизель-электрические системы не дадут желаемые характеристики. Требуемую скорость можно было получить только при использовании энергоустановки на основе паровых котлов и турбин, нехарактерной для подводного флота. Для большей надежности котлотурбинную установку решили дополнить резервной дизель-электрической. Конструкция котлов, турбин и прочих элементов силовой установки ставила новые требования в контексте конструкции корабля.
K3 после доработки и удаления верхних носовых торпедных аппаратов. Фото Imperial War Museum / iwm.org.uk
Проект «K»
Разработку проекта поручили отделу кораблестроения Адмиралтейства. Главным конструктором назначили Юстаса Теннисон-д'Эйнкерта. В середине 1915 года новый проект «K» был готов. С учетом особых требований и специфического технического задания перспективные подлодки должны были серьезно отличаться от существующих. Прежде всего, новые корабли получались значительно крупнее и тяжелее серийных. Необходимость увеличения размеров и водоизмещения была обусловлена применением котлов и турбин, занимавших немало места внутри прочного корпуса. Также требовались объемы под резервный дизель-генератор, развитое вооружение и другие агрегаты.
Субмарина K-class имела двухкорпусную конструкцию с внутренним прочным корпусом, снаружи закрытым легкой конструкцией. Легкий корпус имел вертикальный форштевень и расходящиеся борта. Предусматривалась горизонтальная палуба с выступающими рубкой и надстройкой. На последней находились две складные дымовые трубы. Под днищем предусмотрели выраженный киль. Кормовую оконечность оформили в виде конуса с выступающими опорами для винтов и рулей. За пределами легкого корпуса находились некоторые агрегаты, в том числе часть вооружения. Изначально легкий корпус имел характерную задранную носовую часть, представлявшую собой обтекатель дополнительных торпедных аппаратов. Позже от нее отказались.
Прочный корпус разделялся переборками на девять отсеков разного размера. В носу помещался первый торпедный отсек, за которым расположили жилой объем для офицеров. Позади него находился центральный пост с рубкой. Четвертый отсек отдали под торпедное вооружение. 5 и 6 отсеки вмещали котлы и паровые турбины соответственно; над ними устанавливалась надстройка с трубами. Резервный дизель-генератор и электромоторы находились в седьмом отсеке. Восьмой отсек был жилым и предназначался для матросов, а в девятом находились второй кубрик и рулевые механизмы.
Специфический состав бортового оборудования сказался на конструкции корпуса. Инженерам пришлось пожертвовать прочностью силового набора, из-за чего рабочая глубина сократилась до 50-55 м. По этому параметру подлодки «K» едва ли не вдвое проигрывали другим субмаринам своего времени.
В пятом котельном отсеке помещались два нефтяных котла, а также все вспомогательные системы и часть баков с горючим. Пар от котлов по трубопроводам предлагалось передавать в шестой отсек и подавать на две турбины. Воздух для котлов поступал через вентиляционные люки и систему труб. Продукты горения выводились через пару дымовых труб, поднятых над надстройкой. Перед погружением трубы должны были складываться и помещаться в нишах надстройки.
Разные лодки проекта «K» получали турбинные агрегаты от фирм Brown-Curtis или Parsons. В обоих случаях турбины показывали мощность по 10500 л.с. Через пару редукторов и валы крутящий момент турбин передавался на два гребных винта. Использовались трехлопастные изделия диаметром 2,3 м. Котлотурбинная установка предназначалась для быстрого движения в надводном положении.
Также проект предусматривал применение дизель-электрической системы. Ее можно было применять как при работе в подводном положении, так и при поломке основной энергоустановки. Ее основой был дизель-генератор марки Vickers мощностью 800 л.с. Он обеспечивал зарядку аккумуляторных батарей. Последние отдавали энергию четырем электродвигателям мощностью 1440 л.с. каждый. Двигатели при помощи отдельных редукторов соединялись с гребными валами.
Основным оружием подлодок типа «K» должны были стать торпеды калибра 18 дюймов (457 мм). Четыре аппарата разместили в носовой части корпуса. Их выходы находились на бортах рядом с форштевнем. Два дополнительных аппарата с возможностью горизонтальной наводки в небольшом секторе находились в верхнем обтекателе легкого корпуса. Еще четыре торпедных аппарата предусмотрели в центральной части корпуса. Их расположили перпендикулярно оси лодки, стрелять предлагалось по траверзу. Боекомплект включал 18 торпед. 10 единиц перевозилось в торпедных аппаратах, оставшиеся – на стеллажах в носовом и центральном отсеках. Перезаряжались все аппараты, за исключением верхних носовых.
Перед рубкой, на надстройке и позади нее на палубе разместили три тумбовые установки для артиллерийского вооружения. Для борьбы с надводными целями предлагалось использовать пару орудий BL 4-inch Mk XI калибром 101,6 мм. Эти пушки представляли собой доработанный вариант корабельной 4-inch Mk VIII и имели некоторые отличия. С помощью 101-мм пушек экипаж в надводном положении мог атаковать цели на дальностях более 9 км. Для борьбы с авиацией предлагалось использовать трехдюймовую пушку.
