Газовая диверсия как имитация нападения России на Украину?
Киевские обозреватели стали связывать войну с Россией напрямую с «Северным потоком 2». Если он не будет построен, то Россия лишится валютных поступлений из Европы за газ, и тогда для неё один выход: «нападение на Украину». Почему, спрашивается? Эти «обозреватели» сознательно допускают логическую ошибку, из рассуждения делается ложный, но желательный для них вывод: «нападение на Украину», которое... приведёт к ещё большему сокращению поступлений валюты в российский бюджет, ещё и за счёт украинского транзита газа. Похоже, прекращение украинского транзита газа является настоящей целью пиар-кампании по «нападению России на Украину» — это информационная подготовка к его прекращению. А тогда в энергетический кризис погрузится Германия и вся Европа.
Заметим, что лишение России значительных валютных поступлений из Европы, пока не построен СП-2, достигается простым приведением в негодность украинской ГТС, по которой поставляются сегодня основные объёмы российского газа в Европу. Например, в результате диверсии. При этом бандеровский режим может выставить своим алиби то, что он теряет доходы от транзита газа. Действительно, теряет эти доходы, которые он всё равно потеряет с окончанием 2019 года. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев понимает это лучше других: «Транзитный договор (на 2019 год. – Авт.) может быть не заключён». Что из всего этого следует?
Следует ожидать диверсии на украинской ГТС после мартовских выборов в праздничном мае, или к 22 июня, которую выдадут за «нападение России», уже выдают. Цена вопроса в случае диверсии на ГТС в середине года, то есть потери Киева за транзит, составит примерно 1 млрд. долларов, который вполне по силам возместить глобалистскому Атлантическому совету США, и наказать при этом Европу, в первую очередь Германию, за строительство СП-2 с Россией. Бандеровская «демократия» стоила США 5 млрд. долларов, как доложила в своё время Виктория Нуланд, так что найдут ещё 1 миллиард для удара одновременно и по России, и по Германии.
Возможно, учитывая эту опасность, Москва продолжает трёхсторонние переговоры с Киевом по газу. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович недавно провёл переговоры с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и Александром Новаком, министром энергетики России. Шефчович «услышал готовность России продолжать использовать украинский транзит». Александр Новак назвал абсурдными предложения «Нафтогаза» по выплате «Газпромом» миллиардных компенсаций, но от продолжения самих переговоров Москва не отказывается.
Аналитик Ростислав Ищенко считает, что эскалация на Украине возможна и перед мартовскими выборами, в пользу этого сценария говорит провокация в Керченском проливе, которая только по счастливой случайности не закончилась трагедией. Эта стратегия Порошенко может быть продолжена: время до выборов есть, ещё целых два месяца. И есть силы, которые могут устроить новую масштабную провокацию на Украине.
Помимо официального Киева и формальной оппозиции, на Украине есть ещё так называемая «третья сила» – неонацисты, которые организованы, вооружены, присутствуют в спецслужбах и органах власти и являются неформальной опорой бандеровского режима. Помимо официального Вашингтона, который хочет показать как бы легитимность выборов на Украине, есть и неофициальный Вашингтон, который подстрекает бандеровцев к «настоящей войне» с Россией. Это глобалистские круги Америки, настаивающие на поставках оружия Киеву, в лице, например, Джона Хёрбста, экс-посла США на Украине.
Проблема украинских неонацистов и американских глобалистов в том, что «войну России» объявить-то можно, но войну нужно ещё и вести, а ВСУ способны на Донбассе только на провокации силами от взвода до роты. В то время как масштабная провокация на транзитной ГТС самим своим фактом решает эту проблему, предоставляя возможность объявить о «нападении России».
Заявление главаря вооружённых неонацистов евромайдана, а сегодня нардепа Дмитро Яроша о новом вооружённом майдане, если президентские выборы на Украине примут нежелательный для них оборот, говорит о подготовке какого-то бандеровского «плана Б» на этот случай. И вряд ли кампания в укропрессе о «нападении России» в связи с возможным срывом строительства «Северного потока 2» является здесь простым совпадением.
Предвыборная ситуация свидетельствует, что верховная власть на Украине имеет тенденцию смещаться от западных регионов к днепропетровскому политическому клану. Порошенко, по сути, одинокий винницкий волк, который выбрал себе в качестве опоры бандеровскую Галичину. А вот самые рейтинговые кандидаты в президенты Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский представляют бывший Днепропетровск, к ним примыкает, кажется, и глава МВД, шеф боевиков «Азова» харьковчанин Арсен Аваков. Кстати, Дмитро Ярош родом тоже из Днепропетровска, так что знает ситуацию изнутри.
За днепропетровским политическим кланом стоит, как говорят украинские политологи, олигарх Игорь Коломойский, старый оппонент Порошенко, делающий последнее время неоднозначные заявления о Донбассе: он не видит там российских войск.
