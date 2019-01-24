Российские военные выведут на орбиту «Тундру»
В начале января 2019 года Россия планово вывела с орбиты свой военный спутник «Космос-2430», который входил в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Око», система действовала с 1982 года. Об этом сначала сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). После чего данное событие стало одной из самых обсуждаемых тем в российских средствах массовой информации. Этому поспособствовало и то, что кадры падения спутника попали в телевизионную трансляцию матча по крикету в Новой Зеландии, а затем разошлись по всему миру.
По информации NORAD, 5 января в атмосфере Земли сгорел военный спутник «Космос-2430» российского производства. После публикаций в СМИ ситуацию официально прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. В командовании Воздушно-космических сил РФ отметили, что российский военный спутник «Космос-2430», исключенный из состава орбитальной группировки в 2012 году, был планово сведен с орбиты утром 5 января (в 9:48 по московскому времени) и сгорел над Атлантическим океаном. Сообщается, что спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы Земли над территорией Атлантического океана на высоте порядка 100 километров. Дежурными силами ВКС России схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках его траектории, отметили в Минобороны РФ.
Военный спутник «Космос-2430» был выведен на орбиту в 2007 году и проработал до 2012 года, после чего был выведен из состава орбитальной группировки Российской Федерации, уточнили представители военного ведомства. Данный спутник входил в состав действовавшей с 1982 по 2014 год спутниковой системы обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США – «Око» (УК-КС). Данная система входила в состав космического эшелона СПРН – системы предупреждения о ракетном нападении. Данная система включала в себя спутники первого поколения УС-К на высокоэллиптических орбитах и УС-КС на геостационарной орбите. Спутники, расположенные на геостационарной орбите, обладали существенным преимуществом – такие КА не меняли своей позиции относительно планеты и могли обеспечивать постоянную поддержку группировке спутников, находящихся на высокоэллиптических орбитах. На начало 2008 года группировка состояла всего из трех спутников, одного аппарат 71Х6 «Космос-2379» на геостационарной орбите и двух КА 73Д6 «Космос-2422», «Космос-2430» на высокоэллиптических орбитах.
Начиная с февраля 1991 года, в нашей стране параллельно разворачивалась система «Око-1» из спутников второго поколения 71Х6, расположенных на геостационарной орбите. Спутники второго поколения 71Х6 УС-КМО (универсальная система контроля морей, океанов) в отличие от спутников первого поколения системы «Око», позволяли также регистрировать пуски баллистических ракет с подводных лодок, выполненные с морской поверхности. Для этого космические аппараты получили инфракрасный телескоп с зеркалом диаметром один метр и солнечный защитный экран размером 4,5 метра. Полная группировка спутников должна была включать в себя до 7-и спутников, расположенных на геостационарных орбитах, и около 4-х спутников на высоких эллиптических орбитах. Все спутники данной системы обладали способностью обнаружения запусков баллистических ракет против фона земной поверхности и облачного покрова.
Первый космический аппарат новой системы «Око-1» был запущен 14 февраля 1991 года. Всего же было запущено 8 аппаратов УС-КМО, таким образом, до запланированных размеров группировка спутников никогда не разворачивалась. В 1996 году система «Око-1» с космическими аппаратами УС-КМО на геостационарной орбите была официально принята на вооружение. Система функционировала с 1996 по 2014 год. Отличительной особенностью спутников второго поколения 71Х6 УС-КМО стало применение вертикального наблюдения за стартом баллистических ракет на фоне земной поверхности, что позволило фиксировать не только сам факт запуска ракет, но и определять азимут их полета. Последнего спутника системы «Око-1» Минобороны России лишилось в апреле 2014 года, спутник из-за возникших неполадок отработал на орбите всего два года из запланированных 5-7 лет работы. После вывода из эксплуатации последнего спутника получилось так, что Российская Федерация примерно на год осталась вообще без работающих спутников системы предупреждения о ракетном нападении, пока в 2015 году не был произведен запуск первого спутника новой Единой космической системы (ЕКС), получившей обозначение «Тундра».