В подводном положении подлодка K-class должна была иметь водоизмещение 1980 т. Полное – более 2560 т. Длина корабля достигала 103 м при ширине чуть более 8 м и средней осадке 6,4 м. Экипаж включал 59 человек, в том числе 6 офицеров. За счет котлотурбинной энергоустановки подлодка нового типа в надводном положении могла разгоняться до 24 узлов. Это позволяло ей идти в одном строю с надводными кораблями либо обгонять их. Подводная скорость на электромоторах ограничивалась 8 узлами. Рабочая глубина – всего 50-55 м.
Строительство
Вскоре после завершения проектирования, в середине 1915 года, командование Королевского ВМФ запустило программу строительства новых подводных лодок. Согласно первоначальным планам, семь судостроительных предприятий совместными усилиями и в минимальные сроки должны были построить 21 новую субмарину. Строить лодки «K» планировалось на верфях баз в Девонпорте и Портсмуте, а также на заводах Vickers, Armstrong Whitworth, Fairfield, Scotts и Beardmore. Стоимость каждой лодки опеределялась в 340 тыс. фунтов стерлингов (более 25 млн фунтов в нынешних ценах).
Закладка головного корабля HMS K1 состоялась 1 ноября 1915 года на верфи в Портсмуте. Буквально через пару недель заложили первый серийный корабль, и затем церемонии закладки проводились с завидной регулярностью. По ряду причин, закладка, спуск на воду и передача заказчику далеко не всегда выполнялись в порядке нумерации кораблей. Так, первой на службу поступила лодка HMS K3 – это произошло 22 сентября 1916 года. Следующий заказ удалось сдать только в самом начале 1917-го. В дальнейшем строительство вышло на желаемые темпы, и последние из приобретенных подлодок были переданы заказчику в апреле 1918 года.
Следует отметить, что во время серийного строительства лодок «K» планы Адмиралтейства поменялись. По опыту испытаний и эксплуатации первых подлодок, было решено отказаться от всей серии в 21 единицу. Вскоре после начала строительства субмарины K18, K19, K20 и K21 перезаложили с целью достройки по новому проекту «M». Они получили номера от единицы до четверки соответственно. При этом достроили только три подлодки: строительство HMS K21 / HMS M4 было прекращено задолго до ожидаемого завершения.
Подлодки в порту. Хорошо видно устройство надстройки и труб. Фото 477768.livejournal.com
В октябре 1917 года появился контракт на строительство шести подлодок по модернизированному проекту «K». Этот проект предусматривал замену части оборудования, а также переработку вооружения. С носа убрали поворотные торпедные аппараты, а в корпусе установили шесть 51-дюймовых (533 мм) аппарата. Изменилась конструкция легкого корпуса и палубы. Серьезным образом переделали вспомогательные устройства котлов. В частности, использовались новые дымовые трубы и воздухозаборники, конструкция которых предотвращала заливание воды.
По улучшенному проекту построили только одну субмарину – HMS K26. Из-за трудностей на стадии строительства и испытаний ее передали флоту только в 1923 году. Строительство остальных было отменено в связи с окончанием Первой мировой войны.
Неудачи на службе
Уже на стадии ходовых испытаний первая из построенных подлодок нового проекта столкнулась с серьезными трудностями. Все основные проблемы корабля HMS K3 были связаны с особой энергоустановкой. Таким образом, за увеличенную надводную скорость пришлось заплатить высокую цену в виде недостаточного удобства эксплуатации, многочисленных неполадок и т.д.
При работающих паровых машинах температура внутри корпуса поднималась, и вентиляторы не всегда справлялись с подачей свежего забортного воздуха. На таких режимах проявлялась и не самая удачная конструкция корпуса. На значительных скоростях лодка показывала тенденцию к зарыванию носом в волну. Кроме того, рулевые механизмы и сам руль не всегда справлялись с возлагаемыми на них задачами. Маневренность подлодки оставляла желать лучшего.
Особую проблему представлял переход из надводного положения в подводное. Перед погружением экипаж должен был заглушить котлы и остановить турбины, затем перекрыть ряд трубопроводов и задвижек, сложить дымовые трубы и закрыть отверстия в надстройке. После этого можно было заполнять балластные цистерны, заводить электромоторы и скрытно подходить к цели. На проведение всех необходимых процедур с должным контролем уходило около получаса. В экстренной обстановке, за счет ускорения основных процедур, время погружения можно было сократить до 5 мин. Тем не менее, в боевой обстановке и это могло быть неприемлемо долго.
HMS K12 в море. Фото Imperial War Museum / iwm.org.uk
Подлодка K-class имела не самые совершенные средства управления, что, в частности, затрудняло удержание на ровном киле. В сочетании с большой длиной корпуса и его недостаточной прочностью это превращалось в проблему. Так, при дифференте 10° разница глубины нахождения носа и кормы достигала 16-18 м. При дифференте 30° эти цифры увеличивались до половины длины подлодки, причем корма оказывалась на предельной глубине. Несовершенные средства управления затрудняли управление подлодкой и ухудшали маневренность.
