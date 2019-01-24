США заявили о возможности военной интервенции в Венесуэлу

Западные новостные телеканалы (Fox News, NBC News, Euronews, France-24 и др.) сообщают подробности о дальнейшем углублении политической конфронтации в Венесуэле. К сожалению, после быстро пресечённой попытки небольшой группы военных устроить вооружённый захват власти в этой стране, ситуация там не успокоилась, а, судя по всему, вошла в ещё более острую фазу.23 января силы оппозиции, выступающие против президента Николаса Мадуро, организовали новую волну народных протестов в главных городах страны. В частности, в Каракасе на улицы вышли десятки тысяч человек, скандировавшие «Нам нужна свобода! Нет узурпатору!»В свою очередь, сторонники действующего президента вышли также на улицы главных городов Венесуэлы, демонстрируя свою поддержку Н. Мадуро и «свою готовность противостоять возможной иностранной интервенции» (правда, стоит отметить, что численно сторонники действующей власти сильно уступают оппозиционно настроенным гражданам).Силы полиции, сохраняющие лояльность официальной власти, успешно ограничили или разогнали ряд митингов оппозиции, но пока это происходило в достаточно мягкой форме и не повлекло серьёзных жертв с обеих сторон.Параллельно с этим лидер оппозиции, председатель парламента и депутат Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо президентским указом был лишён полномочий и был отдан приказ о его задержании.Но вчера же парламент Венесуэлы отказался верифицировать этот указ Н. Мадуро, а сам Х. Гайдо, опираясь на оппозиционное большинство депутатов Национальной ассамблеи, объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Также он заявил о создании нового парламента из своих сторонников в качестве «единственного легитимного органа власти в Венесуэле».И вчера же поздно вечером, после заявления Х. Гайдо о принятии президентских полномочий, Вашингтон объявил о признании его единственным легитимным главой Венесуэлы. Больше того, в американском официальном коммюнике было сообщено о том, что «США рассматривают все возможные варианты поддержки венесуэльской оппозиции, особенно в случае, если правительство Н. Мадуро применит военную силу при подавлении акций народного протеста».Действующее правительство Венесуэлы, со своей стороны, объявило лидеров оппозиции «агентами американского империализма», «иностранным шпионами-террористами», цель которых — «свергнуть народную боливарианскую власть и продать Венесуэлу Соединённым Штатам».Напомним, что Николас Мадуро вступил второй раз в должность президента 10 января 2019 года, однако ему отказали в легитимности (обвинив в подделке результатов выборов) не только власти США, Канады и стран Евросоюза, но, к сожалению, и большинство латиноамериканских государств.В поддержку юридически законно избранного президента Венесуэлы пока высказались только власти Мексики, Эквадора и Кубы. Сегодня утром появились данные о том, что власти Чили, Бразилии, Перу, Колумбии и Парагвая заявили о поддержке лидеров венесуэльского «майдана».Каракас объявил о разрыве дипотношений с США.