Доставшиеся России еще с советских времен системы «Око» Минобороны критиковало еще в 2005 году. Занимавший на тот момент времени пост заместителя командующего космическими войсками по вооружению генерал Олег Громов причислял геостационарные спутники 71Х6 и высокоэллиптические 73Д6 к разряду «безнадежно устаревших» космических аппаратов. К системе «Око» у военных имелись серьезные претензии. Все дело было в том, что даже при полном развертывании системы спутники 71Х6 были в состоянии лишь засечь сам факт пуска баллистической ракеты с территории противника, однако не могли определить параметры ее баллистической траектории, писала еще в 2014 году газета «Коммерсантъ»
Говоря другими словами, после выдачи сигнала о запуске вражеской баллистической ракеты к работе подключались наземные радиолокационные станции и до тех пор, пока МБР не оказывалась в поле их видения, отследить полет вражеской ракеты было невозможно. Новые космические аппараты «Тундра» (изделие 14Ф142) снимают обозначенную проблему с повестки дня. По сведениям «Коммерсанта», новые российские спутники могут с большой долей вероятности указывать район поражения не только баллистическими, но и другими типами ракет противника, в том числе теми, которые запускаются с борта подводных лодок. При этом на космических аппаратах «Тундра» будет размещена система боевого управления, так что в случае необходимости через космический аппарат можно будет передать сигнал о нанесении ответного удара по противнику.
Стоит отметить, что с работой системы «Око» связан и самый известный случай в советской истории, когда ошибка системы могла спровоцировать Третью мировую войну. 26 сентября 1983 года система выдала ложное предупреждение о ракетной атаке. Тревога была признана ложной решением подполковника С. Е. Петрова, который в тот момент являлся оперативным дежурным командного пункта «Серпухов-15», расположенного примерно в 100 километрах от Москвы. Именно здесь располагался ЦКП – Центральный командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении УС-КС «Око», отсюда же осуществлялось управление спутникам СПРН.
В интервью газете «Взгляд» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что система «Ока» в свое время создавалась для предупреждения о запусках межконтинентальных баллистических ракет с американской территории, а во времена холодной войны – и с территории Европы. Основной функцией системы была фиксация пусков МБР, на что должны были отреагировать отечественные РВСН. Данная система функционировала в рамках доктрины ответного удара. В настоящее время в России создана новая система, получившая обозначение ЕКС. В сентябре 2014 года министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что разработка данной системы является «одним из ключевых направлений развития сил и средств ядерного сдерживания». Стоит отметить, что в США в настоящее время работают над тем же самым вопросом. Новая американская космическая система получила название SBIRS (Space-Based Infrared System). Она должна прийти на смену устаревшей системе DSP (Defense Support Program). Известно, что в составе американской системы должно быть развернуто не менее четырех высокоэллиптических и шести геостационарных спутников.
Как отметил в разговоре с журналистами газеты «Взгляд» Алексей Леонков, основной особенностью новой российской Единой космической системы, которая будет состоять из космических аппаратов «Тундра», является другая доктрина. Система будет работать по доктрине ответно-встречного удара. Новые российские спутники «Тундра» в состоянии отследить запуски баллистических ракет с земной и водной поверхности. «Помимо того, что новые спутники отслеживают такие пуски, они еще и формируют алгоритм, который позволяет определить, куда именно обнаруженные ракеты могут попасть, а также формируют необходимые данные для нанесения ответного удара», – отметил Леонков.