Вся эта «свадьба в Малиновке» продолжается уже пятый год и идёт к своему финалу — выборам нового атамана на мартовских выборах. Сам чёрт, по Гоголю, сломит ногу в этом бандеровском террариуме. А тут ещё американцы со своими краплёными картами. Вашингтон не стесняется выдвигать фантастические обвинения по «делу Скрипалей», по ДРСМД, поэтому способен и на фантастические же провокации на Украине. Джон Хёрбст, прибыв в Киев, недвусмысленно заявил: «Пришло время действовать». К этим его словам нужно отнестись серьёзно.
Заметим, что лишение России значительных валютных поступлений из Европы, пока не построен СП-2, достигается простым приведением в негодность украинской ГТС, по которой поставляются сегодня основные объёмы российского газа в Европу. Например, в результате диверсии. При этом бандеровский режим может выставить своим алиби то, что он теряет доходы от транзита газа. Действительно, теряет эти доходы, которые он всё равно потеряет с окончанием 2019 года. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев понимает это лучше других: «Транзитный договор (на 2019 год. – Авт.) может быть не заключён». Что из всего этого следует?
Следует ожидать диверсии на украинской ГТС после мартовских выборов в праздничном мае, или к 22 июня, которую выдадут за «нападение России», уже выдают. Цена вопроса в случае диверсии на ГТС в середине года, то есть потери Киева за транзит, составит примерно 1 млрд. долларов, который вполне по силам возместить глобалистскому Атлантическому совету США, и наказать при этом Европу, в первую очередь Германию, за строительство СП-2 с Россией. Бандеровская «демократия» стоила США 5 млрд. долларов, как доложила в своё время Виктория Нуланд, так что найдут ещё 1 миллиард для удара одновременно и по России, и по Германии.
Возможно, учитывая эту опасность, Москва продолжает трёхсторонние переговоры с Киевом по газу. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович недавно провёл переговоры с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и Александром Новаком, министром энергетики России. Шефчович «услышал готовность России продолжать использовать украинский транзит». Александр Новак назвал абсурдными предложения «Нафтогаза» по выплате «Газпромом» миллиардных компенсаций, но от продолжения самих переговоров Москва не отказывается.
Аналитик Ростислав Ищенко считает, что эскалация на Украине возможна и перед мартовскими выборами, в пользу этого сценария говорит провокация в Керченском проливе, которая только по счастливой случайности не закончилась трагедией. Эта стратегия Порошенко может быть продолжена: время до выборов есть, ещё целых два месяца. И есть силы, которые могут устроить новую масштабную провокацию на Украине.
Помимо официального Киева и формальной оппозиции, на Украине есть ещё так называемая «третья сила» – неонацисты, которые организованы, вооружены, присутствуют в спецслужбах и органах власти и являются неформальной опорой бандеровского режима. Помимо официального Вашингтона, который хочет показать как бы легитимность выборов на Украине, есть и неофициальный Вашингтон, который подстрекает бандеровцев к «настоящей войне» с Россией. Это глобалистские круги Америки, настаивающие на поставках оружия Киеву, в лице, например, Джона Хёрбста, экс-посла США на Украине.
Проблема украинских неонацистов и американских глобалистов в том, что «войну России» объявить-то можно, но войну нужно ещё и вести, а ВСУ способны на Донбассе только на провокации силами от взвода до роты. В то время как масштабная провокация на транзитной ГТС самим своим фактом решает эту проблему, предоставляя возможность объявить о «нападении России».
Заявление главаря вооружённых неонацистов евромайдана, а сегодня нардепа Дмитро Яроша о новом вооружённом майдане, если президентские выборы на Украине примут нежелательный для них оборот, говорит о подготовке какого-то бандеровского «плана Б» на этот случай. И вряд ли кампания в укропрессе о «нападении России» в связи с возможным срывом строительства «Северного потока 2» является здесь простым совпадением.
Предвыборная ситуация свидетельствует, что верховная власть на Украине имеет тенденцию смещаться от западных регионов к днепропетровскому политическому клану. Порошенко, по сути, одинокий винницкий волк, который выбрал себе в качестве опоры бандеровскую Галичину. А вот самые рейтинговые кандидаты в президенты Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский представляют бывший Днепропетровск, к ним примыкает, кажется, и глава МВД, шеф боевиков «Азова» харьковчанин Арсен Аваков. Кстати, Дмитро Ярош родом тоже из Днепропетровска, так что знает ситуацию изнутри.
За днепропетровским политическим кланом стоит, как говорят украинские политологи, олигарх Игорь Коломойский, старый оппонент Порошенко, делающий последнее время неоднозначные заявления о Донбассе: он не видит там российских войск.
Вся эта «свадьба в Малиновке» продолжается уже пятый год и идёт к своему финалу — выборам нового атамана на мартовских выборах. Сам чёрт, по Гоголю, сломит ногу в этом бандеровском террариуме. А тут ещё американцы со своими краплёными картами. Вашингтон не стесняется выдвигать фантастические обвинения по «делу Скрипалей», по ДРСМД, поэтому способен и на фантастические же провокации на Украине. Джон Хёрбст, прибыв в Киев, недвусмысленно заявил: «Пришло время действовать». К этим его словам нужно отнестись серьёзно.
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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