Несмотря на наличие серьезных проблем, в том числе затрудняющих работу в составе эскадры, подлодки типа «K» продолжили строить и эксплуатировать. Это решение вряд ли можно считать в полной мере грамотным и оправданным. Из-за ряда недостатков субмарины регулярно сталкивались с теми или иными трудностями, имели место постоянные аварии. Кроме того, в течение нескольких лет Королевский ВМФ потерял несколько подлодок серии. При тех или иных обстоятельствах погибли шесть кораблей – треть от всех построенных.
В конце 1916 года (по другим данным, уже в 1917-м) подлодка K13 затонула во время ходовых испытаний. Погибло 32 человека – почти половина экипажа. Лодка легла на дно на мелководье, что позволило поднять ее и отправить на ремонт. В октябре 1917 года ее приняли в состав флота под обозначением K22.
18 ноября 1917 года подлодки HMS K1 и HMS K4 вели патрулирование в Северном море вблизи датского берега. Из-за недостаточной маневренности и плохих погодных условий лодки столкнулись, и K1 получила серьезные повреждения. Было принято решение затопить поврежденную субмарину, чтобы она не досталась противнику. Экипаж в полном составе перешел на K4, сохранявшую приемлемое состояние.
Подлодка K15. Фото Imperial War Museum / iwm.org.uk
В ночь на 1 февраля 1918 года Великобритания потеряла сразу две подлодки типа «K» и еще две потребовали ремонта. В этот день в районе о. Мэй проводились учения с кодовым обозначением EC1, целью которых была отработка совместных действий надводных кораблей и эскадренных подлодок. В учениях принимали участие две эскадры кораблей и две флотилии подлодок в составе девяти единиц K-class. Из-за проблем с наблюдением в темное время суток и ошибок в навигации два патрульных корабля едва не столкнулись с подлодками K14 и K22, но те смогли уйти от столкновения. Тем не менее, их маневр завершился ударом. За подлодками шли четыре линейных крейсера; три свободно прошли мимо, тогда как четвертый ударил по HMS K22 и нанес ей новые повреждения. Две поврежденные субмарины удалось вернуть на базу. После ремонта они продолжили службу.
Другая флотилия подлодок, узнав о столкновениях, изменила курс. После этого подлодка K17 из ее состава столкнулась с легким крейсером-флагманом сопровождающей эскадры HMS Fearless. Нескольких подводников удалось спасти, но субмарина ушла на дно с оставшимся экипажем. Также произошло столкновение лодок K4 и K6, закончившееся гибелью первой. На HMS K4 никто не выжил.
Учения EC1 завершились гибелью двух подлодок и свыше сотни моряков. Еще два корабля получили повреждения, часть подводников нуждалась в лечении и восстановлении. Выполнение учебно-боевых задач было сорвано. Корабли вернулись на базу. События 31 января и 1 февраля 1918 года получили ироничное название «Битва у острова Мэй». Тщательный анализ причин трагедии, хода событий и их последствий нанес серьезный удар по концепции эскадренных подводных лодок. На практике было показано, что надводные и подводные силы в существующем виде не могут эффективно взаимодействовать в условиях учений или боя.
Во время Первой мировой войны подлодки типа «K» регулярно выходили на патрулирование и участвовали в маневрах. Однако до конца конфликта им ни разу не пришлось столкнуться с реальным противником. Кроме того, эскадренные подлодки ни разу не работали в составе эскадр за пределами морских полигонов. Боевой счет всей серии K-class равен нулю.
В ходе эксплуатации выяснилось, что верхние носовые торпедные аппараты подвержены негативному влиянию волн. От постоянных ударов они выходили из строя и не могли использоваться. В связи с этим появилось предложение об отказе от такого оружия. В ходе плановых ремонтов с подлодок снимали ненужные торпедные аппараты. Вместо их обтекателей на носу устанавливались менее крупные обтекаемые конструкции.
Уже после войны, 20 января 1921 года погибли подлодка HMS K5 и ее экипаж. Во время учений в Бискайском заливе подводники готовились к погружению. Они сообщили об этом командованию и более не выходили на связь. В тот же день на поверхности моря обнаружили обломки подлодки. Согласно основной версии, субмарина опустилась на недопустимую глубину, что привело к разрушению прочного корпуса.
В мае 1921 года едва не погибла подлодка HMS K15. Во время похода волна залила воздухозаборные устройства паровой машины. Несколько отсеков оказались частично затопленными, но экипаж справился с аварией и смог дождаться помощи. Ночью 25 июня того же года K15 все же пошла на дно, причем произошло это возле причала в Портсмуте. Днем стояла теплая погода, вызвавшая нагрев и расширение рабочей жидкости в некоторых гидравлических системах. Ночью масло остыло и, сдвинув поршни в цилиндрах, открыло несколько вентиляционных люков, через которые в корпус попала вода. К счастью, никто не пострадал. Поднять лодку на поверхность удалось только в 1924 году. За прошедшее время конструкции пострадали от внешних факторов, и останки корабля отправили в переплавку.
