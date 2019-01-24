Окружение и уничтожение корсунь-шевченковской группировки
75 лет назад, 24 января 1944 года, началась Корсунь-Шевченковская операция Красной Армии. Советские войска окружили и уничтожили корсунь-шевченковскую группировку вермахта.
Накануне
Время впечатляющих успехов германских вооруженных сил осталось в прошлом. В 1943 году произошёл коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны – Сталинград и Курская дуга. Красная Армия в ходе жесточайших и кровавых битв перехватила стратегическую инициативу, и перешла в наступление. Советские войска теснили врага, отвоевывали свои земли.
Кампания 1944 года не сулила Третьему рейху ничего хорошего. Германское военно-политическое вынуждено было отказаться от наступательной стратегии. А это был крах всей всех стратегических замыслов Берлина. Они изначально основывались на блицкриге – молниеносной войне, затем была импровизация, попытка сохранить инициативу. Теперь же германские вооруженные силы не имели осмысленного плана ведения войны. Германия не была готова к длительной, позиционной войне, войне на истощение. Но теперь гитлеровской ставке ничего не оставалось, как затягивать войну, чтобы отдалить свой крах и надеяться на какие-то серьёзные военно-политические сдвиги в лагере противников. В частности, была надежда, что СССР рассорится со своими капиталистическими союзниками – Великобританией и США, и Германия в такой ситуации сможет договориться с англосаксами и уцелеть, сохранить хоть часть завоеваний в Европе.
В результате вермахт должен был обескровливать русские войска и удерживать позиции, расположенные как можно дальше на восток, от основных жизненных центров Германской империи. На Русском фронте немцы создавали глубоко эшелонированную оборону, она уже существовала на северном и центральном стратегических направлениях. Но на южном направлении её ещё не успели создать, а прежние оборонительные линии пали. Так, Красная Армия осенью 1943 года прорвала Восточный вал на Днепре и 6 ноября освободила Киев. Поэтому на южном крыле Восточного фронта продолжались маневренные боевые действия.
Война была ещё в разгаре. В распоряжении Третьего рейха ещё оставался мощный военно-экономический потенциал, силы и средства для продолжения войны. «Сумрачный тевтонский гений» продолжал создавать новинки оружия и техники. Военная экономика рейха, подкрепленная грабежом и возможностями оккупированных и союзных стран Европы, продолжала снабжать вермахт всем необходимым. В 1944 году продолжался рост военной продукции, и только с августа началось её падение (в основном из-за нехватки ресурсов). Проводилась тотальная мобилизация людских ресурсов. Забирая из Германии все последние силы и ресурсы, гитлеровская верхушка до последнего пыталась оттянуть поражение, выиграть время.
Ударная мощь вермахта в жесточайших боях 1943 года была серьёзно подорвана. Однако германское руководство всеми силами пыталось восстановить боевую мощь вооруженных сил. Вермахт к началу 1944 года насчитывал 317 дивизий, 8 бригад: 63% этих сил находились на Русском фронте (198 дивизий и 6 бригад, также 3 воздушных флота). Также гитлеровцы имели на Восточном фронте 38 дивизий и 18 бригад союзных сил. Всего 4,9 млн. человек, более 54 тыс. орудий и минометов, 5400 танков и САУ, 3 тыс. самолетов.
Немецкие танки «Тигр». Январь 1944 года
Таким образом, перед вооруженными силами СССР стояли большие задачи: необходимо было сломить сопротивление сильного врага, полностью изгнать гитлеровцев с родной земли, начать освобождение оккупированных стран Европы, чтобы не дать «чёрно-коричневой чуме» шанс на восстановление. Поэтому Красная Армия готовилась к новым наступательным операциям. Хотя победа и приближалась, но серьёзность будущих боев была очевидна. Так, в ходе осенне-зимних операций 1943 года вермахт не раз нанёс сильные удары по советским войскам на Украине, а в Белоруссии остановил их движение. Немцы сохраняли мощный плацдарм в Прибалтике, стояли под Ленинградом.
