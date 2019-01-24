«Он уважать себя заставил». О блокировке ресурсов за неуважение к органам власти
Многоуважаемые депутаты Государственной Думы Российской Федерации, забыв о личных интересах, провели очередное заседание Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ими был рассмотрен законопроект № 606593-7 «О внесении изменений в статью 153 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации». Предметом слушаний были поправки, касающиеся механизмов блокировки недостоверной информации, распространяющейся под видом достоверной информации.
Я уже не раз писал, что дело это вроде бы неплохое. И если бы не один нюанс, который упорно, из раза в раз, пытаются протащить наши глубокоуважаемые всенароднолюбимые депутаты, рассмотрение подобного законопроекта не вызвало бы ни малейших претензий со стороны любого адекватного человека. Но этот самый нюанс никуда не делся и сейчас, а значит, из проекта закона никуда не исчезла формулировка, обязывающая нас уважать в том числе и органы власти.
Поэтому автор данной статьи уже начинает тренироваться в демонстрации глубочайшего верноподданнического уважения к упомянутым органам. Теперь он (то есть я) будет уважать и правительство, и Государственную Думу, и депутатов всех уровней, и суды, и прокуратуры, и даже дворника из местного ЖЭУ. Мало ли что: уважения мало не бывает!
Вы, конечно же, меня поправите: никто не требует от меня уважения, просто открыто не уважать запрещают. И даже грозят в случае чего блокировкой того средства массовой информации, которое осмелится моё неуважение открыто транслировать обществу. Но беда ведь в том, что даже сами депутаты понимают, насколько сомнительны формулировки, которые им приходится обсуждать. И какая сложится у нас правоприменительная практика, если данный закон в основе своей сохранит свою охранительную направленность, никто из нас не знает (хотя многие и догадываются).
Ну да, ну да, как же – вы, главное, примите в первом чтении, а уж потом мы постараемся, потом мы все почистим и поправим, сделаем так, что ни сучка ни задоринки. Ну а как же иначе? Разве наши депутаты когда-нибудь давали повод усомниться в своей компетентности?! Именно так все и будет!
Хотя, признаться, есть некоторые подозрения, что будет как обычно: стоит принять в первом чтении, и дальше наша машина по принятию законов примет что угодно просто по инерции, просто потому, что в отпуск хочется, а засиживаться с непонятным законопроектом не хочется.
Да и что с того, если и примут? Отменить ответственность за неуважение к органам власти все равно ведь даже не планируется, а значит, вся эта возня с четкостью формулировок, в соответствии с которыми вас могут взять за одно место, решающего значения не имеет. Почему? Да потому, что на всякую формулировку найдется своя трактовка, и уж нас-то учить, во что это может превратиться, не стоит.
Не устану повторять: попытка протащить данную поправку есть не что иное, как реакция на некоторые заявления чиновников разного уровня, сделанные за минувший год. Когда власть столкнулась с решительной осуждающей реакцией общества и СМИ на заявления разных региональных «министров», советующих нам питаться «макарошками», да депутаток, объясняющих молодежи, что государство не просило их рожать, некоторые глубокоуважаемые и всенароднолюбимые и задумались о том, что пора бы уже народишко в чувство привести.
Нет, этот законопроект направлен не против обычных граждан. И даже, наверное, не против журналистов и публицистов. Это удар по изданиям и их владельцам, позволяющий закрутить гайки, внешне ничего особенно для этого не делая. Стоит его принять, и достаточно будет просто позвонить «откуда надо» главному редактору, поинтересоваться, не хочет ли он получить блокировку ресурса за не слишком уважительный отзыв об очередном «многоуважаемом и всенароднолюбимом»? Но что самое страшное, круг этих самых «звонильщиков» будет серьёзно расширен.
А самое главное, что порядок блокировки ресурсов постепенно переводится во внесудебную сферу. Причем речь не о чрезвычайном положении и не о явном криминале, когда действовать действительно нужно без промедления. Речь о «неуважении», которое каждый теперь будет трактовать по своему усмотрению. А заодно и рассылать директивы о блокировке, по делу и так, на всякий случай.
Нет ничего удивительного в том, что законопроект поддержало правительство. Хотя правительству, казалось бы, особого дела до этого быть не должно: занимается себе, многоуважаемое, сводкой бюджета, и занималось бы дальше. Но как тут не вспомнить реакцию на «денег нет, но вы держитесь»…
Эх, осмелел народишко, совсем разбаловался! Мало того что не уважают, так ведь ещё и осмеливаются открыто говорить об этом! Ну да ничего, будет и на депутатской улице праздник! Попомнят, неблагодарные, чиновничьи слезы!
А главное, в обществе наконец-то будет наведет порядок! И любой депутат или чиновник сможет наконец с мигалкой по встречке прокатиться, не опасаясь неуважительных криков разных там граждан.
Депутаты сошлись во мнении, что наличие такого механизма будет способствовать обеспечению безопасности граждан и стабильности работы служб во время чрезвычайных ситуаций и спасательных работ, когда существующим механизмам противодействия фейковым новостям не достает требуемой оперативности.