В начале двадцатых годов Королевский ВМФ стал списывать подлодки K-class, и на этом этапе опять не обошлось без проблем. Так, в 1922 году подлодку K10 буксировали на разделку. Во время этого похода произошла разгерметизация корпуса, в результате чего лодка затонула.
Необходимо отметить, что во время службы подлодки типа «K» сталкивались и с другими неприятностями, не всегда приводившими к гибели людей и техники. Известно множество случаев, когда корабли оказывались на мели, погружались ниже допустимой глубины или терпели прочие бедствия. Эти факты нашли свое отражение в морском фольклоре. Подводники стали расшифровывать литеру «K» как Kalamity (искаженное «Бедствие») или Killer («Убийца»). Себя они именовали «клубом самоубийц».
С 1920 года командование стало избавляться от неудачных и порой даже опасных подводных лодок типа «K». Первой из боевого состава флота вывели K16 – одну из последних субмарин серии. Новые соглашения о продаже и разделке подлодок были подписаны в 1921, 1923 и 1926 году. Из кораблей базовой модификации дольше всего служили HMS K2, HMS K6 и HMS K22 – их отправили на слом только в 1926 году.
K13 / K22 во время ремонта, возможно, после затопления на испытаниях. Рисунок Imperial War Museum / iwm.org.uk
Единственный представитель модернизированного проекта «K» – HMS K26 – оставался в строю до начала тридцатых годов. Улучшенная конструкция избавила моряков от массы проблем, имевших место на предыдущих подлодках, что способствовало длительной и относительно удачной службе. K26 списали только в 1930 году в связи с подписанием Лондонского морского договора. Это соглашение запрещало подводные лодки с водоизмещением более 2000 т. Проект «K» в целом не соответствовал этим ограничениям, но к моменту подписания договора в строю оставался только один его представитель. В следующем году K26 разделали на металл.
Убийцы концепции
Эскадренные подводные лодки типа «K» не были самыми массовыми в Королевском военно-морском флоте, а также им не удалось стать хоть в какой-то мере успешными. Более того, из 18 построенных кораблей во время службы погибло 5 и еще один затонул после списания. Серия заработала дурную славу и массу неприятных кличек. Совсем не удивительно, что Адмиралтейство при первой возможности стало избавляться от неудачных и опасных лодок K-class.
Несмотря на массу неудач и гибель людей, проект «K» на практике раскрыл ряд вопросов, связанных с развитием подлодок. В первую очередь, эти корабли продемонстрировали, что котлотурбинная силовая установка по целому ряду причин не должна использоваться на подводных лодках. Кроме того, были показаны сложности, связанные со строительством длинных субмарин сравнительно большого водоизмещения. Все лодки типа «K» имели проблемы с управляемости, и это следовало учитывать в новом проекте.
Но едва ли не главным результатом проекта «K» стал отказ от нежизнеспособной концепции. Вся история эксплуатации таких лодок и в частности «Битва у о. Мэй» наглядно показали, что идея эскадренной субмарины не имеет смысла. Уровень развития технологий в то время не позволял создать эффективные средства навигации, связи и управления, способные обеспечить нормальную совместную работу надводных кораблей и подводных лодок. Отсутствие таких средств, в свою очередь, представляло опасность для материальной части, здоровья и жизни моряков.
Неудачные во всех отношениях эскадренные подлодки типа «K» служили в составе британского флота всего несколько лет. Их приняли на службу в 1916-18 годах, но уже в 1920-м начали списывать. Главным итогом разработки и эксплуатации таких субмарин стало понимание нескольких важных фактов. Недостатки лодок K-class начинались уже на уровне концепции, что и привело к известным результатам. Адмиралтейство учло сделанные ошибки и в дальнейшем их не повторяло. Неудачные наработки по проекту «K» не нашли применения при создании последующих серий подводных лодок.
По материалам сайтов:
https://battleships-cruisers.co.uk/
https://militaryfactory.com/
https://warisboring.com/
http://public.navy.mil/
http://rnsubs.co.uk/
https://military-history.org/
Формирование облика
Концепция эскадренной подводной лодки имела несколько необычных особенностей. Предполагалось, что лодки будут идти к району морского сражения в одном строю с надводными кораблями. Перед началом боя им следовало погружаться и далее работать в подводном положении. Целями эскадренных подлодок должны были стать арьергард противника либо иные корабли, представляющие ценность или опасность.
Макет подлодки HMS K3 — первого представителя проекта "K", принятого на службу. Фото Sshipyard.blogspot.com
В 1913 году во время очередных маневров Королевского военно-морского флота состоялся учебный бой, целью которого была отработка действий смешанных эскадр, включающих как надводные, так и подводные корабли. Учения показали теоретическую жизнеспособность новой концепции и некоторые ее преимущества. В то же время, было установлено, что существующие подлодки не могут решать задачи в составе смешанных соединений. Им не хватало скорости надводного и подводного хода, отсутствовали надежные средства связи и опознавания, а также имелась масса прочих проблем.