Военное хозяйство Советского Союза добилось новых успехов, увеличивало производство оружия и техники. В войска поступали тяжелые танки ИС (Иосиф Сталин), модернизированные средние танки Т-34 и с 85-мм пушкой, артиллерийские самоходки ИСУ-152, ИСУ-122 и Су-100. Артиллерия получала 160-мм минометы, авиация – истребители Як-3, Ла-7, штурмовики Ил-10. Совершенствовалась организационная структура войск. Общевойсковая армия стала иметь, обычно, 3 стрелковых корпуса (8-9 стрелковых дивизий). В ВВС смешанные авиационные корпуса переформировывались в однородные – истребительные, бомбардировочные и штурмовые. Продолжала быстрыми темпами расти ударная мощь армии: развивались бронетанковые и механизированные войска. В начале 1944 года была сформирована уже шестая танковая армия. Росла оснащенность войск автоматическим, противотанковым и зенитным вооружением и т. д. Всё это с учётом роста боевого мастерства советских воинов значительно укрепила боевую мощь советских вооруженных сил.
К началу кампании 1944 года советская действующая армия насчитывала 6,1 млн. человек, около 89 тыс. орудий и минометов, более 2,1 тыс. установок реактивно артиллерии, около 4,9 тыс. танков и САУ, 8500 самолетов. На фронте имелось 461 дивизии (без учёта артиллерийских), 80 отдельных бригад, 32 укрепленных района и 23 танковых и механизированных корпуса.
Стратегический план советского верховного командования заключался в том, чтобы серией мощных последовательных ударов нанести вермахту поражение: на северном стратегическом направлении – группе армий «Север», на южном – группам армий «Юг» и «А». На центральном направлении первоначально планировали наступательными действиями сковать силы противника, чтобы облегчить наступление на севере и юге. То есть сначала планировали разбить стратегические группировки вермахта в районе Ленинграда, на Правобережной Украине и Крыму. Это создавало благоприятные условия для летне-осенней наступательной кампании на центральном участке фронта – в Белоруссии, продолжения наступления в Прибалтике и прорыва на Балканы.
Таким образом, удары наносились не одновременно на всем протяжении фронта, а последовательно, на разных направлениях. Это позволяло сосредоточить сильные ударные группировки советских войск, которые имели решающее превосходство сил и средств над вермахтом, особенно в артиллерии, авиации и бронетехники. Советские ударные «кулаки» должны были в короткие сроки сломить оборону врага, создать большие бреши в избранных направлениях и развить успех. Для распыления резервов вермахта операции чередовались по времени и проводились в районах, значительно удалённых друг от друга. Главные наступательные операции планировали на южном направлении с целью полного освобождения Украины и Крыма. Первой по времени стала операция на северном направлении – Ленинградский, 2-й Прибалтийский и Волховский фронты. Наши войска должны были окончательно снять блокаду с Ленинграда и выйти к границам советских прибалтийских республик, оккупированных врагом.
Эти операции вошли в историю под названием «Десять сталинских ударов» и вели к полному освобождению советской территории от захватчиков и перенесению боевых действий Красной Армии за пределы СССР.
Освобождение Правобережной Украины
В течение зимней кампании 1944 года крупные операции советских войск развернулись на южном направлении (это был второй удар, первый – Ленинград). Это не позволило германскому командованию перебросить войска с юга на север. На южном крыле своего фронта немцы имели к началу 1944 года одну из своих самых крупных стратегических группировок. Немецкое командование считало, что русские продолжат начатое в 1943 году наступление на южном фланге. По жесточайшему указанию Гитлера они были должны любой ценой удержать Правобережную Украину (продовольственные ресурсы), Никополь (марганец), Криворожский бассейн (железная руда) и Крым, который прикрывал южный фланг всего германского фронта.
На Правобережной Украине располагались две немецкие группы армий – «Юг» и «А», которые имели в своём составе 1,7 млн. солдат и офицеров, около 17 тыс. орудий и минометов, 2,2 тыс. танков и САУ, около 1500 самолетов. С нашей стороны немцам противостояли 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинский фронты: 2,3 млн. человек, около 29 тыс. орудий и минометов, более 2 тыс. танков и САУ, свыше 2,3 тыс. боевых самолетов.
Первые операции стратегической Днепровско-Карпатской операции начались ещё в 24 декабря 1943 года. В этот день войска 1-го Украинского фронта под командованием Н. Ф. Ватутина начали наступление в общем направлении на Винницу. Первые дни Житомирско-Бердичевская операция развивалась весьма успешно, оборона противника была прорвана до 300 км в ширину и на 100 км в глубину, и советские войска наступали на запад, юго-запад и юг. Немцы несли большие потери и отступали. Но вскоре опомнились и оказали упорное сопротивление. Тяжелые бои шли на подступах к Житомиру, Бердичеву и Белой Церкви. В ходе наступления наши войска разбили противостоящие им силы немецкой 4-й полевой и 1-й танковой армий, освободили Радомышль (27 декабря), Новоград-Волынский (3 января 1944 года), Житомир (31 декабря 1943 г.), Бердичев (5 января) и Белую Церковь. Советские войска вышли на подступы к Виннице, Жмеринке, Умани и Жашкову.