Известно, что первый спутник новой системы ЕКС должен был быть выведен на орбиту еще в четвертом квартале 2014 года, но в итоге запуск был отложен и состоялся лишь в конце 2015 года. Помимо этого ранее планировалось, что система будет полностью развернута к 2020 году, когда в ее состав войдут 10 спутников. Позднее эти сроки были сдвинуты минимум на 2022 год. По информации из открытых источников, в настоящее время на орбите находятся всего два спутника – «Космос-2510» (ноябрь 2015 года) и «Космос-2518» (май 2017 года), оба спутника находятся на высокоэллиптической орбите. Как отмечают российские военные эксперты, количество выведенных на орбиту спутников может быть более двух, так как Минобороны России неохотно делится информацией о том, какие именно спутники выводятся на орбиту.
По словам военного обозревателя агентства ТАСС, полковника в отставке Виктора Литовкина, система предупреждения о ракетном нападении состоит из нескольких эшелонов. К примеру, по периметру страны находятся наземные станции предупреждения о ракетном нападении. «Существует наземная система контроля космического пространства, существуют оптические системы, три этих компонента вместе обеспечивают работу системы предупреждения», – отметил Литовкин в интервью газете «Взгляд». Эксперт ТАСС уверен, что в настоящее время система СПРН полностью работоспособна.
По словам Алексея Леонкова, функции предупреждения о ракетном нападении выполняют сегодня не только космические аппараты, но и станции надгоризонтного радиолокационного обнаружения типа «Дарьял», «Днепр» и «Воронеж». Данные станции и берут МБР на сопровождение. Однако полноценной заменой спутникам такие надгоризонтные РЛС быть не могут, так как они в состоянии обнаружить цели только на расстоянии порядка 3700 км (станции «Воронеж-М» и «Воронеж-СМ» могут обнаруживать цели на дальности до 6000 км). Максимальная дальность обнаружения обеспечивается лишь на очень больших высотах» – отметил эксперт.
Стоит отметить, что информация о современных спутниках системы ЕКС «Тундра» (изделие 14Ф112) засекречена, поэтому в открытом доступе находится немного сведений о новой российской системе. Известно, что космические аппараты Единой космической системы приходят на смену системам «Око» и «Око-1», первый запуск нового спутника состоялся 17 ноября 2015 года. Скорее всего, название «Тундра» получено по названию орбиты, на которую выведены спутники. Орбита «Тундра» – это один из типов высокой эллиптической орбиты с наклонением в 63,4° и периодом обращения в звездные сутки (это на 4 минуты меньше солнечных суток). Спутники, которые располагаются на данной орбите, находятся на геосинхронной орбите, трасса таких КА больше всего напоминает по форме восьмерку. Известно, что орбиту «Тундра» используют спутники QZSS навигационной системы Японии и спутники радиовещания «Sirius XM Radio», занимающиеся обслуживанием Северной Америки.
Известно, что новые спутники «Тундра» разработаны при участии Центрального научно-исследовательского института «Комета» (модуль полезной нагрузки) и ракетно-космической корпорации «Энергия» (разработка платформы). Ранее «Комета» уже занималась разработкой и проектированием космической системы раннего обнаружения стартов МБР первого и второго поколения, а также космического эшелон СПРН (система «Око»). Также в создании модуля целевой аппаратуры космического аппарата «Тундра» принимали участие инженеры НПО имени С. А. Лавочкина, которые разрабатывали элементы несущей конструкции (в частности, сотопанели с оборудованием и без, каркасы отсеков), внешней и внутренней навески (теплопроводы, радиаторы, приемники, направленные антенны, остронаправленные антенны), а также обеспечивали динамические и прочностные расчеты.
В отличие от спутников системы «Око-1», которые могли засечь лишь факел стартующей баллистической ракеты, а определение ее траектории передавалось наземным службам СПРН, что существенным образом увеличивало время, необходимое для сбора информации, новая система «Тундра» может сама определять параметры баллистической траектории обнаруженных ракет и вероятные районы их поражения. Важным отличием является и наличием системы боевого управления на борту КА, что позволяет отдавать через спутники сигнал о нанесении ответного удара по противнику. Сообщается, что управление спутниками «Тундра», как и спутниками двух предыдущих систем, ведется из Центрального командного пункта СПРН, расположенного в Серпухове-15.