Впрочем, учения признали успешными, и Адмиралтейство приступило к дальнейшему развитию предложенной концепции. Существующие подлодки нельзя было использовать в качестве эскадренных, и потому командование решило разработать совершенно новый образец. С учетом опыта учебных маневров были сформированы тактико-технические требования к перспективному проекту эскадренной подводной лодки. По этому заданию следовало разработать новый проект и затем наладить массовое строительство техники.
Прежде всего, новой подлодке требовалась высокая скорость. Существующие субмарины с дизель-электрической энергоустановкой разгонялись лишь до 15-17 узлов, что было недостаточно для взаимодействия с надводными кораблями. Новая подлодка должна была развивать скорость до 22-24 узлов. Ее следовало вооружить несколькими торпедными аппаратами, желательно с возможностью стрельбы в разные стороны. Предъявлялись и иные требования, связанные с различными сторонами службы.
Новый проект подлодки обозначили литерой «K». Предварительная проработка показала, что существующие и перспективные дизель-электрические системы не дадут желаемые характеристики. Требуемую скорость можно было получить только при использовании энергоустановки на основе паровых котлов и турбин, нехарактерной для подводного флота. Для большей надежности котлотурбинную установку решили дополнить резервной дизель-электрической. Конструкция котлов, турбин и прочих элементов силовой установки ставила новые требования в контексте конструкции корабля.
K3 после доработки и удаления верхних носовых торпедных аппаратов. Фото Imperial War Museum / iwm.org.uk
Проект «K»
Разработку проекта поручили отделу кораблестроения Адмиралтейства. Главным конструктором назначили Юстаса Теннисон-д'Эйнкерта. В середине 1915 года новый проект «K» был готов. С учетом особых требований и специфического технического задания перспективные подлодки должны были серьезно отличаться от существующих. Прежде всего, новые корабли получались значительно крупнее и тяжелее серийных. Необходимость увеличения размеров и водоизмещения была обусловлена применением котлов и турбин, занимавших немало места внутри прочного корпуса. Также требовались объемы под резервный дизель-генератор, развитое вооружение и другие агрегаты.
Субмарина K-class имела двухкорпусную конструкцию с внутренним прочным корпусом, снаружи закрытым легкой конструкцией. Легкий корпус имел вертикальный форштевень и расходящиеся борта. Предусматривалась горизонтальная палуба с выступающими рубкой и надстройкой. На последней находились две складные дымовые трубы. Под днищем предусмотрели выраженный киль. Кормовую оконечность оформили в виде конуса с выступающими опорами для винтов и рулей. За пределами легкого корпуса находились некоторые агрегаты, в том числе часть вооружения. Изначально легкий корпус имел характерную задранную носовую часть, представлявшую собой обтекатель дополнительных торпедных аппаратов. Позже от нее отказались.
Прочный корпус разделялся переборками на девять отсеков разного размера. В носу помещался первый торпедный отсек, за которым расположили жилой объем для офицеров. Позади него находился центральный пост с рубкой. Четвертый отсек отдали под торпедное вооружение. 5 и 6 отсеки вмещали котлы и паровые турбины соответственно; над ними устанавливалась надстройка с трубами. Резервный дизель-генератор и электромоторы находились в седьмом отсеке. Восьмой отсек был жилым и предназначался для матросов, а в девятом находились второй кубрик и рулевые механизмы.
Специфический состав бортового оборудования сказался на конструкции корпуса. Инженерам пришлось пожертвовать прочностью силового набора, из-за чего рабочая глубина сократилась до 50-55 м. По этому параметру подлодки «K» едва ли не вдвое проигрывали другим субмаринам своего времени.
В пятом котельном отсеке помещались два нефтяных котла, а также все вспомогательные системы и часть баков с горючим. Пар от котлов по трубопроводам предлагалось передавать в шестой отсек и подавать на две турбины. Воздух для котлов поступал через вентиляционные люки и систему труб. Продукты горения выводились через пару дымовых труб, поднятых над надстройкой. Перед погружением трубы должны были складываться и помещаться в нишах надстройки.
Разные лодки проекта «K» получали турбинные агрегаты от фирм Brown-Curtis или Parsons. В обоих случаях турбины показывали мощность по 10500 л.с. Через пару редукторов и валы крутящий момент турбин передавался на два гребных винта. Использовались трехлопастные изделия диаметром 2,3 м. Котлотурбинная установка предназначалась для быстрого движения в надводном положении.
Также проект предусматривал применение дизель-электрической системы. Ее можно было применять как при работе в подводном положении, так и при поломке основной энергоустановки. Ее основой был дизель-генератор марки Vickers мощностью 800 л.с. Он обеспечивал зарядку аккумуляторных батарей. Последние отдавали энергию четырем электродвигателям мощностью 1440 л.с. каждый. Двигатели при помощи отдельных редукторов соединялись с гребными валами.