Я уже не раз писал, что дело это вроде бы неплохое. И если бы не один нюанс, который упорно, из раза в раз, пытаются протащить наши глубокоуважаемые всенароднолюбимые депутаты, рассмотрение подобного законопроекта не вызвало бы ни малейших претензий со стороны любого адекватного человека. Но этот самый нюанс никуда не делся и сейчас, а значит, из проекта закона никуда не исчезла формулировка, обязывающая нас уважать в том числе и органы власти.
Комитет обсудил проект федерального закона № 606594-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», наделяющий Генеральную прокуратуру Российской Федерации правом выносить решения о блокировке сайтов с информацией, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, официальным государственным символам России и органам, осуществляющим государственную власть.
Поэтому автор данной статьи уже начинает тренироваться в демонстрации глубочайшего верноподданнического уважения к упомянутым органам. Теперь он (то есть я) будет уважать и правительство, и Государственную Думу, и депутатов всех уровней, и суды, и прокуратуры, и даже дворника из местного ЖЭУ. Мало ли что: уважения мало не бывает!
Вы, конечно же, меня поправите: никто не требует от меня уважения, просто открыто не уважать запрещают. И даже грозят в случае чего блокировкой того средства массовой информации, которое осмелится моё неуважение открыто транслировать обществу. Но беда ведь в том, что даже сами депутаты понимают, насколько сомнительны формулировки, которые им приходится обсуждать. И какая сложится у нас правоприменительная практика, если данный закон в основе своей сохранит свою охранительную направленность, никто из нас не знает (хотя многие и догадываются).
В адрес обоих законопроектов было высказано много замечаний. С учетом того, что со стороны правительства Российской Федерации был получен положительный отзыв, комитет счел уместным поддержать инициативы концептуально. В случае если Государственная Дума примет их в первом чтении, работа будет продолжена с привлечением круга экспертов, в частности, для четкой формулировки классифицирующих критериев.
Ну да, ну да, как же – вы, главное, примите в первом чтении, а уж потом мы постараемся, потом мы все почистим и поправим, сделаем так, что ни сучка ни задоринки. Ну а как же иначе? Разве наши депутаты когда-нибудь давали повод усомниться в своей компетентности?! Именно так все и будет!
Хотя, признаться, есть некоторые подозрения, что будет как обычно: стоит принять в первом чтении, и дальше наша машина по принятию законов примет что угодно просто по инерции, просто потому, что в отпуск хочется, а засиживаться с непонятным законопроектом не хочется.
Да и что с того, если и примут? Отменить ответственность за неуважение к органам власти все равно ведь даже не планируется, а значит, вся эта возня с четкостью формулировок, в соответствии с которыми вас могут взять за одно место, решающего значения не имеет. Почему? Да потому, что на всякую формулировку найдется своя трактовка, и уж нас-то учить, во что это может превратиться, не стоит.
Не устану повторять: попытка протащить данную поправку есть не что иное, как реакция на некоторые заявления чиновников разного уровня, сделанные за минувший год. Когда власть столкнулась с решительной осуждающей реакцией общества и СМИ на заявления разных региональных «министров», советующих нам питаться «макарошками», да депутаток, объясняющих молодежи, что государство не просило их рожать, некоторые глубокоуважаемые и всенароднолюбимые и задумались о том, что пора бы уже народишко в чувство привести.
Нет, этот законопроект направлен не против обычных граждан. И даже, наверное, не против журналистов и публицистов. Это удар по изданиям и их владельцам, позволяющий закрутить гайки, внешне ничего особенно для этого не делая. Стоит его принять, и достаточно будет просто позвонить «откуда надо» главному редактору, поинтересоваться, не хочет ли он получить блокировку ресурса за не слишком уважительный отзыв об очередном «многоуважаемом и всенароднолюбимом»? Но что самое страшное, круг этих самых «звонильщиков» будет серьёзно расширен.
А самое главное, что порядок блокировки ресурсов постепенно переводится во внесудебную сферу. Причем речь не о чрезвычайном положении и не о явном криминале, когда действовать действительно нужно без промедления. Речь о «неуважении», которое каждый теперь будет трактовать по своему усмотрению. А заодно и рассылать директивы о блокировке, по делу и так, на всякий случай.
Нет ничего удивительного в том, что законопроект поддержало правительство. Хотя правительству, казалось бы, особого дела до этого быть не должно: занимается себе, многоуважаемое, сводкой бюджета, и занималось бы дальше. Но как тут не вспомнить реакцию на «денег нет, но вы держитесь»…
Эх, осмелел народишко, совсем разбаловался! Мало того что не уважают, так ведь ещё и осмеливаются открыто говорить об этом! Ну да ничего, будет и на депутатской улице праздник! Попомнят, неблагодарные, чиновничьи слезы!
А главное, в обществе наконец-то будет наведет порядок! И любой депутат или чиновник сможет наконец с мигалкой по встречке прокатиться, не опасаясь неуважительных криков разных там граждан.
- Автор:
- Виктор Кузовков
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