По информации NORAD, 5 января в атмосфере Земли сгорел военный спутник «Космос-2430» российского производства. После публикаций в СМИ ситуацию официально прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. В командовании Воздушно-космических сил РФ отметили, что российский военный спутник «Космос-2430», исключенный из состава орбитальной группировки в 2012 году, был планово сведен с орбиты утром 5 января (в 9:48 по московскому времени) и сгорел над Атлантическим океаном. Сообщается, что спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы Земли над территорией Атлантического океана на высоте порядка 100 километров. Дежурными силами ВКС России схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках его траектории, отметили в Минобороны РФ.
Военный спутник «Космос-2430» был выведен на орбиту в 2007 году и проработал до 2012 года, после чего был выведен из состава орбитальной группировки Российской Федерации, уточнили представители военного ведомства. Данный спутник входил в состав действовавшей с 1982 по 2014 год спутниковой системы обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США – «Око» (УК-КС). Данная система входила в состав космического эшелона СПРН – системы предупреждения о ракетном нападении. Данная система включала в себя спутники первого поколения УС-К на высокоэллиптических орбитах и УС-КС на геостационарной орбите. Спутники, расположенные на геостационарной орбите, обладали существенным преимуществом – такие КА не меняли своей позиции относительно планеты и могли обеспечивать постоянную поддержку группировке спутников, находящихся на высокоэллиптических орбитах. На начало 2008 года группировка состояла всего из трех спутников, одного аппарат 71Х6 «Космос-2379» на геостационарной орбите и двух КА 73Д6 «Космос-2422», «Космос-2430» на высокоэллиптических орбитах.
Спутник системы «Око-1»
Начиная с февраля 1991 года, в нашей стране параллельно разворачивалась система «Око-1» из спутников второго поколения 71Х6, расположенных на геостационарной орбите. Спутники второго поколения 71Х6 УС-КМО (универсальная система контроля морей, океанов) в отличие от спутников первого поколения системы «Око», позволяли также регистрировать пуски баллистических ракет с подводных лодок, выполненные с морской поверхности. Для этого космические аппараты получили инфракрасный телескоп с зеркалом диаметром один метр и солнечный защитный экран размером 4,5 метра. Полная группировка спутников должна была включать в себя до 7-и спутников, расположенных на геостационарных орбитах, и около 4-х спутников на высоких эллиптических орбитах. Все спутники данной системы обладали способностью обнаружения запусков баллистических ракет против фона земной поверхности и облачного покрова.
Первый космический аппарат новой системы «Око-1» был запущен 14 февраля 1991 года. Всего же было запущено 8 аппаратов УС-КМО, таким образом, до запланированных размеров группировка спутников никогда не разворачивалась. В 1996 году система «Око-1» с космическими аппаратами УС-КМО на геостационарной орбите была официально принята на вооружение. Система функционировала с 1996 по 2014 год. Отличительной особенностью спутников второго поколения 71Х6 УС-КМО стало применение вертикального наблюдения за стартом баллистических ракет на фоне земной поверхности, что позволило фиксировать не только сам факт запуска ракет, но и определять азимут их полета. Последнего спутника системы «Око-1» Минобороны России лишилось в апреле 2014 года, спутник из-за возникших неполадок отработал на орбите всего два года из запланированных 5-7 лет работы. После вывода из эксплуатации последнего спутника получилось так, что Российская Федерация примерно на год осталась вообще без работающих спутников системы предупреждения о ракетном нападении, пока в 2015 году не был произведен запуск первого спутника новой Единой космической системы (ЕКС), получившей обозначение «Тундра».