Основным оружием подлодок типа «K» должны были стать торпеды калибра 18 дюймов (457 мм). Четыре аппарата разместили в носовой части корпуса. Их выходы находились на бортах рядом с форштевнем. Два дополнительных аппарата с возможностью горизонтальной наводки в небольшом секторе находились в верхнем обтекателе легкого корпуса. Еще четыре торпедных аппарата предусмотрели в центральной части корпуса. Их расположили перпендикулярно оси лодки, стрелять предлагалось по траверзу. Боекомплект включал 18 торпед. 10 единиц перевозилось в торпедных аппаратах, оставшиеся – на стеллажах в носовом и центральном отсеках. Перезаряжались все аппараты, за исключением верхних носовых.
Перед рубкой, на надстройке и позади нее на палубе разместили три тумбовые установки для артиллерийского вооружения. Для борьбы с надводными целями предлагалось использовать пару орудий BL 4-inch Mk XI калибром 101,6 мм. Эти пушки представляли собой доработанный вариант корабельной 4-inch Mk VIII и имели некоторые отличия. С помощью 101-мм пушек экипаж в надводном положении мог атаковать цели на дальностях более 9 км. Для борьбы с авиацией предлагалось использовать трехдюймовую пушку.
В подводном положении подлодка K-class должна была иметь водоизмещение 1980 т. Полное – более 2560 т. Длина корабля достигала 103 м при ширине чуть более 8 м и средней осадке 6,4 м. Экипаж включал 59 человек, в том числе 6 офицеров. За счет котлотурбинной энергоустановки подлодка нового типа в надводном положении могла разгоняться до 24 узлов. Это позволяло ей идти в одном строю с надводными кораблями либо обгонять их. Подводная скорость на электромоторах ограничивалась 8 узлами. Рабочая глубина – всего 50-55 м.
Строительство
Вскоре после завершения проектирования, в середине 1915 года, командование Королевского ВМФ запустило программу строительства новых подводных лодок. Согласно первоначальным планам, семь судостроительных предприятий совместными усилиями и в минимальные сроки должны были построить 21 новую субмарину. Строить лодки «K» планировалось на верфях баз в Девонпорте и Портсмуте, а также на заводах Vickers, Armstrong Whitworth, Fairfield, Scotts и Beardmore. Стоимость каждой лодки опеределялась в 340 тыс. фунтов стерлингов (более 25 млн фунтов в нынешних ценах).
Закладка головного корабля HMS K1 состоялась 1 ноября 1915 года на верфи в Портсмуте. Буквально через пару недель заложили первый серийный корабль, и затем церемонии закладки проводились с завидной регулярностью. По ряду причин, закладка, спуск на воду и передача заказчику далеко не всегда выполнялись в порядке нумерации кораблей. Так, первой на службу поступила лодка HMS K3 – это произошло 22 сентября 1916 года. Следующий заказ удалось сдать только в самом начале 1917-го. В дальнейшем строительство вышло на желаемые темпы, и последние из приобретенных подлодок были переданы заказчику в апреле 1918 года.
Следует отметить, что во время серийного строительства лодок «K» планы Адмиралтейства поменялись. По опыту испытаний и эксплуатации первых подлодок, было решено отказаться от всей серии в 21 единицу. Вскоре после начала строительства субмарины K18, K19, K20 и K21 перезаложили с целью достройки по новому проекту «M». Они получили номера от единицы до четверки соответственно. При этом достроили только три подлодки: строительство HMS K21 / HMS M4 было прекращено задолго до ожидаемого завершения.
Подлодки в порту. Хорошо видно устройство надстройки и труб. Фото 477768.livejournal.com
В октябре 1917 года появился контракт на строительство шести подлодок по модернизированному проекту «K». Этот проект предусматривал замену части оборудования, а также переработку вооружения. С носа убрали поворотные торпедные аппараты, а в корпусе установили шесть 51-дюймовых (533 мм) аппарата. Изменилась конструкция легкого корпуса и палубы. Серьезным образом переделали вспомогательные устройства котлов. В частности, использовались новые дымовые трубы и воздухозаборники, конструкция которых предотвращала заливание воды.
По улучшенному проекту построили только одну субмарину – HMS K26. Из-за трудностей на стадии строительства и испытаний ее передали флоту только в 1923 году. Строительство остальных было отменено в связи с окончанием Первой мировой войны.
Неудачи на службе
Уже на стадии ходовых испытаний первая из построенных подлодок нового проекта столкнулась с серьезными трудностями. Все основные проблемы корабля HMS K3 были связаны с особой энергоустановкой. Таким образом, за увеличенную надводную скорость пришлось заплатить высокую цену в виде недостаточного удобства эксплуатации, многочисленных неполадок и т.д.
При работающих паровых машинах температура внутри корпуса поднималась, и вентиляторы не всегда справлялись с подачей свежего забортного воздуха. На таких режимах проявлялась и не самая удачная конструкция корпуса. На значительных скоростях лодка показывала тенденцию к зарыванию носом в волну. Кроме того, рулевые механизмы и сам руль не всегда справлялись с возлагаемыми на них задачами. Маневренность подлодки оставляла желать лучшего.