Немецкие средние танки Pz.kpfw. IV Ausf. G поздних серий, брошенные в районе Житомира. Декабрь 1943 г.
Танк Т-34 44-й гвардейской танковой бригады в засаде под Бердичевым. 1944 г.
Советские пехотинцы на улице Бердичева. Январь 1944 г.
Командующему группой армий «Юг» фельдмаршалу Манштейну пришлось перебросить в район наступления войск Ватутина 10 пехотных и 6 танковых дивизий. Создав в районе Винницы и Умани ударные группы, гитлеровцы 10 – 11 января 1944 года нанесли два сильных контрудара и смогли остановить и потеснить советские войска. В итоге к 14 января 1944 года Красная Армия продвинулась до 200 км и охватила корсунь-шевченковскую группировку вермахта с северо-запада. Советские войска освободили почти полностью Киевскую и Житомирскую области, частично – Винницкую и Житомирскую области.
Учитывая успешное и быстрое наступление 1-го Украинского фронта, советская Ставка изменила задачи 2-го и 3-го Украинских фронтов. Ранее они должны были разбить криворожскую группировку противника. Теперь 2-й Украинский фронт под командованием И. С. Конева должен был, удерживая прочную оборону на своем левом фланге, 5 января 1944 года нанести главный удар на кировоградском направлении – разгромить кировоградскую группировку вермахта, освободить Кировоград, охватывая его с севера и юга. В дальнейшем занять районы Ново-Украинка, Помошная и наступать на Первомайск, чтобы выйти на реку Южный Буг.
Войска Конева перешли в наступление 5 января 1944 г. В ходе первого дня наступления советские войска частично прорвали тактическую оборону противника и продвинулись на глубину от 4 до 24 км. 6 января 5-я и 7-я гвардейские армии Жадова и Шумилова, ломая упорное сопротивление гитлеровцев, создали прорыв до 70 км по ширине и до 30 км в глубину. Соединения 5-й гвардейской танковой армии Ротмистрова с ходу преодолели второй оборонительный рубеж противника и вышли в район Кировограда. После упорных боев, отражая контратаки противника, 8 января советские войска освободили Кировоград. Однако окружить и уничтожить немецкую группировку в корсунь-шевченковском выступе не удалось из-за отставания стрелковых дивизий. После этого советские войска, столкнувшись со всё усиливающимся сопротивлением немцев, ещё вели наступление до 16 января.
Таким образом, в ходе Кировоградской операции советские войска нанесли поражение 8-й немецкой армии. Был освобожден Кировоград – важный узел коммуникаций. При этом правый (южный) фланг группировки немцев в районе Корсунь-Шевченковского оказывался под угрозой удара советской армии. Немецкое командование, ещё надеясь вернуть Киев, не собиралось отводить эту крупную группировку и выровнять фронт.
Советская Ставка 12 января 1944 года направила новую директиву и потребовала в ближайшее время окружить и ликвидировать группировку противника в корсунь-шевченковском выступе, сомкнуть левый фланг 1-го Украинского фронта и правый фланг 2-го Украинского фронта. Командование советских фронтов путем перегруппировки сил сформировало ударные группировки, которые должны были нанести удары в основание выступа. Для успешного проведения операции было создано превосходство над немцами – по живой силе в 1,7 раза, по артиллерии – в 2,4 раза, по танкам и САУ – в 2,6 раза. С воздуха советские войска поддерживали 2-я и 5-я воздушные армии.
14-15 января 1944 года войска 2-го Украинского фронта перешли в наступление и добились некоторых успехов. Однако немцы организовали сильные контратаки и 16 января Ставка указала Коневу на недостаточную организованность войск. Поэтому начало Корсунь-Шевченковской операции отложили до 24 января.