Доставшиеся России еще с советских времен системы «Око» Минобороны критиковало еще в 2005 году. Занимавший на тот момент времени пост заместителя командующего космическими войсками по вооружению генерал Олег Громов причислял геостационарные спутники 71Х6 и высокоэллиптические 73Д6 к разряду «безнадежно устаревших» космических аппаратов. К системе «Око» у военных имелись серьезные претензии. Все дело было в том, что даже при полном развертывании системы спутники 71Х6 были в состоянии лишь засечь сам факт пуска баллистической ракеты с территории противника, однако не могли определить параметры ее баллистической траектории, писала еще в 2014 году газета «Коммерсантъ»
Элементы антенны метровой РЛС «Воронеж-М», фото: militaryrussia.ru
Говоря другими словами, после выдачи сигнала о запуске вражеской баллистической ракеты к работе подключались наземные радиолокационные станции и до тех пор, пока МБР не оказывалась в поле их видения, отследить полет вражеской ракеты было невозможно. Новые космические аппараты «Тундра» (изделие 14Ф142) снимают обозначенную проблему с повестки дня. По сведениям «Коммерсанта», новые российские спутники могут с большой долей вероятности указывать район поражения не только баллистическими, но и другими типами ракет противника, в том числе теми, которые запускаются с борта подводных лодок. При этом на космических аппаратах «Тундра» будет размещена система боевого управления, так что в случае необходимости через космический аппарат можно будет передать сигнал о нанесении ответного удара по противнику.
Стоит отметить, что с работой системы «Око» связан и самый известный случай в советской истории, когда ошибка системы могла спровоцировать Третью мировую войну. 26 сентября 1983 года система выдала ложное предупреждение о ракетной атаке. Тревога была признана ложной решением подполковника С. Е. Петрова, который в тот момент являлся оперативным дежурным командного пункта «Серпухов-15», расположенного примерно в 100 километрах от Москвы. Именно здесь располагался ЦКП – Центральный командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении УС-КС «Око», отсюда же осуществлялось управление спутникам СПРН.
В интервью газете «Взгляд» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что система «Ока» в свое время создавалась для предупреждения о запусках межконтинентальных баллистических ракет с американской территории, а во времена холодной войны – и с территории Европы. Основной функцией системы была фиксация пусков МБР, на что должны были отреагировать отечественные РВСН. Данная система функционировала в рамках доктрины ответного удара. В настоящее время в России создана новая система, получившая обозначение ЕКС. В сентябре 2014 года министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что разработка данной системы является «одним из ключевых направлений развития сил и средств ядерного сдерживания». Стоит отметить, что в США в настоящее время работают над тем же самым вопросом. Новая американская космическая система получила название SBIRS (Space-Based Infrared System). Она должна прийти на смену устаревшей системе DSP (Defense Support Program). Известно, что в составе американской системы должно быть развернуто не менее четырех высокоэллиптических и шести геостационарных спутников.
Вывод на орбиту ракетой «Союз-2.1б» второго спутника ЕКС «Тундра», кадр из видео Минобороны РФ
Как отметил в разговоре с журналистами газеты «Взгляд» Алексей Леонков, основной особенностью новой российской Единой космической системы, которая будет состоять из космических аппаратов «Тундра», является другая доктрина. Система будет работать по доктрине ответно-встречного удара. Новые российские спутники «Тундра» в состоянии отследить запуски баллистических ракет с земной и водной поверхности. «Помимо того, что новые спутники отслеживают такие пуски, они еще и формируют алгоритм, который позволяет определить, куда именно обнаруженные ракеты могут попасть, а также формируют необходимые данные для нанесения ответного удара», – отметил Леонков.
Известно, что первый спутник новой системы ЕКС должен был быть выведен на орбиту еще в четвертом квартале 2014 года, но в итоге запуск был отложен и состоялся лишь в конце 2015 года. Помимо этого ранее планировалось, что система будет полностью развернута к 2020 году, когда в ее состав войдут 10 спутников. Позднее эти сроки были сдвинуты минимум на 2022 год. По информации из открытых источников, в настоящее время на орбите находятся всего два спутника – «Космос-2510» (ноябрь 2015 года) и «Космос-2518» (май 2017 года), оба спутника находятся на высокоэллиптической орбите. Как отмечают российские военные эксперты, количество выведенных на орбиту спутников может быть более двух, так как Минобороны России неохотно делится информацией о том, какие именно спутники выводятся на орбиту.