Особую проблему представлял переход из надводного положения в подводное. Перед погружением экипаж должен был заглушить котлы и остановить турбины, затем перекрыть ряд трубопроводов и задвижек, сложить дымовые трубы и закрыть отверстия в надстройке. После этого можно было заполнять балластные цистерны, заводить электромоторы и скрытно подходить к цели. На проведение всех необходимых процедур с должным контролем уходило около получаса. В экстренной обстановке, за счет ускорения основных процедур, время погружения можно было сократить до 5 мин. Тем не менее, в боевой обстановке и это могло быть неприемлемо долго.
HMS K12 в море. Фото Imperial War Museum / iwm.org.uk
Подлодка K-class имела не самые совершенные средства управления, что, в частности, затрудняло удержание на ровном киле. В сочетании с большой длиной корпуса и его недостаточной прочностью это превращалось в проблему. Так, при дифференте 10° разница глубины нахождения носа и кормы достигала 16-18 м. При дифференте 30° эти цифры увеличивались до половины длины подлодки, причем корма оказывалась на предельной глубине. Несовершенные средства управления затрудняли управление подлодкой и ухудшали маневренность.
Несмотря на наличие серьезных проблем, в том числе затрудняющих работу в составе эскадры, подлодки типа «K» продолжили строить и эксплуатировать. Это решение вряд ли можно считать в полной мере грамотным и оправданным. Из-за ряда недостатков субмарины регулярно сталкивались с теми или иными трудностями, имели место постоянные аварии. Кроме того, в течение нескольких лет Королевский ВМФ потерял несколько подлодок серии. При тех или иных обстоятельствах погибли шесть кораблей – треть от всех построенных.
В конце 1916 года (по другим данным, уже в 1917-м) подлодка K13 затонула во время ходовых испытаний. Погибло 32 человека – почти половина экипажа. Лодка легла на дно на мелководье, что позволило поднять ее и отправить на ремонт. В октябре 1917 года ее приняли в состав флота под обозначением K22.
18 ноября 1917 года подлодки HMS K1 и HMS K4 вели патрулирование в Северном море вблизи датского берега. Из-за недостаточной маневренности и плохих погодных условий лодки столкнулись, и K1 получила серьезные повреждения. Было принято решение затопить поврежденную субмарину, чтобы она не досталась противнику. Экипаж в полном составе перешел на K4, сохранявшую приемлемое состояние.
Подлодка K15. Фото Imperial War Museum / iwm.org.uk
В ночь на 1 февраля 1918 года Великобритания потеряла сразу две подлодки типа «K» и еще две потребовали ремонта. В этот день в районе о. Мэй проводились учения с кодовым обозначением EC1, целью которых была отработка совместных действий надводных кораблей и эскадренных подлодок. В учениях принимали участие две эскадры кораблей и две флотилии подлодок в составе девяти единиц K-class. Из-за проблем с наблюдением в темное время суток и ошибок в навигации два патрульных корабля едва не столкнулись с подлодками K14 и K22, но те смогли уйти от столкновения. Тем не менее, их маневр завершился ударом. За подлодками шли четыре линейных крейсера; три свободно прошли мимо, тогда как четвертый ударил по HMS K22 и нанес ей новые повреждения. Две поврежденные субмарины удалось вернуть на базу. После ремонта они продолжили службу.
Другая флотилия подлодок, узнав о столкновениях, изменила курс. После этого подлодка K17 из ее состава столкнулась с легким крейсером-флагманом сопровождающей эскадры HMS Fearless. Нескольких подводников удалось спасти, но субмарина ушла на дно с оставшимся экипажем. Также произошло столкновение лодок K4 и K6, закончившееся гибелью первой. На HMS K4 никто не выжил.
Учения EC1 завершились гибелью двух подлодок и свыше сотни моряков. Еще два корабля получили повреждения, часть подводников нуждалась в лечении и восстановлении. Выполнение учебно-боевых задач было сорвано. Корабли вернулись на базу. События 31 января и 1 февраля 1918 года получили ироничное название «Битва у острова Мэй». Тщательный анализ причин трагедии, хода событий и их последствий нанес серьезный удар по концепции эскадренных подводных лодок. На практике было показано, что надводные и подводные силы в существующем виде не могут эффективно взаимодействовать в условиях учений или боя.
Во время Первой мировой войны подлодки типа «K» регулярно выходили на патрулирование и участвовали в маневрах. Однако до конца конфликта им ни разу не пришлось столкнуться с реальным противником. Кроме того, эскадренные подлодки ни разу не работали в составе эскадр за пределами морских полигонов. Боевой счет всей серии K-class равен нулю.
В ходе эксплуатации выяснилось, что верхние носовые торпедные аппараты подвержены негативному влиянию волн. От постоянных ударов они выходили из строя и не могли использоваться. В связи с этим появилось предложение об отказе от такого оружия. В ходе плановых ремонтов с подлодок снимали ненужные торпедные аппараты. Вместо их обтекателей на носу устанавливались менее крупные обтекаемые конструкции.