Советская пехота в бою в населенном пункте в районе Корсунь-Шевченковского
Немецкий танк Pz.Kpfw V «Пантера», подбитый САУ СУ-85 под командованием лейтенанта Кравцева. Украина, 1944 год. Источник фотографий: http://waralbum.ru/
Продолжение следует…
Накануне
Время впечатляющих успехов германских вооруженных сил осталось в прошлом. В 1943 году произошёл коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны – Сталинград и Курская дуга. Красная Армия в ходе жесточайших и кровавых битв перехватила стратегическую инициативу, и перешла в наступление. Советские войска теснили врага, отвоевывали свои земли.
Кампания 1944 года не сулила Третьему рейху ничего хорошего. Германское военно-политическое вынуждено было отказаться от наступательной стратегии. А это был крах всей всех стратегических замыслов Берлина. Они изначально основывались на блицкриге – молниеносной войне, затем была импровизация, попытка сохранить инициативу. Теперь же германские вооруженные силы не имели осмысленного плана ведения войны. Германия не была готова к длительной, позиционной войне, войне на истощение. Но теперь гитлеровской ставке ничего не оставалось, как затягивать войну, чтобы отдалить свой крах и надеяться на какие-то серьёзные военно-политические сдвиги в лагере противников. В частности, была надежда, что СССР рассорится со своими капиталистическими союзниками – Великобританией и США, и Германия в такой ситуации сможет договориться с англосаксами и уцелеть, сохранить хоть часть завоеваний в Европе.
В результате вермахт должен был обескровливать русские войска и удерживать позиции, расположенные как можно дальше на восток, от основных жизненных центров Германской империи. На Русском фронте немцы создавали глубоко эшелонированную оборону, она уже существовала на северном и центральном стратегических направлениях. Но на южном направлении её ещё не успели создать, а прежние оборонительные линии пали. Так, Красная Армия осенью 1943 года прорвала Восточный вал на Днепре и 6 ноября освободила Киев. Поэтому на южном крыле Восточного фронта продолжались маневренные боевые действия.
Война была ещё в разгаре. В распоряжении Третьего рейха ещё оставался мощный военно-экономический потенциал, силы и средства для продолжения войны. «Сумрачный тевтонский гений» продолжал создавать новинки оружия и техники. Военная экономика рейха, подкрепленная грабежом и возможностями оккупированных и союзных стран Европы, продолжала снабжать вермахт всем необходимым. В 1944 году продолжался рост военной продукции, и только с августа началось её падение (в основном из-за нехватки ресурсов). Проводилась тотальная мобилизация людских ресурсов. Забирая из Германии все последние силы и ресурсы, гитлеровская верхушка до последнего пыталась оттянуть поражение, выиграть время.
Ударная мощь вермахта в жесточайших боях 1943 года была серьёзно подорвана. Однако германское руководство всеми силами пыталось восстановить боевую мощь вооруженных сил. Вермахт к началу 1944 года насчитывал 317 дивизий, 8 бригад: 63% этих сил находились на Русском фронте (198 дивизий и 6 бригад, также 3 воздушных флота). Также гитлеровцы имели на Восточном фронте 38 дивизий и 18 бригад союзных сил. Всего 4,9 млн. человек, более 54 тыс. орудий и минометов, 5400 танков и САУ, 3 тыс. самолетов.
Немецкие танки «Тигр». Январь 1944 года
Таким образом, перед вооруженными силами СССР стояли большие задачи: необходимо было сломить сопротивление сильного врага, полностью изгнать гитлеровцев с родной земли, начать освобождение оккупированных стран Европы, чтобы не дать «чёрно-коричневой чуме» шанс на восстановление. Поэтому Красная Армия готовилась к новым наступательным операциям. Хотя победа и приближалась, но серьёзность будущих боев была очевидна. Так, в ходе осенне-зимних операций 1943 года вермахт не раз нанёс сильные удары по советским войскам на Украине, а в Белоруссии остановил их движение. Немцы сохраняли мощный плацдарм в Прибалтике, стояли под Ленинградом.