По словам военного обозревателя агентства ТАСС, полковника в отставке Виктора Литовкина, система предупреждения о ракетном нападении состоит из нескольких эшелонов. К примеру, по периметру страны находятся наземные станции предупреждения о ракетном нападении. «Существует наземная система контроля космического пространства, существуют оптические системы, три этих компонента вместе обеспечивают работу системы предупреждения», – отметил Литовкин в интервью газете «Взгляд». Эксперт ТАСС уверен, что в настоящее время система СПРН полностью работоспособна.
По словам Алексея Леонкова, функции предупреждения о ракетном нападении выполняют сегодня не только космические аппараты, но и станции надгоризонтного радиолокационного обнаружения типа «Дарьял», «Днепр» и «Воронеж». Данные станции и берут МБР на сопровождение. Однако полноценной заменой спутникам такие надгоризонтные РЛС быть не могут, так как они в состоянии обнаружить цели только на расстоянии порядка 3700 км (станции «Воронеж-М» и «Воронеж-СМ» могут обнаруживать цели на дальности до 6000 км). Максимальная дальность обнаружения обеспечивается лишь на очень больших высотах» – отметил эксперт.
Пример движения спутника по орбите «Тундра»
Стоит отметить, что информация о современных спутниках системы ЕКС «Тундра» (изделие 14Ф112) засекречена, поэтому в открытом доступе находится немного сведений о новой российской системе. Известно, что космические аппараты Единой космической системы приходят на смену системам «Око» и «Око-1», первый запуск нового спутника состоялся 17 ноября 2015 года. Скорее всего, название «Тундра» получено по названию орбиты, на которую выведены спутники. Орбита «Тундра» – это один из типов высокой эллиптической орбиты с наклонением в 63,4° и периодом обращения в звездные сутки (это на 4 минуты меньше солнечных суток). Спутники, которые располагаются на данной орбите, находятся на геосинхронной орбите, трасса таких КА больше всего напоминает по форме восьмерку. Известно, что орбиту «Тундра» используют спутники QZSS навигационной системы Японии и спутники радиовещания «Sirius XM Radio», занимающиеся обслуживанием Северной Америки.
Известно, что новые спутники «Тундра» разработаны при участии Центрального научно-исследовательского института «Комета» (модуль полезной нагрузки) и ракетно-космической корпорации «Энергия» (разработка платформы). Ранее «Комета» уже занималась разработкой и проектированием космической системы раннего обнаружения стартов МБР первого и второго поколения, а также космического эшелон СПРН (система «Око»). Также в создании модуля целевой аппаратуры космического аппарата «Тундра» принимали участие инженеры НПО имени С. А. Лавочкина, которые разрабатывали элементы несущей конструкции (в частности, сотопанели с оборудованием и без, каркасы отсеков), внешней и внутренней навески (теплопроводы, радиаторы, приемники, направленные антенны, остронаправленные антенны), а также обеспечивали динамические и прочностные расчеты.
В отличие от спутников системы «Око-1», которые могли засечь лишь факел стартующей баллистической ракеты, а определение ее траектории передавалось наземным службам СПРН, что существенным образом увеличивало время, необходимое для сбора информации, новая система «Тундра» может сама определять параметры баллистической траектории обнаруженных ракет и вероятные районы их поражения. Важным отличием является и наличием системы боевого управления на борту КА, что позволяет отдавать через спутники сигнал о нанесении ответного удара по противнику. Сообщается, что управление спутниками «Тундра», как и спутниками двух предыдущих систем, ведется из Центрального командного пункта СПРН, расположенного в Серпухове-15.
- Автор:
- Юферев Сергей
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