Уже после войны, 20 января 1921 года погибли подлодка HMS K5 и ее экипаж. Во время учений в Бискайском заливе подводники готовились к погружению. Они сообщили об этом командованию и более не выходили на связь. В тот же день на поверхности моря обнаружили обломки подлодки. Согласно основной версии, субмарина опустилась на недопустимую глубину, что привело к разрушению прочного корпуса.
В мае 1921 года едва не погибла подлодка HMS K15. Во время похода волна залила воздухозаборные устройства паровой машины. Несколько отсеков оказались частично затопленными, но экипаж справился с аварией и смог дождаться помощи. Ночью 25 июня того же года K15 все же пошла на дно, причем произошло это возле причала в Портсмуте. Днем стояла теплая погода, вызвавшая нагрев и расширение рабочей жидкости в некоторых гидравлических системах. Ночью масло остыло и, сдвинув поршни в цилиндрах, открыло несколько вентиляционных люков, через которые в корпус попала вода. К счастью, никто не пострадал. Поднять лодку на поверхность удалось только в 1924 году. За прошедшее время конструкции пострадали от внешних факторов, и останки корабля отправили в переплавку.
В начале двадцатых годов Королевский ВМФ стал списывать подлодки K-class, и на этом этапе опять не обошлось без проблем. Так, в 1922 году подлодку K10 буксировали на разделку. Во время этого похода произошла разгерметизация корпуса, в результате чего лодка затонула.
Необходимо отметить, что во время службы подлодки типа «K» сталкивались и с другими неприятностями, не всегда приводившими к гибели людей и техники. Известно множество случаев, когда корабли оказывались на мели, погружались ниже допустимой глубины или терпели прочие бедствия. Эти факты нашли свое отражение в морском фольклоре. Подводники стали расшифровывать литеру «K» как Kalamity (искаженное «Бедствие») или Killer («Убийца»). Себя они именовали «клубом самоубийц».
С 1920 года командование стало избавляться от неудачных и порой даже опасных подводных лодок типа «K». Первой из боевого состава флота вывели K16 – одну из последних субмарин серии. Новые соглашения о продаже и разделке подлодок были подписаны в 1921, 1923 и 1926 году. Из кораблей базовой модификации дольше всего служили HMS K2, HMS K6 и HMS K22 – их отправили на слом только в 1926 году.
K13 / K22 во время ремонта, возможно, после затопления на испытаниях. Рисунок Imperial War Museum / iwm.org.uk
Единственный представитель модернизированного проекта «K» – HMS K26 – оставался в строю до начала тридцатых годов. Улучшенная конструкция избавила моряков от массы проблем, имевших место на предыдущих подлодках, что способствовало длительной и относительно удачной службе. K26 списали только в 1930 году в связи с подписанием Лондонского морского договора. Это соглашение запрещало подводные лодки с водоизмещением более 2000 т. Проект «K» в целом не соответствовал этим ограничениям, но к моменту подписания договора в строю оставался только один его представитель. В следующем году K26 разделали на металл.
Убийцы концепции
Эскадренные подводные лодки типа «K» не были самыми массовыми в Королевском военно-морском флоте, а также им не удалось стать хоть в какой-то мере успешными. Более того, из 18 построенных кораблей во время службы погибло 5 и еще один затонул после списания. Серия заработала дурную славу и массу неприятных кличек. Совсем не удивительно, что Адмиралтейство при первой возможности стало избавляться от неудачных и опасных лодок K-class.
Несмотря на массу неудач и гибель людей, проект «K» на практике раскрыл ряд вопросов, связанных с развитием подлодок. В первую очередь, эти корабли продемонстрировали, что котлотурбинная силовая установка по целому ряду причин не должна использоваться на подводных лодках. Кроме того, были показаны сложности, связанные со строительством длинных субмарин сравнительно большого водоизмещения. Все лодки типа «K» имели проблемы с управляемости, и это следовало учитывать в новом проекте.
Но едва ли не главным результатом проекта «K» стал отказ от нежизнеспособной концепции. Вся история эксплуатации таких лодок и в частности «Битва у о. Мэй» наглядно показали, что идея эскадренной субмарины не имеет смысла. Уровень развития технологий в то время не позволял создать эффективные средства навигации, связи и управления, способные обеспечить нормальную совместную работу надводных кораблей и подводных лодок. Отсутствие таких средств, в свою очередь, представляло опасность для материальной части, здоровья и жизни моряков.
Неудачные во всех отношениях эскадренные подлодки типа «K» служили в составе британского флота всего несколько лет. Их приняли на службу в 1916-18 годах, но уже в 1920-м начали списывать. Главным итогом разработки и эксплуатации таких субмарин стало понимание нескольких важных фактов. Недостатки лодок K-class начинались уже на уровне концепции, что и привело к известным результатам. Адмиралтейство учло сделанные ошибки и в дальнейшем их не повторяло. Неудачные наработки по проекту «K» не нашли применения при создании последующих серий подводных лодок.
По материалам сайтов:
https://battleships-cruisers.co.uk/
https://militaryfactory.com/
https://warisboring.com/
http://public.navy.mil/
http://rnsubs.co.uk/
https://military-history.org/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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