Военное хозяйство Советского Союза добилось новых успехов, увеличивало производство оружия и техники. В войска поступали тяжелые танки ИС (Иосиф Сталин), модернизированные средние танки Т-34 и с 85-мм пушкой, артиллерийские самоходки ИСУ-152, ИСУ-122 и Су-100. Артиллерия получала 160-мм минометы, авиация – истребители Як-3, Ла-7, штурмовики Ил-10. Совершенствовалась организационная структура войск. Общевойсковая армия стала иметь, обычно, 3 стрелковых корпуса (8-9 стрелковых дивизий). В ВВС смешанные авиационные корпуса переформировывались в однородные – истребительные, бомбардировочные и штурмовые. Продолжала быстрыми темпами расти ударная мощь армии: развивались бронетанковые и механизированные войска. В начале 1944 года была сформирована уже шестая танковая армия. Росла оснащенность войск автоматическим, противотанковым и зенитным вооружением и т. д. Всё это с учётом роста боевого мастерства советских воинов значительно укрепила боевую мощь советских вооруженных сил.
К началу кампании 1944 года советская действующая армия насчитывала 6,1 млн. человек, около 89 тыс. орудий и минометов, более 2,1 тыс. установок реактивно артиллерии, около 4,9 тыс. танков и САУ, 8500 самолетов. На фронте имелось 461 дивизии (без учёта артиллерийских), 80 отдельных бригад, 32 укрепленных района и 23 танковых и механизированных корпуса.
Стратегический план советского верховного командования заключался в том, чтобы серией мощных последовательных ударов нанести вермахту поражение: на северном стратегическом направлении – группе армий «Север», на южном – группам армий «Юг» и «А». На центральном направлении первоначально планировали наступательными действиями сковать силы противника, чтобы облегчить наступление на севере и юге. То есть сначала планировали разбить стратегические группировки вермахта в районе Ленинграда, на Правобережной Украине и Крыму. Это создавало благоприятные условия для летне-осенней наступательной кампании на центральном участке фронта – в Белоруссии, продолжения наступления в Прибалтике и прорыва на Балканы.
Таким образом, удары наносились не одновременно на всем протяжении фронта, а последовательно, на разных направлениях. Это позволяло сосредоточить сильные ударные группировки советских войск, которые имели решающее превосходство сил и средств над вермахтом, особенно в артиллерии, авиации и бронетехники. Советские ударные «кулаки» должны были в короткие сроки сломить оборону врага, создать большие бреши в избранных направлениях и развить успех. Для распыления резервов вермахта операции чередовались по времени и проводились в районах, значительно удалённых друг от друга. Главные наступательные операции планировали на южном направлении с целью полного освобождения Украины и Крыма. Первой по времени стала операция на северном направлении – Ленинградский, 2-й Прибалтийский и Волховский фронты. Наши войска должны были окончательно снять блокаду с Ленинграда и выйти к границам советских прибалтийских республик, оккупированных врагом.
Эти операции вошли в историю под названием «Десять сталинских ударов» и вели к полному освобождению советской территории от захватчиков и перенесению боевых действий Красной Армии за пределы СССР.
Освобождение Правобережной Украины
В течение зимней кампании 1944 года крупные операции советских войск развернулись на южном направлении (это был второй удар, первый – Ленинград). Это не позволило германскому командованию перебросить войска с юга на север. На южном крыле своего фронта немцы имели к началу 1944 года одну из своих самых крупных стратегических группировок. Немецкое командование считало, что русские продолжат начатое в 1943 году наступление на южном фланге. По жесточайшему указанию Гитлера они были должны любой ценой удержать Правобережную Украину (продовольственные ресурсы), Никополь (марганец), Криворожский бассейн (железная руда) и Крым, который прикрывал южный фланг всего германского фронта.
На Правобережной Украине располагались две немецкие группы армий – «Юг» и «А», которые имели в своём составе 1,7 млн. солдат и офицеров, около 17 тыс. орудий и минометов, 2,2 тыс. танков и САУ, около 1500 самолетов. С нашей стороны немцам противостояли 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинский фронты: 2,3 млн. человек, около 29 тыс. орудий и минометов, более 2 тыс. танков и САУ, свыше 2,3 тыс. боевых самолетов.
Первые операции стратегической Днепровско-Карпатской операции начались ещё в 24 декабря 1943 года. В этот день войска 1-го Украинского фронта под командованием Н. Ф. Ватутина начали наступление в общем направлении на Винницу. Первые дни Житомирско-Бердичевская операция развивалась весьма успешно, оборона противника была прорвана до 300 км в ширину и на 100 км в глубину, и советские войска наступали на запад, юго-запад и юг. Немцы несли большие потери и отступали. Но вскоре опомнились и оказали упорное сопротивление. Тяжелые бои шли на подступах к Житомиру, Бердичеву и Белой Церкви. В ходе наступления наши войска разбили противостоящие им силы немецкой 4-й полевой и 1-й танковой армий, освободили Радомышль (27 декабря), Новоград-Волынский (3 января 1944 года), Житомир (31 декабря 1943 г.), Бердичев (5 января) и Белую Церковь. Советские войска вышли на подступы к Виннице, Жмеринке, Умани и Жашкову.
