«Он уважать себя заставил». О блокировке ресурсов за неуважение к органам власти

Депутаты сошлись во мнении, что наличие такого механизма будет способствовать обеспечению безопасности граждан и стабильности работы служб во время чрезвычайных ситуаций и спасательных работ, когда существующим механизмам противодействия фейковым новостям не достает требуемой оперативности.

Комитет обсудил проект федерального закона № 606594-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», наделяющий Генеральную прокуратуру Российской Федерации правом выносить решения о блокировке сайтов с информацией, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, официальным государственным символам России и органам, осуществляющим государственную власть.

В адрес обоих законопроектов было высказано много замечаний. С учетом того, что со стороны правительства Российской Федерации был получен положительный отзыв, комитет счел уместным поддержать инициативы концептуально. В случае если Государственная Дума примет их в первом чтении, работа будет продолжена с привлечением круга экспертов, в частности, для четкой формулировки классифицирующих критериев.

Многоуважаемые депутаты Государственной Думы Российской Федерации, забыв о личных интересах, провели очередное заседание Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ими был рассмотрен законопроект № 606593-7 «О внесении изменений в статью 153 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации». Предметом слушаний были поправки, касающиеся механизмов блокировки недостоверной информации, распространяющейся под видом достоверной информации.Я уже не раз писал, что дело это вроде бы неплохое. И если бы не один нюанс, который упорно, из раза в раз, пытаются протащить наши глубокоуважаемые всенароднолюбимые депутаты, рассмотрение подобного законопроекта не вызвало бы ни малейших претензий со стороны любого адекватного человека. Но этот самый нюанс никуда не делся и сейчас, а значит, из проекта закона никуда не исчезла формулировка, обязывающая нас уважать в том числе и органы власти.Поэтому автор данной статьи уже начинает тренироваться в демонстрации глубочайшего верноподданнического уважения к упомянутым органам. Теперь он (то есть я) будет уважать и правительство, и Государственную Думу, и депутатов всех уровней, и суды, и прокуратуры, и даже дворника из местного ЖЭУ. Мало ли что: уважения мало не бывает!Вы, конечно же, меня поправите: никто не требует от меня уважения, просто открыто не уважать запрещают. И даже грозят в случае чего блокировкой того средства массовой информации, которое осмелится моё неуважение открыто транслировать обществу. Но беда ведь в том, что даже сами депутаты понимают, насколько сомнительны формулировки, которые им приходится обсуждать. И какая сложится у нас правоприменительная практика, если данный закон в основе своей сохранит свою охранительную направленность, никто из нас не знает (хотя многие и догадываются).Ну да, ну да, как же – вы, главное, примите в первом чтении, а уж потом мы постараемся, потом мы все почистим и поправим, сделаем так, что ни сучка ни задоринки. Ну а как же иначе? Разве наши депутаты когда-нибудь давали повод усомниться в своей компетентности?! Именно так все и будет!Хотя, признаться, есть некоторые подозрения, что будет как обычно: стоит принять в первом чтении, и дальше наша машина по принятию законов примет что угодно просто по инерции, просто потому, что в отпуск хочется, а засиживаться с непонятным законопроектом не хочется.Да и что с того, если и примут? Отменить ответственность за неуважение к органам власти все равно ведь даже не планируется, а значит, вся эта возня с четкостью формулировок, в соответствии с которыми вас могут взять за одно место, решающего значения не имеет. Почему? Да потому, что на всякую формулировку найдется своя трактовка, и уж нас-то учить, во что это может превратиться, не стоит.Не устану повторять: попытка протащить данную поправку есть не что иное, как реакция на некоторые заявления чиновников разного уровня, сделанные за минувший год. Когда власть столкнулась с решительной осуждающей реакцией общества и СМИ на заявления разных региональных «министров», советующих нам питаться «макарошками», да депутаток, объясняющих молодежи, что государство не просило их рожать, некоторые глубокоуважаемые и всенароднолюбимые и задумались о том, что пора бы уже народишко в чувство привести.Нет, этот законопроект направлен не против обычных граждан. И даже, наверное, не против журналистов и публицистов. Это удар по изданиям и их владельцам, позволяющий закрутить гайки, внешне ничего особенно для этого не делая. Стоит его принять, и достаточно будет просто позвонить «откуда надо» главному редактору, поинтересоваться, не хочет ли он получить блокировку ресурса за не слишком уважительный отзыв об очередном «многоуважаемом и всенароднолюбимом»? Но что самое страшное, круг этих самых «звонильщиков» будет серьёзно расширен.А самое главное, что порядок блокировки ресурсов постепенно переводится во внесудебную сферу. Причем речь не о чрезвычайном положении и не о явном криминале, когда действовать действительно нужно без промедления. Речь о «неуважении», которое каждый теперь будет трактовать по своему усмотрению. А заодно и рассылать директивы о блокировке, по делу и так, на всякий случай.Нет ничего удивительного в том, что законопроект поддержало правительство. Хотя правительству, казалось бы, особого дела до этого быть не должно: занимается себе, многоуважаемое, сводкой бюджета, и занималось бы дальше. Но как тут не вспомнить реакцию на «денег нет, но вы держитесь»…Эх, осмелел народишко, совсем разбаловался! Мало того что не уважают, так ведь ещё и осмеливаются открыто говорить об этом! Ну да ничего, будет и на депутатской улице праздник! Попомнят, неблагодарные, чиновничьи слезы!А главное, в обществе наконец-то будет наведет порядок! И любой депутат или чиновник сможет наконец с мигалкой по встречке прокатиться, не опасаясь неуважительных криков разных там граждан.