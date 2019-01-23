Тяжелый российский беспилотник «Охотник» впервые попал в кадр

Разрабатываемый в России тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» (НИР «Охотник-Б») впервые засветился в Сети. Фотография сделана на одном из российских аэродромов (предположительно на Новосибирском авиационном заводе).Как и предполагалось, БПЛА «Охотник» создан по схеме «летающее крыло». Благодаря этому машина будет обладать низкой радиолокационной заметностью. Предполагается, что масса нового беспилотника составит около 20 тонн, а максимальная скорость превысит 1000 км/ч.Согласно контракту между Министерством обороны РФ и компанией «Сухой» от 2011 года, беспилотный летательный аппарат нового поколения должен обладать высокой автономностью, большой дальностью полета, а также иметь возможность применять широкий спектр высокоточных вооружений. «Охотник» характеризовался как «беспилотный летательный аппарат 6-го поколения», а часть его систем унифицированы с системами истребителя Су-57.Ранее стало известно об успешном окончании цикла наземных испытаний нового БПЛА, в ходе которых его разогнали до 200 км/ч. В настоящее время аппарат готовят к первому испытательному полету.