Немецкие средние танки Pz.kpfw. IV Ausf. G поздних серий, брошенные в районе Житомира. Декабрь 1943 г.
Танк Т-34 44-й гвардейской танковой бригады в засаде под Бердичевым. 1944 г.
Советские пехотинцы на улице Бердичева. Январь 1944 г.
Командующему группой армий «Юг» фельдмаршалу Манштейну пришлось перебросить в район наступления войск Ватутина 10 пехотных и 6 танковых дивизий. Создав в районе Винницы и Умани ударные группы, гитлеровцы 10 – 11 января 1944 года нанесли два сильных контрудара и смогли остановить и потеснить советские войска. В итоге к 14 января 1944 года Красная Армия продвинулась до 200 км и охватила корсунь-шевченковскую группировку вермахта с северо-запада. Советские войска освободили почти полностью Киевскую и Житомирскую области, частично – Винницкую и Житомирскую области.
Учитывая успешное и быстрое наступление 1-го Украинского фронта, советская Ставка изменила задачи 2-го и 3-го Украинских фронтов. Ранее они должны были разбить криворожскую группировку противника. Теперь 2-й Украинский фронт под командованием И. С. Конева должен был, удерживая прочную оборону на своем левом фланге, 5 января 1944 года нанести главный удар на кировоградском направлении – разгромить кировоградскую группировку вермахта, освободить Кировоград, охватывая его с севера и юга. В дальнейшем занять районы Ново-Украинка, Помошная и наступать на Первомайск, чтобы выйти на реку Южный Буг.
Войска Конева перешли в наступление 5 января 1944 г. В ходе первого дня наступления советские войска частично прорвали тактическую оборону противника и продвинулись на глубину от 4 до 24 км. 6 января 5-я и 7-я гвардейские армии Жадова и Шумилова, ломая упорное сопротивление гитлеровцев, создали прорыв до 70 км по ширине и до 30 км в глубину. Соединения 5-й гвардейской танковой армии Ротмистрова с ходу преодолели второй оборонительный рубеж противника и вышли в район Кировограда. После упорных боев, отражая контратаки противника, 8 января советские войска освободили Кировоград. Однако окружить и уничтожить немецкую группировку в корсунь-шевченковском выступе не удалось из-за отставания стрелковых дивизий. После этого советские войска, столкнувшись со всё усиливающимся сопротивлением немцев, ещё вели наступление до 16 января.
Таким образом, в ходе Кировоградской операции советские войска нанесли поражение 8-й немецкой армии. Был освобожден Кировоград – важный узел коммуникаций. При этом правый (южный) фланг группировки немцев в районе Корсунь-Шевченковского оказывался под угрозой удара советской армии. Немецкое командование, ещё надеясь вернуть Киев, не собиралось отводить эту крупную группировку и выровнять фронт.
Советская Ставка 12 января 1944 года направила новую директиву и потребовала в ближайшее время окружить и ликвидировать группировку противника в корсунь-шевченковском выступе, сомкнуть левый фланг 1-го Украинского фронта и правый фланг 2-го Украинского фронта. Командование советских фронтов путем перегруппировки сил сформировало ударные группировки, которые должны были нанести удары в основание выступа. Для успешного проведения операции было создано превосходство над немцами – по живой силе в 1,7 раза, по артиллерии – в 2,4 раза, по танкам и САУ – в 2,6 раза. С воздуха советские войска поддерживали 2-я и 5-я воздушные армии.
14-15 января 1944 года войска 2-го Украинского фронта перешли в наступление и добились некоторых успехов. Однако немцы организовали сильные контратаки и 16 января Ставка указала Коневу на недостаточную организованность войск. Поэтому начало Корсунь-Шевченковской операции отложили до 24 января.
Советская пехота в бою в населенном пункте в районе Корсунь-Шевченковского
Немецкий танк Pz.Kpfw V «Пантера», подбитый САУ СУ-85 под командованием лейтенанта Кравцева. Украина, 1944 год. Источник фотографий: http://waralbum.ru/
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
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